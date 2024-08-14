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Emekli Olduktan Sonra Yerleşmelik 10 Kasaba! İşte Türkiye'de Emeklilik Denince Akla Gelen Yerler

etiket Emekli Olduktan Sonra Yerleşmelik 10 Kasaba! İşte Türkiye'de Emeklilik Denince Akla Gelen Yerler

Gezilecek Yerler
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 01:09

Emekli olup bir sahil kasabasına yerleşmek... Kimin hayali değil ki? Özellikle de kalabalık kentlerde yaşamını uzun süre sürdüren kişiler emekli olunca küçük bir kasabaya yerleşmeyi hayal ediyorlar. Kent hayatının gürültüsünden, trafiğinden, yüksek binalarından ve stresinden uzaklaşmanızı sağlayacak 10 kasabayı sizin için derledik...

İşte, gerçek emeklilik rüyası!

1. Foça, Kozbeyli

1. Foça, Kozbeyli

İzmir'in Foça ilçesine bağlı olan Kozbeyli köyü tarihi yapıları, sakin yaşam tarzı ve huzurlu atmosferiyle harika bir tercih. 

Ege'nin incisi İzmir'in taş evleriyle dikkat çeken yemyeşil kasabası muhteşem doğasının yanında mutlaka görmeniz gereken camisi ve dibek kahvesiyle konuklarını ağırlıyor. Haliyle Kozbeyli'yi ziyaret edenler buradaki huzurdan vazgeçemiyor. 

Foça'ya bağlı belde İzmir'in merkezine yaklaşık olarak 85 kilometre uzakta yer alıyor. Temiz havasıyla şehir hayatında bulamadığınız her şeyi sunuyor.

2. Ayvacık, Behram

2. Ayvacık, Behram

Behram ya da namıdiğer Behramkale, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köy. 

Arkaik dönemin izlerini taşıyan önemli bir liman kenti olan Assos Antik Kenti ve Athena Tapınağı ile ün salan Behram'da tarih ve doğa ile iç içe olacaksınız. Çanakkale şehir merkezine 92 kilometre, Ayvacık ilçe merkezine ise 15 kilometre uzaklıkta yer alan Behram'ın kuzeyinde Tuzla Çayı, güneyinde ise Edremit Körfezi ile beraber Yunanistan'a ait olan Midilli Adası bulunmaktadır. 

Ülkemizde, Yunan sınırına en yakın olduğunuz yerlerden biridir. Ayrıca yeşil ile mavinin birleştiği konumuyla vazgeçemeyeceğiniz bir güzelliğe sahip olduğunu da şimdiden söyleyelim.

3. Kuşadası, Güzelçamlı

3. Kuşadası, Güzelçamlı
i0.wp.com

Dünyanın en çok oksijen miktarına sahip lokasyonlarından biri olan Güzelçamlı Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı. Tarihe tanıklık etmiş belde, İyonya döneminde şehir devletlerinin kongre merkeziydi. O dönemde Panionion olarak adlandırılan, Güzelçamlı'da Yunan, Pers, Osmanlı ve Türk miraslarına bir arada ev sahipliği yapıyor.  

İçerisinde Papaz Evi, eski kilise, kale ve Kurşunlu Manastırı bulunan bu güzel kasabada eşsiz ve bakir doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.

4. Fethiye, Göcek

4. Fethiye, Göcek

Göcek kasabasının tarihi Likyalılar dönemine dek uzanıyor. Likyalıların önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Tlos Antik Kenti de Göcek. Mezarları, tiyatroları ve hamamları ile ziyaretçilerinin geçmiş ile bağ kurmasını sağlayan Göcek, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı. Buranın ismi ise geçmiş zamanda bu bölgede yaşayan Göçek isimli topluluktan geliyor.

Göcek'e kara, hava ve deniz yoluyla ulaşım mümkün. Muğla merkeze 99 kilometre uzaklıkta olan Göcek, yaz aylarında biraz kalabalık!

