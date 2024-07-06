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Geçirdiği Trafik Kazasıyla Gündeme Gelen Youtuber Enes Batur'dan Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi

Geçirdiği Trafik Kazasıyla Gündeme Gelen Youtuber Enes Batur'dan Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 16:21

Oda TV'nin haberine göre, dün 19.30 sularında Kandıra ilçesi D-605 karayolunda meydana gelen, Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in dahil olduğu kazada dört kişi yaralanmıştı. Youtuber Enes Batur'dan sağlık durumlarıyla ilgili ilk açıklama geldi.

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Dün Kocaeli'nde gerçekleşen iki aracın karıştığı trafik kazasında Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir' dahil 4 kişinin yaralandığı öğrenilmişti.

Dün Kocaeli'nde gerçekleşen iki aracın karıştığı trafik kazasında Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir' dahil 4 kişinin yaralandığı öğrenilmişti.

Oda TV'nin haberine göre, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan youtuber ve sevgilisinin sağlık durumu merak konusu oldu.

Oda TV'nin haberine göre, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan youtuber ve sevgilisinin sağlık durumu merak konusu oldu.

Zelal Işıl Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda aracı kendisinin kullandığı ve yaşadığı şok dolayısıyla haber veremediğini söyledi.

Zelal Işıl Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda aracı kendisinin kullandığı ve yaşadığı şok dolayısıyla haber veremediğini söyledi.

Merak edip soran herkese teşekkür eden Enes Batur, endişelenecek bir şey olmadığını, kimsenin sağlık durumunun tehlikede olmadığını söyledi.

Merak edip soran herkese teşekkür eden Enes Batur, endişelenecek bir şey olmadığını, kimsenin sağlık durumunun tehlikede olmadığını söyledi.

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Mehmet Ali Usul

Bunun da kaçıncı kazası bu. Ehliyetini yolda meyve sebze satan manavlardan mı almış acaba