Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Gökçeada'da Gezilecek Yerler! Türkiye'nin En Büyük Adası Olan Gökçeada'da Nereye Gidilir?

Gökçeada'da Gezilecek Yerler! Türkiye'nin En Büyük Adası Olan Gökçeada'da Nereye Gidilir?

tatil Çanakkale
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 16:22

Muhteşem plajları, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle Gökçeada, unutulmaz tatillerin adresi. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada, eşsiz doğası, tarihi dokusu ve zengin kültürel mirasıyla misafirlerini adeta büyülüyor. Gökçeada'nın en çekici özelliklerinden biri denizin ve güneşin keyfini çıkarabileceğiniz tertemiz plajları. Ada tatiliniz boyunca tertemiz plajlarının yanı sıra, 'İmroz'un eşsiz tarihine ve kültürüne de tanıklık edeceksiniz. Peki Gökçeada'da gezilecek yerler nelerdir? Gökçeada tatiline çıkmadan önce bilmeniz gerekenler nelerdir? 

İşte, Gökçeada'da mutlaka görmeniz gereken yerler...

İmroz'un En Güzel Olduğu Mevsim: Gökçeada'ya Ne Zaman Gidilmeli?

İmroz'un En Güzel Olduğu Mevsim: Gökçeada'ya Ne Zaman Gidilmeli?

Gökçeada, bir yandan doğal güzellikleriyle misafirlerini büyülerken bir yandan da konuklarını her mevsimde farklı bir atmosferle karşılar. Bu noktada adanın iklimi göz önünde bulundurulduğunda, bazı dönemlerin diğerlerine göre daha ideal olduğunu söyleyebiliriz. İşte Gökçeada'ya ne zaman gidilmesi gerektiğiyle ilgili bazı bilgiler:

  • Haziran - Eylül: Yaz ayları adanın en yoğun ziyaretçi akınına uğradığı dönemlerden biridir. Bu dönemde, güneşli ve sıcak bir hava hakimdir. Deniz suları ısınır ve plajlar canlanır. Eğer denizin tadını çıkarmak, güneşlenmek ve deniz aktiviteleri yapmak istiyorsanız, yaz ayları Gökçeada'yı ziyaret etmek için idealdir. Ancak, kalabalık olabileceğini ve konaklama yerlerinin rezervasyon yapmanız gerekebileceğini unutmayın.

  • Nisan - Mayıs ve Ekim: Ada özellikle sonbahar aylarında ziyaret edilebilecek güzelliklere sahiptir. Nisan ve Mayıs ayları, adanın çiçeklerle süslendiği ve doğanın yeni yeni canlanmaya başladığı dönemdir. Sıcaklık daha ılımandır ve turistik bölgeler daha sakin olabilir. Ekim aylarında ise deniz suları hala ılık olabilir ve kalabalıktan uzak bir tatil yapma fırsatı bulabilirsiniz. Bu dönemlerde doğa yürüyüşleri yapabilir, tarihi ve kültürel yerleri keşfedebilirsiniz.

  • Kasım - Mart: Elbette ada kış aylarında da ziyaret edilebilir. Ancak bu dönemde hava daha serin olacaktır, dikkat edin Marmara'nın rüzgarları meşhurdur. Tabii adanın her mevsim güzel olduğunu da söylemeliyiz, ancak unutmayın ki zaman zaman hava koşulları nedeniyle vapur seferleri de iptal olabilir.

Gökçeada'ya Nasıl Gidilir?

Gökçeada'ya Nasıl Gidilir?

Gökçeada'ya kara ya da havayoluyla ulaşamazsınız. Çanakkale limanından deniz otobüsü kullanarak ya da Eceabat-Kabatepe Limanı'ndan feribot ile adaya ulaşabilirsiniz. Gökçeada'yı araba ile gezmek isteyenler, Kabatepe Limanı'ndan arabalı vapura da binebilirler.

Gökçeada Kaç Günde Gezilir?

Gökçeada Kaç Günde Gezilir?

Öncelikle bilmelisiniz ki doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle ünlü olan Gökçeada, Çanakkale'nin bir ilçesidir ve Türkiye'nin en büyük adasıdır. Tabii bu durumda Gökçeada'yı gezmek için ideal bir süre belirlemek, ziyaretinizi planlamak için önemli olacaktır. Peki, Gökçeada kaç günde gezilir?

