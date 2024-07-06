Geçirdiği Trafik Kazasıyla Gündeme Gelen Youtuber Enes Batur'dan Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi

Oda TV'nin haberine göre, dün 19.30 sularında Kandıra ilçesi D-605 karayolunda meydana gelen, Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in dahil olduğu kazada dört kişi yaralanmıştı. Youtuber Enes Batur'dan sağlık durumlarıyla ilgili ilk açıklama geldi.