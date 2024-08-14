Emekli Olduktan Sonra Yerleşmelik 10 Kasaba! İşte Türkiye'de Emeklilik Denince Akla Gelen Yerler
Emekli Olduktan Sonra Yerleşmelik 10 Kasaba! İşte Türkiye'de Emeklilik Denince Akla Gelen Yerler
Emekli olup bir sahil kasabasına yerleşmek... Kimin hayali değil ki? Özellikle de kalabalık kentlerde yaşamını uzun süre sürdüren kişiler emekli olunca küçük bir kasabaya yerleşmeyi hayal ediyorlar. Kent hayatının gürültüsünden, trafiğinden, yüksek binalarından ve stresinden uzaklaşmanızı sağlayacak 10 kasabayı sizin için derledik...
İşte, gerçek emeklilik rüyası!
1. Foça, Kozbeyli
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