Gökçeada'yı tam anlamıyla keşfetmek istiyorsanız ve adanın eşsiz güzelliklerini doyasıya yaşamak için hazırsanız en az 3 ila 4 gün ayırmalısınız. Gelin, bir de sizin için Gökçeada tatil rotası oluşturalım: 

  • İlk gününüzü adanın merkezi olan İskele bölgesine ayırabilirsiniz. İskele'de yer alan tarihi binaları gezebilir, çevredeki restoran ve kafelerde yerel lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz. Bu sırada ziyaret saatini kontrol ederek Gökçeada Kent Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. 

  • İkinci gününüzü adanın doğal güzelliklerini keşfetmeye ayırabilirsiniz. Marmaros Şelalesi, Tuz Gölü, Peynir Kayalıkları gibi doğal noktaları ziyaret edebilir ve bol bol yürüyüş yapabilirsiniz. Gökçeada'nın plajlarına da uğrayarak denizin de tadını çıkarabilirsiniz. Yüzmek için Kefalos Plajı, Yıldız Koyu veya Gizli Liman'ı tercih edebilirsiniz. 

  • Üçüncü gününüzü adanın tarihi ve kültürel yerlerine ayırabilirsiniz. Dereköy Tarihi Rum Çamaşırhanesi, Yeni Bademli Höyük ve Gökçeada Kaya Mezarı gibi tarihi noktaları keşfedebilirsiniz.

  • Dördüncü ve son gününüzü ise adanın diğer köylerini keşfetmeye ayırabilirsiniz. Kaleköy, Zeytinliköy, Uğurlu köyü gibi yerleşim yerlerini gezebilir ve köy atmosferini deneyimleyebilirsiniz. Buralarda yerel pazarlar ve organik ürünleri keşfetmeyi de unutmayın.

Gökçeada'da Ne Yenir?

Gökçeada'da Ne Yenir?

Gökçeada'da, Ege ve Marmara Mutfağı'nın eşsiz birleşimine hazır olun. Ada, özellikle Ege mutfağının lezzetlerini sunan zengin bir gastronomi kültürüne sahiptir. Yerel ürünleri ve taze deniz ürünleriyle de ünlüdür. İşte Gökçeada'da denemeniz gereken bazı yöresel lezzetler:

  • Gökçeada Ahtapot: Burada ahtapot, genellikle ızgara veya güveçte pişirilerek servis edilir. Tercihinize bağlı olarak sarımsaklı sos veya zeytinyağıyla tatlandırılır ve salata veya meze olarak da sunulabilir.

  • Kabak Çiçeği Dolması: Adanın doğal ürünlerini kullanarak hazırlanan bir mezedir. Kabak çiçekleri, iç harcıyla doldurulup zeytinyağında pişirilir. Nane, dereotu, soğan ve baharatlarla tatlandırılan dolma, hem görsel olarak hem de lezzet olarak oldukça çekici bir seçenektir.

  • Zeytinyağlı Enginar: Taze enginarlar, zeytinyağı, limon suyu, soğan ve baharatlarla pişirilerek servis edilir. Zeytinyağlı enginar, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenektir.

  • Taze Deniz Ürünleri: Balık restoranları veya sahil şehirlerinde yerel lokantalarda taze balık, kalamar, levrek, çipura gibi çeşitli deniz ürünlerini tadabilirsiniz. Bu lezzetleri genellikle ızgara veya buğulama şeklinde pişirilmiş olarak bulabilirsiniz.

  • Peynir Çeşitleri: Gökçeada, peynir çeşitleriyle de ünlüdür. Ada, koyun ve keçi sütünden yapılan özel peynirler üretir. Lor peyniri, tuzsuz beyaz peynir ve kaşar peyniri gibi çeşitli peynirleri tadabilir ve adanın zengin peynir kültürünü keşfedebilirsiniz. Peynirleri, kahvaltılarda, salatalarda veya zeytinyağıyla tatlandırılarak doğal olarak tüketebilirsiniz.

Gökçeada'da ayrıca Çanakkale'nin sevilen lezzetlerinden oğlak kapama, oğlak tandır ve kuzu pirzola da yiyebilirsiniz.

Gökçeada Gezilecek Yerler

Gökçeada Gezilecek Yerler
i0.wp.com

Gökçeadası, Türkiye'nin en büyük adası olup, doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken bir destinasyondur. Ege Denizi'nde yer alan bu adada, keşfedilecek birçok nokta ve yapılacak birçok aktivite bulunmaktadır.

  • Ada, tertemiz plajları, berrak denizi ve muhteşem doğa manzaralarıyla görenleri büyüler. Kuzu Limanı, Kefalos Plajı, Yıldız Koyu ve Gizli Liman gibi plajlar, adanın güzelliklerini yaşamak için ideal noktalardır. Adada su sporları yapmak da mümkündür. 

