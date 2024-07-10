İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Çifti Yöneltilen Evlilik Sorularına Utanmaktan Bir Türlü Cevap Veremedi!
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Çifti Yöneltilen Evlilik Sorularına Utanmaktan Bir Türlü Cevap Veremedi!
Muhabironline muhabirlerinin evlilik sorularına cevap veren İlyada Alişan ve Oğulcan Engin çifti resmen utançlarından yerin dibine girdi!
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Son olarak Ateş Kuşları isimli diziyle ekranlarda gördüğümüz İlayda Alişan güzelliğinin yanında aşk hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri.
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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile bir süredir beraberlik yaşayan güzel oyuncu hem sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor hem de sık sık "bu ilişki nereye gidiyor?" sorularıyla karşı karşıya kalıyor.
Geçtiğimiz günlerde uzun süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin'le "Evlilik planlarınız var mı?" sorusuna "Arkadaşlar ben bu konuları hiç konuşmuyorum çünkü ben çok küçüğüm ve daha çok erken, zaman ne gösterir bilinmez." şeklinde cevap vermişti güzel isim.
Muhabironline'ın evlilik sorularına bu sefer birlikte cevap veren çiftin mutluluğu yüzlerine yansıdı! Resmen yerinde duramayan ikili "Evliliğe bakış açımız güzel tabii ki ama utandırmayın ikimizi de" şeklinde konuştu.
İşte o anlar kameralara böyle yansıdı👇
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