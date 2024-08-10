Canınız Sağ Olsun: Filenin Sultanları'nın Bronz Madalya Mağlubiyetine Ünlü İsimlerden Gelen Tepkiler!
Canınız Sağ Olsun: Filenin Sultanları'nın Bronz Madalya Mağlubiyetine Ünlü İsimlerden Gelen Tepkiler!
Paris 2024 Olimpiyatları final maçında Brezilya karşısında 3-1'lik mağlubiyet alan Filenin Sultanları'na ünlü isimlerden gelen tepkileri sizler için derledik!
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Armağan Çağlayan 👇🏻
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Şahan Gökbakar 👇🏻
Edis 👇🏻
Berfu Yenenler 👇🏻
Sibil Çetinkaya 👇🏻
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Cemal Can Canseven 👇🏻
Zeynep Bastık 👇🏻
Gamze Erçel 👇🏻
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