  • Gökçeadası tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ön plana çıkar. Kaleköy, Dereköy ve Zeytinliköy gibi köylerde yer alan tarihi yapıları gezebilir, antik döneme ait kalıntıları görebilirsiniz. Dereköy Tarihi Rum Çamaşırhanesi, Yeni Bademli Höyük ve Gökçeada Kaya Mezarı gibi noktalar, adanın zengin tarihini keşfetmenize yardımcı olur.

  • Gökçeadası'nın mutfağı da oldukça lezzetlidir. Ege mutfağının izlerini taşıyan ada, taze deniz ürünleri, zeytinyağlılar, otlar ve yerel peynirlerle ünlüdür. 

  • Adada yapılabilecek aktiviteler arasında doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, dalış, kano ve deniz turları gibi seçenekler bulunur.

1. Gökçeada Kaya Mezarı

Gökçeada Kaya Mezarı

Gökçeada'nın güneyindeki kaya mezarları, sanki gökten rastgele atılmış gibi son derece ilginç görünüyor. Üstelik kaya mezarları ile ilgili herhangi bir yazıt ve yakınlarda başka kalıntı da bulunmamakta. Bu nedenle kalıntıların hangi döneme veya kime ait olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak uzmanlar mezarların şekli ve yapısı gereği Roma Dönemi'nde yapılmış olabileceğini öngörüyor. 

Adres: Çınarlı, 17760 Eşelek, Gökçeada/Çanakkale 

Çalışma saatleri: 24 saat açık

Giriş ücretsiz

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

Gezgin Yorumları

'Kapıkaya plajına giderken yol üstünde bir yer. Çok bir şey yok. Manzarası güzel'

2. Dereköy Tarihi Rum Çamaşırhanesi

Dereköy Tarihi Rum Çamaşırhanesi

Dereköy Tarihi Rum Çamaşırhanesi, adanın tarihine ışık tutuyor ve Rum kültürüne dair benzersiz izler taşıyor. Eşsiz mimarisi ve tarihi atmosferiyle ziyaretçilerini büyüleyen bu çamaşırhane, adanın kültürel mirasının önemli bir parçası. Gökçeada merkeze yaklaşık 14 km uzaklıktaki Dereköy'de bulunan  tarihi Rum çamaşırhanesi, Pania Kilisenin yanında. 

Çamaşırhane ile kilisenin ise aynı tarihlerde yapıldığı söyleniyor. Yıkamaevi, 19. yüzyılda inşa edilmiş ve Rum halkı tarafından kullanılmıştır. Yapı, Rum çamaşırhanelerinin tipik özelliklerini yansıtıyor. Taş ve ahşap malzemelerin birleştiği bir mimariye sahip ve geleneksel Rum tarzını yansıtan dekoratif detaylarıyla dikkat çekiyor. İç mekanında ise döneme ait çamaşırhane ekipmanları ve eski döneme ait fotoğraflar sergilenir.

Adres: 17760 Dereköy, Gökçeada/Çanakkale

Giriş ücretsiz

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

Gezgin Yorumları

'Eski bir çamaşırhane fazla bir şey beklememek lazım . Ateşle ocaklarda sıcak su kaynatarak tas üzerinde ayakları ile basarak yıkıyorlarmış . Sonrasında tas üzerinde sopa ile vurarak kurutma işlemi yapıyorlarmış. Eski rum gençleri pencereden bakarak beğendiği kızlarla evleniyorlarmış . Taştan evler çok hane var ama hepsi harabe olmuşlar..'

3. Yeni Bademli Höyük

Yeni Bademli Höyük

Gökçeada'nın tarih ve arkeoloji severler için vazgeçilmez duraklarından biri olan Yeni Bademli Höyük, adanın zengin geçmişine ışık tutan önemli bir arkeolojik alan olarak dikkat çekiyor. Tarihi kalıntıları ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerine büyüleyici bir deneyim sunan Höyük, adanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. 

Yeni Bademli Höyük'ün tarihi M.Ö. 3 binli yıllara uzanıyor. 60'lı yıllarda keşfedilen bu arkeolojik alanda bugüne kadar, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı'na ait kalıntılar ortaya çıkmıştır. Höyüğün içinde yapılan kazılar sayesinde, yerleşik dönemlere ait evler, tapınaklar, mezarlar ve çeşitli seramik eserler su yüzüne çıktı.

Höyük, adanın güneyinde, Zeytinliköy yakınlarında yer alıyor. Ve adanın merkezinden yaklaşık olarak 4 kilometre kadar uzakta. 

Yeni Bademli'deki Höyük'ü ziyaret ederken yanınızda güneş kremi, şapka, rahat giysiler ve uygun ayakkabılar bulundurmayı unutmayın. 

