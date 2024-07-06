Konser İçin Gelen Teklifi Reddettiğini Söyleyen Sagopa Kajmer'e Formatın Asıl Sahibi Oğuzhan Uğur'dan Cevap!
Konser İçin Gelen Teklifi Reddettiğini Söyleyen Sagopa Kajmer'e Formatın Asıl Sahibi Oğuzhan Uğur'dan Cevap!
Sagopa Kajmer'ın Ceza için düzenlenen Saygı1 isimli konseri sonrası,'sana teklif gelmedi mi?' sorusuna verdiği cevap olay olmuş, tepkiler gecikmemişti. Format sahibi Oğuzhan Uğur'dan Sagopa'ya cevap gecikmedi.
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Ceza için düzenlenen, rap dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı ve rapçinin şarkılarını kendi tarzlarında seslendirdikleri Saygı1 konseri sonrası Sagopa'dan cevap gecikmemişti.
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İkilinin arasındaki gerginlik dolayısıyla Sagopa'nın "ilk bana teklif ettiler, kabul etmedim" cevabı hayranlar tarafından tepki çekerken rapçi kısa sürede sessizliğini yeniden bozmuştu.
Bunun üzerine formatın asıl sahibi olan Oğuzhan Uğur'un ünlü rapçiye cevabı gecikmedi. Sagopa Kajmer'in büyük hayranı olduğu söyleyen isim tweeti alıntılayarak sözlerine "Ancak bu açıklamasını şaşkınlıkla okudum. Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler… Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine SAYGI1 için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir. " şeklinde başladı.
"Sadece çekim gecesine üç gün kala, Ceza için bir videoyla selam yollamasını en samimi duygularımla rica ettim. Küslük bitsin istedim. Reddetti, asla ısrar etmedim. Ayrıca SAYGI1, kendisinin düşündüğü gibi yalnızca yaş almış emektar ustalar için yapılmıyor, çığır açmış genç müzisyenler için de hazırlanıyoruz." ifadelerini kullanan Uğur'un sözleri kısa sürede dikkat çekti.
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Sagopa ise teklifin geldiği konusunda böyle ısrar etti👇
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