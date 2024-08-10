Mert Demir'in Instagram Yasağı Hakkında Yaptığı Politik Açıklama "Keşke Hiç Konuşmasaydın" Dedirtti!
Mert Demir'in Instagram Yasağı Hakkında Yaptığı Politik Açıklama "Keşke Hiç Konuşmasaydın" Dedirtti!
Mert Demir'in Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında yaptığı açıklama 'keşke hiç konuşmasaydın' dedirtti.
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Biliyorsunuz ki son bir haftadır gündemimizde Instagram'a getirilen erişim engeli var! 2 Ağustos'ta getirilen Instagram yasağı vatandaşlardan tepki çekerken neredeyse tüm dünyada da gündem haline geldi.
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Kazancını sosyal medya platformundan kazananlar ve özgürlüğünün elinden alındığını düşünen kullanıcılar başta olmak üzere birçok ünlü isim de Instagram'a getirilen erişim engeline tepki gösterdi.
Birçok ünlü isim diyoruz çünkü bazı ünlü isimlerimiz de Instagram yasağının detoks olduğunu söyleyip ne suya ne sabuna karıştı. Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir ise Instagram yasağı hakkında öyle bir açıklama yaptı ki "keşke hiç konuşmasaydın" dedirtti.
Mert Demir'in "Yasaklar kötü tabii ki ama yapacak bir şey yok, bekliyoruz hep beraber." açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından resmen topa tutuldu! Gelin, ünlü ismin açıklamasına kim ne dedi birlikte bakalım!
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