Adres: 17760 Yenibademli, Gökçeada/Çanakkale

Giriş ücretsiz

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

4. Gökçeada Kent Müzesi

Gökçeada Kent Müzesi

Yeşil ile mavinin birleştiği ada aynı zamanda bir kültür mirası. Adanın merkezinde yer alan Gökçeada Kent Müzesi de tarihin dokusunu hissetmek isteyenler için biçilmiş kaftan. 

Gökçeada Kent Müzesi'nde adanın geçmişine ışık tutan birçok tarihi eseri sergileniyor. Arkeolojik buluntular, etnografik objeler ve fotoğraf koleksiyonları, ziyaretçilere adanın zengin kültürel mirasını gösteriyor. 

Gökçeada'nın ilk ve tek müzesi olan Kent Müzesi, 1973 yılında inşa edilmiş bir hamamdan dönüştürüldü ve Gökçeada Belediyesinin çalışmaları sayesinde 2017 yılında ziyarete açıldı. 

Adres: Fatih, 17760 Gökçeada/Çanakkale

Ziyaret Saatleri

09.00 – 19.00

Cumartesi ve Pazar günleri kapalı

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

Gezgin Yorumları

'Adaya geldiniz şirin ve tarihi bir yerde oturup keyif almak istiyorsanız en doğru adres müze cafe... Fiyatları uygun. Çalışanları tam adalı. Üstelik her tarafında özlü sözler dolu. Sosyal medyanız da paylaşarak kalitenizi gösterebilirsiniz. Oturmaktan sıkıldınız nostaljik bir sinema olsa da gitsek diyorsanız, o da burada. Acık hava sineması Çarşamba ve cumartesi günleri hizmet vermektedir. Rengarenk tahta sandalyelere oturup, ağaçların altında filmin keyfini çıkarabilirsiniz. Matine başlıyor, kaçırmayın. Bunlar yetmedi, bu insanlar ne yer ne içer nasıl yaşarı anlamak istiyorsan, kent müzesi tam size göre. Hadi gezelim.... Denize sonrada girersin🤔'

5. Laz Koyu

Laz Koyu

Gökçeada'nın güneybatısında yer alan Laz Koyu, doğal güzelliği ve sakin atmosferiyle adanın en güzel koylarından biri. Eşsiz manzarası, berrak suları ve doğal dokusuyla Laz Koyu, ziyaretçilerine huzurlu bir deneyim sunuyor.

Laz Koyu'na ulaşmak için Gökçeada'nın merkezinden Dereköy köy yolu üzerinden yaklaşık olarak 10 kilometrelik bir yolunuz var. Doğal kayalıklar ve çam ağaçlarıyla çevrili kumsala ulaştığınızda denizin mavisi sizi büyüleyecek. 

Adres: Fatih, 17760 Dereköy, Gökçeada/Çanakkale

Ücretlendirme

Giriş ücretsiz

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

Gezgin Yorumları

'Harika bir yer. Deniz çok temiz ve sıcaklığı iyi.Bir kaç metre sonra derinleşiyor. Yetişkinler için iyi. Dipte balıkları izlemek güzel. Bir adet işletme var. Kendi şemsiyenizi ve sandalyenizi kumsala götürerek güzel saatler geçirebilirsiniz. Kumların bir kısmı ince kum denize doğru kumlar daha kalınlaşıyor diyebilirim. Aracınız yoğun zamanlarda yukarıda yol kıyısı na parkedin. Araç için çok park yeri yok.'

6. Kefalos Plajı

Kefaloz Plajı

Yine Gökçeada'nın güneyinde yer alan Kefalos Plajı, muhteşem doğal güzellikleri, berrak suları ve sakin atmosferiyle adanın en özel plajlarından biri. Adını antik dönemlere dayanan Kefalos Antik Kenti'nden alan bu plaj, ziyaretçilerine huzurlu bir deneyim sunuyor.

Kefalos Plajı, berrak suları ile sualtı dünyasını keşfetmek isteyenler için de ideal bir nokta. Şnorkelle dalış yaparak renkli deniz canlılarını ve mercan resiflerini keşfedebilirsiniz. Ayrıca sörf, rüzgar sörfü, deniz paraşütü, yelken ve kano gibi su sporları için de doğru adrestesiniz. 

