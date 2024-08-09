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NASA Astronotları 8 Günlüğüne Gittikleri Uzay İstasyonunda 2025'e Kadar Mahsur Kalabilirler

NASA Astronotları 8 Günlüğüne Gittikleri Uzay İstasyonunda 2025'e Kadar Mahsur Kalabilirler

Uzay NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 14:32

NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, geçtiğimiz Haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere yola çıktıklarında, yalnızca 8 gün sonra Dünya'ya dönmeyi planlıyorlardı. Ancak, Starliner uzay aracındaki arıza nedeniyle ISS'te mahsur kaldılar. Üstelik, kabusa dönen uzay yolculuğundan dünüş, 2025'e kalabilir! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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NASA astronotlarının film senaryosuna dönen esareti: Dönüş 2025'e kaldı!

NASA astronotlarının film senaryosuna dönen esareti: Dönüş 2025'e kaldı!

Suni Williams ve Butch Wilmore, Haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktılar. ISS'te 8 gün kalması planlanan astronotların içinde bulunduğu, Starliner uzay aracında arıza meydana geldi.

Filmlere konu olacak bu trajedi nedeniyle, astronotlar ISS'de mahsur kaldılar. Haziran ayından beri Dünya'ya dönüş yapamayan Williams ve Wilmore için tarih belli oldu. İki astronot, 2025'e kadar Dünya'ya dönemeyecekler.

Filmlere konu olacak bu trajedi nedeniyle, astronotlar ISS'de mahsur kaldılar. Haziran ayından beri Dünya'ya dönüş yapamayan Williams ve Wilmore için tarih belli oldu. İki astronot, 2025'e kadar Dünya'ya dönemeyecekler.

Boeing Starliner uzay aracı, ISS'ye yaklaştığından beri helyum sızıntıları ve itici arızaları gibi sorunlar yaşıyor.

Boeing Starliner uzay aracı, ISS'ye yaklaştığından beri helyum sızıntıları ve itici arızaları gibi sorunlar yaşıyor.

Astronotlar, ISS'ye güvenli bir şekilde ulaştılar, ancak bu sorunlar, Dünya'ya dönme planlarını engelledi. Bu durum, astronotların uzayda 60 gün geçirmelerine neden oldu.

NASA, SpaceX'in bir kurtarma görevi başlatıp başlatmayacağına dair henüz kararını vermedi!

NASA, SpaceX'in bir kurtarma görevi başlatıp başlatmayacağına dair henüz kararını vermedi!

Konuya ilişkin detaylı açıklama ve öneri Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde Astronomi ve Uzay Bilimleri profesörü Mike Gruntman'den geldi. Gruntman, MailOnline'a verdiği demeçte; SpaceX'in astronotları geri getirmek için ek bir fırlatma yapmasının daha olası olduğunu belirtti.

Boeing'in Starliner uzay aracı, mekanik arızalar ve kuyruk çarpması gibi sorunları sebebiyle şimdiden şirketin 3 milyar dolar zarar etmesine neden oldu.

Boeing'in Starliner uzay aracı, mekanik arızalar ve kuyruk çarpması gibi sorunları sebebiyle şimdiden şirketin 3 milyar dolar zarar etmesine neden oldu.

NASA, Boeing'e astronotları ISS'ye taşımak için Starliner'ı inşa etmesi için 4,2 milyar dolarlık bir sözleşme vermişti.

NASA'nın CCP'sinin bu haftaki toplantısı, bazı yetkililerin Boeing'in test verilerini kabul edip astronotları eve getirmek için Starliner'ı kullanma planı konusunda fikir ayrılığı yaşamasıyla sona erdi. NASA'nın uzay operasyonları şefi Ken Bowersox, kararın net olmadığını belirtti. Net bir karar için bir hafta daha beklenecek.

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