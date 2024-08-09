NASA Astronotları 8 Günlüğüne Gittikleri Uzay İstasyonunda 2025'e Kadar Mahsur Kalabilirler
NASA Astronotları 8 Günlüğüne Gittikleri Uzay İstasyonunda 2025'e Kadar Mahsur Kalabilirler
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, geçtiğimiz Haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere yola çıktıklarında, yalnızca 8 gün sonra Dünya'ya dönmeyi planlıyorlardı. Ancak, Starliner uzay aracındaki arıza nedeniyle ISS'te mahsur kaldılar. Üstelik, kabusa dönen uzay yolculuğundan dünüş, 2025'e kalabilir!
İşte, detaylar...
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NASA astronotlarının film senaryosuna dönen esareti: Dönüş 2025'e kaldı!
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Filmlere konu olacak bu trajedi nedeniyle, astronotlar ISS'de mahsur kaldılar. Haziran ayından beri Dünya'ya dönüş yapamayan Williams ve Wilmore için tarih belli oldu. İki astronot, 2025'e kadar Dünya'ya dönemeyecekler.
Boeing Starliner uzay aracı, ISS'ye yaklaştığından beri helyum sızıntıları ve itici arızaları gibi sorunlar yaşıyor.
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