Adres: 17760 Eşelek, Gökçeada/Çanakkale

Çalışma saatleri: 24 saat açık

Ücretlendirme

Giriş ücretsiz

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

Gezgin Yorumları

'Hafif esen rüzgarı rahatsız etmiyor ama benim gibi beyaz iseniz kesin yakacaktır. Uzun bir sahil, biz tuz gölünün ön tarafından denize girdik. Plaj ve deniz kumlu. Rüzgar karadan estiği için dalga vs yok. Havuz gibi bir su desem yeridir. Bizim girdiğimiz alanda şezlong, şemsiye, duş, büfe vs yok. Yiyecek/ içecek de dahil şemsiye vs ihmal etmeyin derim. Rüzgar nedeniyle şemsiye uçmasın istiyorsanız mutlaka yanınızda ip olsun. Bir de benim gibi yosun takıntınız varsa tertemiz olduğunu bilin. Ayrıca birkaç adımdan sonra boy seviyesine geliyor. Çocuklar bakımından dikkat ☺️'

7. Gizli Liman

Gizli Liman

İsmiyle uyumlu olarak, adeta bir sır gibi saklanan bu liman, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Ada merkezine yaklaşık olarak 25 kilometre mesafedeki bu liman, Gökçeada'nın batı ucunda yer alıyor. Koyun çevresini saran doğal kayalıklar ve çam ağaçları, sizi doğanın kollarına davet ediyor. Dalış için adanın uygun lokasyonlarından biri olarak da bilinir. 

Adres: Dereköy, Şahinkaya Köyü, 17760 Gökçeada/Çanakkale

Çalışma saatleri: 24 saat açık

Ücretlendirme

Giriş ücretsiz

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

Gezgin Yorumları

'Çok güzel bir plaj. Deniz çok temiz. Su sıcaklığı iyi. Balıkları dipte izleyebilirsiniz. Kumu çok ince değil. Deniz çok taşlık değil. 3-4 metre açıldıktan sonra derinleşiyor. Çocuklar için çokta iyi değil. Yetişkin kontrolünde kıyıda yüzebilirler. Ama yetişkinler burada yüzmekten zevk alır gerçekten. Çok işletme yok. Şemsiyenizi ve sandalyenizi alın gelin. Uğurlu köyünün içinden tepeden bir yol ile ulaşıyorsunuz. Plaja inerken manzara çok güzel. Köy yakın olduğundan keçiler plaja yanınıza inip sürpriz yapabilir.'

8. Yıldız Koyu

Yıldız Koyu

Gökçeada'nın en kuzeyine yer alan Yıldız Koyu, adını koyun şeklinden alıyor. Turkuaz renkteki suları, beyaz kumsalı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine huzurlu bir deneyim sunuyor.

Saros Körfezi'nin eşsiz manzarasına doyacağınız Yıldız Koyu'nda tüplü dalış yapma imkanı da bulabilirsiniz. Öte yandan Yıldız Koyu, Mavi Koy ile birlikte Gökçeada Sualtı Milli Parkı'nın bir parçası. Bu nedenle burada zengin balık çeşitliliği dikkatinizi çekecektir. 

Adres: 17760 Kaleköy, Gökçeada/Çanakkale

Ücretlendirme

Giriş ücretsiz

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

9. Kuzu Limanı

Kuzu Limanı

Gökçeada'nın batısında yer alan Kuzu Limanı, adanın en hareketli noktalarından biri. Adını, koyun şeklini andıran bir yarımadadan almış olan Kuzu Limanı, ziyaretçilerine kelimenin tam anlamıyla görsel bir şölen sunuyor.

Kuzu Limanı'nın ziyaret etmek için ada merkezinden yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklaşmalısınız. Şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz tesisler, yemek yiyebileceğiniz restoranlar ve hediyelik eşya dükkanlarını şehir merkezinin dışında burada da bulabilirsiniz. Kuzu Limanı'nın etrafında yürüyüş yapmak da oldukça keyifli olacaktır. Yürüyüş sırasında çam ağaçlarıyla çevrili parkurlar ve muhteşem deniz manzarası eşliğinde huzur dolu bir atmosferin keyfini çıkarabilirsiniz.

Adres: Kuzu Limanı, 17762 Bademli, Gökçeada/Çanakkale

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

10. Yuvalı Koyu (Yuvalı Plajı)

10. Yuvalı Koyu (Yuvalı Plajı)

Geleneksel yapısı ve doğası korunmuş bir köy olan Yuvalı Köyü'ne yakın bir konumda bulunan Yuvalı Koyu, ziyaretçilerine huzurlu bir deneyim sunuyor. Adanın pek çok yerinde olduğu gibi burada da berrak turkuaz renkteki deniz, beyaz kumsal ve koyun çevresini saran yeşilliklerle huzur sizi bekliyor. Plaj, geniş bir alana sahip olduğu için kalabalık olma ihtimali ise görece düşüktür.

