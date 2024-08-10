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Canınız Sağ Olsun: Filenin Sultanları'nın Bronz Madalya Mağlubiyetine Ünlü İsimlerden Gelen Tepkiler!

Canınız Sağ Olsun: Filenin Sultanları'nın Bronz Madalya Mağlubiyetine Ünlü İsimlerden Gelen Tepkiler!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 21:10

Paris 2024 Olimpiyatları final maçında Brezilya karşısında 3-1'lik mağlubiyet alan Filenin Sultanları'na ünlü isimlerden gelen tepkileri sizler için derledik!

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Armağan Çağlayan 👇🏻

Armağan Çağlayan 👇🏻
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Şahan Gökbakar 👇🏻

Şahan Gökbakar 👇🏻
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Edis 👇🏻

Edis 👇🏻

Berfu Yenenler 👇🏻

Berfu Yenenler 👇🏻

Sibil Çetinkaya 👇🏻

Sibil Çetinkaya 👇🏻
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Cemal Can Canseven 👇🏻

Cemal Can Canseven 👇🏻

Zeynep Bastık 👇🏻

Zeynep Bastık 👇🏻

Gamze Erçel 👇🏻

Gamze Erçel 👇🏻

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Canınız Sağ Olsun:

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