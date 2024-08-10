Muradına Erdi: Mücadeleyi Hiç Bırakmayan Demet Akalın Instagram'ın Açılmasının Şerefine Tekila Açacak!
Muradına Erdi: Mücadeleyi Hiç Bırakmayan Demet Akalın Instagram'ın Açılmasının Şerefine Tekila Açacak!
Instagram kapandığı günden itibaren tepkisini ortaya koyan, açılması için resmen seferber olan Demet Akalın, sonunda muradına erdi! Instagram yasağının kalktığı haberini duyan Akalın, bu haberin şerefine tekila açacağını paylaştı!
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2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engeli son bir haftadır tüm ülkenin gündeminde biliyorsunuz ki. Özgürlüğü elinden alınan kullanıcılar başta olmak üzere Instagram yasağına birçok ünlü isimden de tepki geldi.
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Instagram yasağına belki de en çok tepki gösteren ünlü isim ise Demet Akalın oldu! X hesabından tepkisini gösteren Demet Akalın, Instagram'ın açılması için adeta seferberlik ilan etti!
Ve beklenen gün geldi! 8 günün sonunda yapılan görüşmeler neticesinde Instagram sonunda erişime açıldı. Tabii ki bu habere en çok sevinen isim de Demet Akalın oldu!
Sonunda muradına eren Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Instagram'ın açılmasının şerefine tekila patlatacağını açıkladı!
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