Adres: Yuvalı Plajı 17760 Dereköy, Gökçeada/Çanakkale

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

Gezgin Yorumları

'Kimilerine göre fazla sakin ve ıssız kimilerine göre dinlendirici ve mütevazi kabul gören denizi güzel çalışanlar saygılı, kafa dinleme için uygun ama Adalet Bakanlığı personelleri için hizmet veren ekonomik bir tatil alanı...'

11. Ada Merkezi

Ada Merkezi

Diğer adaların merkezine kıyasla Gökçeada'nın merkezi deniz kenarında değildir. 

Birçok otel ve mağazanın yer aldığı merkezde bankacılık, postane, hastane ve eczane birçok ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Aynı zamanda adadaki çeşitli köy ve plajlara giden minibüsler de adanın merkezinden hareket etmektedir. Bu nedenle merkezi bir otelden istediğiniz birçok noktaya kolayca ulaşabilirsiniz.

Adres: Gökçeada Merkez, 17760, Gökçeada/Çanakkale

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

12. Zeytinliköy

Zeytinliköy

Gökçeada'nın merkezine 3 km uzaklıkta bulunan Zeytinliköy, adada koruma altındaki dört köyden biridir. Bir zamanlar adanın en işlek köylerinden biri olan Zeytinliköy, günümüzde fazla bir nüfusa sahip olmasa da meydandaki kafeleri ve çevresindeki zeytinliklerle Gökçeada'nın uğrak noktası.

Zeytinliköy’de gördüğünüz kafeler genellikle, köye Yunanistan‘dan geri dönmüş olan Rum köylüler tarafından açılmıştır. Lezzetli dibek kahvesi içebilir ve temiz havanın tadını çıkarabilirsiniz. Köyde kalmak, akşam yemeği yemek ve bir şeyler içmek istiyorsanız, burada pek çok tesis bulabilirsiniz. 

Adres: 17762 Zeytinliköy, Gökçeada/Çanakkale

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

13. Bademli Köyü

Bademli Köyü

Bademli köyü muhtemelen Gökçeada'nın en güzel manzarasına sahip köyüdür. Gökçeada'nın yüksek tepesinde bulunan köy, Semadirek manzarası ve tarihi bir kalenin kalıntıları ile ilginç bir görüntüye sahip. Yeni yerleşim yeri olan Yeni Bademli köyü kurulduğundan beri köy Eski Bademli veya Gliki olarak da anılmaktadır. Köyün en önemli özelliklerinden biri adından da anlaşılacağı gibi dört tarafının badem ağaçlarıyla çevrili olması.

Adadaki dört koruma altındaki köyden biri olan Bademli Köyü'nün sokağına ilk adım attığınız andan itibaren sizi etkileyeceğinden eminiz. 

Adres: Bademli Köyü, 17762 Gökçeada/Çanakkale

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

14. Uğurlu Köyü

Uğurlu Köyü

Gökçeada'nın merkezine 22 km uzaklıktaki köy, adanın en batı ucunda yer alır. Limanı ve gizli körfezi ile ünlü olan köy, 1984 yılında Burdur, Muğla ve Erzincan gibi ilçelerden gelen göçmen köylülerin yerleşmesiyle işlev kazanmıştır.

Köyün verimli topraklarında tarım ve hayvancılıkla uğraşan köy sakinleri ağırlıklı olarak üzüm yetiştirmektedir. Köyde konaklamak için birkaç otel var ama genellikle kiralık daireler var. Uğurlu Köyü'nü ziyaret ederseniz, gizli körfezin masmavi sularında yüzmeden dönmemenizi tavsiye ederiz.

Adres: Uğurlu Köyü, 17762 Gökçeada/Çanakkale

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

15. Kaleköy

Kaleköy

Gökçeada'nın merkezinde yer alan Kaleköy, adanın en tarihi ve pitoresk köylerinden biridir. Ziyaretçilere tarihi atmosferi, geleneksel mimarisi ve büyüleyici manzaralarıyla benzersiz bir deneyim sunan bu köy, Gökçeada'nın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biridir.

Köyün ortasında yer alan tarihi Kaleköy Kalesi, bu yerleşim yerinin en belirgin özelliğidir. Kale, Bizans dönemine ait olup etkileyici bir yapıya sahiptir. Kaleköy'ü keşfederken, dar sokakları arasında dolaşmak büyüleyici bir deneyim olacaktır. Taş evler, geleneksel mimarisiyle birlikte sizi adeta geçmişe götürür. Köyün sokaklarında dolaşırken, yerel halkın sıcakkanlılığını ve geleneksel yaşam tarzını keşfedebilirsiniz. El işi ürünler, yerel tatlar ve el sanatlarıyla ilgileniyorsanız, köydeki küçük dükkanlardan alışveriş yapabilirsiniz.

