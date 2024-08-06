Yerinde Duramayan Çift: Dilan Çiçek Deniz ve Sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Bodrum Tatilinde Görüntülendi!
Yerinde Duramayan Çift: Dilan Çiçek Deniz ve Sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Bodrum Tatilinde Görüntülendi!
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Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Bodrum Masalı ve Çukur gibi dizilerdeki hayat verdiği karakterlerle aklımıza kazınan bir isim olmayı başardı. Çukur dizisinde canlandırdığı 'Sena' karakterinin trajik ölümü, o dönemde içimizi paramparça etmişti belki hatırlarsınız.
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Son dönemlerde kendisine, dizi veya filmlerden ziyade markanın tanıtım yüzü olduğu projelerde daha çok rastlıyoruz. Deniz, son yıllarda Cannes'da ülkemizi temsil eden nadir isimlerden de biri aynı zamanda.
Azimli oyuncumuz, son dönemlerde aşkta da oldukça şanslı bir durumda. Kendisi Rafael Cemo Çetin isimli bir yönetmenle birliktelik yaşıyor.👇
Cemo Çetin beyefendinin 2022 yılında, Teoman ve Berrak Tüzünataç'ın rol aldığı bir kısa filmi de yönettiğini söylemeden geçmeyelim👇
Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Çetin çifti, bu yazın tadını aşk tatilleriyle çıkartanlardan. İkili daha birkaç gün önce İtalya'da suyun tadını çıkartıyorken, geçtiğimiz gün kendilerine Bodrum'un güzel sularında rastladık.
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Çift, Bodrum'da Umut Ünver'in objektifine işte böyle yakalandı👇
Dilan Çiçek Deniz ise sade bikinisi ve fit vücuduyla kendine hayran bıraktı👇
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