Gökçeada'da Gezilecek Yerler! Türkiye'nin En Büyük Adası Olan Gökçeada'da Nereye Gidilir?

Yine Gökçeada'nın güneyinde yer alan Kefalos Plajı, muhteşem doğal güzellikleri, berrak suları ve sakin atmosferiyle adanın en özel plajlarından biri. Adını antik dönemlere dayanan Kefalos Antik Kenti'nden alan bu plaj, ziyaretçilerine huzurlu bir deneyim sunuyor.

Kefalos Plajı, berrak suları ile sualtı dünyasını keşfetmek isteyenler için de ideal bir nokta. Şnorkelle dalış yaparak renkli deniz canlılarını ve mercan resiflerini keşfedebilirsiniz. Ayrıca sörf, rüzgar sörfü, deniz paraşütü, yelken ve kano gibi su sporları için de doğru adrestesiniz.

Adres: 17760 Eşelek, Gökçeada/Çanakkale

Çalışma saatleri: 24 saat açık

Giriş ücretsiz

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

'Hafif esen rüzgarı rahatsız etmiyor ama benim gibi beyaz iseniz kesin yakacaktır. Uzun bir sahil, biz tuz gölünün ön tarafından denize girdik. Plaj ve deniz kumlu. Rüzgar karadan estiği için dalga vs yok. Havuz gibi bir su desem yeridir. Bizim girdiğimiz alanda şezlong, şemsiye, duş, büfe vs yok. Yiyecek/ içecek de dahil şemsiye vs ihmal etmeyin derim. Rüzgar nedeniyle şemsiye uçmasın istiyorsanız mutlaka yanınızda ip olsun. Bir de benim gibi yosun takıntınız varsa tertemiz olduğunu bilin. Ayrıca birkaç adımdan sonra boy seviyesine geliyor. Çocuklar bakımından dikkat ☺️'