Adres: Kaleköy, Gökçeada/Çanakkale

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

16. Tepeköy Çınaraltı

Tepeköy Çınaraltı

Gökçeada'nın Rum köylerinden biri olan Tepeköy, ünlü Gökçeada piknik alanına da ev sahipliği yapıyor. Seyir tepesi denilebilecek güzel manzaraya sahip tepe, 600 yıllık antik bir çınar ağacının gölgesinde yer alması nedeniyle de turistlerin adaya gelirken dinlenmek için geldikleri yerlerden biri. 

Burada bulunan çınar ağacının adada anıt olarak listelenen 6 çınar ağacından en eskisi olduğunu biliyoruz. Günü Gökçeada'da harika bir manzara eşliğinde geçirmek en iyi alternatiflerden biri olabilir. Adanın merkezine yaklaşık 15 km uzaklıktaki Tepeköy'e gelirken fotoğraf makinenizi getirmeyi unutmayın.

Adres: 17760 Dereköy, Gökçeada/Çanakkale

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

17. Tuz Gölü

Tuz Gölü

Gökçeada'nın en önemli tabiat harikalarından birindesiniz! Buraya gelmişken Aydıncık Plajı ve Kaya Mezarlarını da ziyaret edebilirsiniz. 

Tuz Gölü'ne ziyaret ederken yanınıza dürbün, fotoğraf makinesi, su, şapka ve güneş kremi gibi temel ihtiyaçlarınızı almayı unutmayın. Ayrıca, kuş gözlemi yaparken sessiz olmanız ve kuşların doğal yaşamlarını rahatsız etmemeniz önemlidir.

Adres: Tuz Gölü, 17762 Eşelek, Gökçeada/Çanakkale

Çalışma saatleri: 24 saat açık

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

18. Marmaros Şelalesi

Marmaros Şelalesi

Marmaros Şelalesi, adanın iç kesimlerinde huzur verici bir doğa cenneti olarak karşımıza çıkıyor. Serin suları, muhteşem doğa manzarası ve yemyeşil ormanlarıyla Marmaros Şelalesi, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Trekking turları ve fotoğrafçılık gezilerinin merkezi olan Şelale, binlerce yılda rüzgarlarla ve sularla şekillenmiş 40 metrelik sarp kayalar arasından dökülmektedir. Burada kaya tırmanışı yapabilir ve donanımlı kapm alanları konaklayabilirsiniz. Yılın her döneminde bir başka güzelliğiyle sizi kendine hayran bırakacak Marmaros Şelalesi, endemik bitki örtüsü ile tropik bir cennettir.

Adres: 17760 Tepeköy, Gökçeada/Çanakkale

Çalışma saatleri: 24 saat açık

Ücretlendirme

Giriş ücretsiz

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

Gezgin Yorumları

'Arazi aracınız yada yerden yüksek suv bir aracınız yoksa yol sizin için ızdırap olacaktır. En ideali Enduro motosiklet, şelalenin son 400 metresine kadar arazi motosikleti ile gelip sonrasında kısa bir trekking rotası ile şelaleye ulaşıyorsunuz. Yolda kesinlikle tabela eksikliği var, bu eksikliğin giderilmesi şart. Birde maalesef çöp olayına dikkat etmek gerekli. Bir adada şelalenin varlığını bilmek bile keyif verici. Kesinlikle gelinmesi gereken yerler içinde!'

19. Peynir Kayalıkları

Peynir Kayalıkları

Gökçeada'nın eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Peynir Kayalıkları, adanın batı kıyısında yer alır. Bu muhteşem doğal oluşum, adını ilginç şekilleri ve beyaz rengiyle alır. Peynir Kayalıkları, adeta birçok büyük peynir dilimine benzeyen dik yamaçlardan oluşur ve ziyaretçilere benzersiz bir manzara sunar.

Peynir Kayalıkları'na yaklaştıkça, denizin berraklığı ve maviliği göz kamaştırır. Kayalıkların dibinde, küçük kumsallar ve saklı koylar bulunur. Bu koylarda denize girebilir, güneşin tadını çıkarabilir ve doğanın keyfini sürebilirsiniz. Kayalıkların üstünden yürüyerek, çevredeki manzarayı keşfedebilir ve nefes kesici Ege Denizi'nin panoramik görüntüsünün tadını çıkarabilirsiniz.

