NASA Astronotları 8 Günlüğüne Gittikleri Uzay İstasyonunda 2025'e Kadar Mahsur Kalabilirler

NASA, Boeing'e astronotları ISS'ye taşımak için Starliner'ı inşa etmesi için 4,2 milyar dolarlık bir sözleşme vermişti.

NASA'nın CCP'sinin bu haftaki toplantısı, bazı yetkililerin Boeing'in test verilerini kabul edip astronotları eve getirmek için Starliner'ı kullanma planı konusunda fikir ayrılığı yaşamasıyla sona erdi. NASA'nın uzay operasyonları şefi Ken Bowersox, kararın net olmadığını belirtti. Net bir karar için bir hafta daha beklenecek.