5. Seferihisar, Akarca

5. Seferihisar, Akarca

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı olan bu kasaba genellikle yazlıkçıların tercih ettiği bir yer. Çoğu insan tarafından bilinmeyen bu yerde, turistik kasabaların aksine, sabaha kadar devam eden eğlence mekanlarına rastlamak pek mümkün değil. Huzurlu ve sakin bir hayat geçirmek isteyenler için İzmir'in merkezine yaklaşık 66 kilometre olan Akarca, adeta biçilmiş kaftan. 

Buz gibi soğuk denizi, sakin ve dingin plajları... Huzurlu bir hayat sürmeyi dileyenler için doğru bir tercih.

6. Kaş, Çukurbağ

6. Kaş, Çukurbağ

Köyün yerleşimine göre daha çukurda kaldığı için Çukurbağ adı verilen bu kasaba Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı. Likyalılar zamanından pek çok tarihsel kalıntı, mezar ve şaraphaneye ev sahipliği yapan yarımada, Kaş Yat Limanı'nın güneyinde yer alıyor.  

Yaşları binin üzerinde olan aşılı zeytin ağaçları bulunan bu kasabanın geçmiş bir zamanda zeytincilik ile uğraştığını söylemek yanlış olmaz. Antalya'ya 183 kilometre, Kaş'a ise 11 kilometre mesafedeki Çukurbağ Yarımadası, 2018 yılında  'Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' ilan edildi.

7. Ayvalık, Küçükköy

7. Ayvalık, Küçükköy

Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesinde yer alan Küçükköy, tam sessiz ve sakin bir yer arayanalar göre. 1970 yılında köyden beldeye dönüştürülen Küçükköy, Ayvalık şehir merkezine 8 kilometre mesafede. 

Ayrıca ucu bucağı görülmeyen Sarımsaklı ve Badavut plajlarına da bir hayli yakın. Şeytan Sofrası, Cennet Tepesi ve Cunda Adası ve Ayvalık'ın toplam 22 adasına komşu Küçükköy, eski adıyla 'Yeniçarohori' taş binaları ve doğal güzellikleriyle sizi cezbedecek. Ayrıca Küçüköy'de boşnak böreği yer ve Teferic şenliklerine katılırsanız, bir daha buradan uzaklaşamayacaksınız.

8. Marmaris, Turunç

8. Marmaris, Turunç

Turunç, eski bir balıkçı kasabası olması ile bilinir. Kasabada çok sayıda turunç ağaçları ve meyve bulunmaktadır. Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı olan bu yer mavi bayrak ödüllü deniziyle mavi ile yeşilin birleştiği noktadadır. 

Turunç Sahili, Amos Antik Kenti gibi pek çok yer Turunç'a gidip ziyaret etmeniz için sizi bekliyor. Burada Ege kara sınırında, Akdeniz'in sularında huzur bulabilirsiniz. Ayrıca Turunç, Marmaris'e 20, Amos Antik Kenti'ne ise 4 kilometre mesafededir.

9. Dikili, Bademli

9. Dikili, Bademli

İzmir ile Ayvalık arasında yer alan Bademli Köyü, resmen zeytin ağaçları ile donatılmıştır. Hayıtlı Koyu, Zindancık Koyu, Killik Koyu gibi eşsiz koyları bulunan Bademli İzmir'e 2 saat, Ayvalık'a ise 1 saatlik bir mesafede yer almaktadır. 

Emekliliğini bir Ege kasabasında geçirmek isteyenlerin hayali olan Bademli, Dikili'nin güneybatı kıyısındadır.

10. Ula, Akyaka

10. Ula, Akyaka

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı olan Akyaka, önemli turizm merkezlerinden biridir. Gökova Körfezi'nin doğu ucunda yer alan Akyaka Sakartepe Dağı'nın güneyinde yer alır.

 Azmak Nehri, Akyaka Limanı, Akyaka Plajı, Azmak Kaya Mezarları, Çınar Plajı gibi pek çok gezi yerine sahip olan Akyaka tatlı bir tatil kasaba olma özelliği ile bir hayli meşhurdur.

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