Adres: 17760 Kaleköy, Gökçeada/Çanakkale

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

20. Gökçeada Sualtı Milli Parkı

Gökçeada Sualtı Milli Parkı

Gökçeada Sualtı Milli Parkı, adanın kuzeybatısında yer alıyor. Toplamda 47 kilometrekarelik bir alana yayılmış olan Park, 1999 yılında kurulmuş olup zengin deniz ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye'nin en büyük sualtı koruma alanlarından biri olarak bilinir.

Parkın en önemli özelliklerinden biri, muhteşem mercan resifleridir. Mercan resifleri, renkli sert mercanlarla kaplı olup birçok deniz canlısına ev sahipliği yapar. Dalış yaparken bu mercan resiflerini keşfetmek, rengarenk balıkların arasında yüzme deneyimi yaşamak gerçekten unutulmaz bir deneyimdir. Mercan resiflerinde batıklar, mağaralar ve doğal oluşumlar da bulunabilir, bu da dalış deneyiminizi daha da zenginleştirir.

Gökçeada Sualtı Milli Parkı'nda dalış yapmak isteyenler için birkaç popüler nokta bulunur. 'Küçük Ayı Resifi' ve 'İncirlik Resifi' gibi noktalar, ziyaretçilere benzersiz sualtı manzaraları sunar. Dalış yaparken denizatları, deniz kaplumbağaları, deniz yıldızları ve diğer deniz canlılarını gözlemleme fırsatı bulabilirsiniz.

Sualtı dalışı dışında, Gökçeada Sualtı Milli Parkı'nı keşfetmek için tekne turlarına da katılabilirsiniz. Bu turlar sırasında parkın güzelliklerini yüzeyden izleyebilir ve suyun altındaki renkli dünyayı keşfedebilirsiniz. Turlar genellikle rehberli olarak düzenlenir ve sualtı ekosistemi hakkında bilgi verir.

Adres: 17762, Kaleköy, Gökçeada/Çanakkale

Tel: 0216 424 07 72

İnternet sitesi: gokceadasualtiparki.org

Google Haritalar konum bilgisi için tıklayınız.

Gökçeada’ya Yakın Gezilecek Yerler

Gökçeada’ya Yakın Gezilecek Yerler

Gökçeada, kendine özgü güzellikleriyle büyüleyici bir ada olsa da çevresinde ziyaret edilebilecek harika yerler bulunuyor. Gökçeada tatilinizi uzatmak isterseniz, tarihin en belirgin izlerini taşıyan Çanakkale, Bozcaada ve Assos tam size göre. 

Çanakkale Şehitliği ve Şehitler Anıtı

Çanakkale, Türkiye'nin tarihi ve simgesel öneme sahip bir destinasyonudur. Bu topraklar, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Çanakkale Deniz Savaşları'nın ve Gelibolu Savaşı'nın mekânıdır. Çanakkale Şehitliği ve Şehitler Anıtı, bu zorlu mücadelede hayatını kaybeden kahraman askerlerin anısını yaşatmak için inşa edilmiştir.

Çanakkale Şehitliği ve Şehitler Anıtı, sadece Türk askerlerinin değil, aynı zamanda diğer ülkelerin askerlerinin de anıldığı bir mekandır. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden askerlerin anıları burada bir arada yaşar. Anıtın etrafındaki alanda, diğer ülkelerin anıtları, mezarları ve anı duvarları da bulunur.

Assos

Çanakkale'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçelerinden biri olan Assos, eşsiz manzaraları ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerine büyüleyici bir deneyim sunar. Ege Denizi kıyısında yer alan Assos, antik dönemden kalma kalıntıları, muhteşem plajları ve sakin atmosferiyle unutulmaz bir tatil için ideal bir noktadır.

Bozcaada

Bozcaada, Ege Denizi'nde yer alan ve doğal güzellikleriyle ünlü olan bir ada cennetidir. Türkiye'nin en küçük ilçesi olan Bozcaada, tarihi dokusu, şirin köyleri, eşsiz plajları ve üzüm bağlarıyla adeta bir tatil kaçamağı sunar.

Bozcaada'nın en önemli özelliklerinden biri, tarihi kale ve eski sokaklarıdır. Ada merkezinde yer alan Bozcaada Kalesi, tarihi dokusunu koruyan dar sokakları ve taş evleriyle görenleri büyüler. Kale içinde yer alan müze ve mekanları gezebilir, tarihin izlerini sürerek adanın geçmişine tanıklık edebilirsiniz. Ayrıca, ada merkezindeki meydanda yer alan tarihi saat kulesi ve çeşmeler de ziyaret edilmeye değer noktalardır.

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
92
56
47
32
22
20
19
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın