Emekli Olduktan Sonra Yerleşmelik 10 Kasaba! İşte Türkiye'de Emeklilik Denince Akla Gelen Yerler

Behram ya da namıdiğer Behramkale, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köy.

Arkaik dönemin izlerini taşıyan önemli bir liman kenti olan Assos Antik Kenti ve Athena Tapınağı ile ün salan Behram'da tarih ve doğa ile iç içe olacaksınız. Çanakkale şehir merkezine 92 kilometre, Ayvacık ilçe merkezine ise 15 kilometre uzaklıkta yer alan Behram'ın kuzeyinde Tuzla Çayı, güneyinde ise Edremit Körfezi ile beraber Yunanistan'a ait olan Midilli Adası bulunmaktadır.

Ülkemizde, Yunan sınırına en yakın olduğunuz yerlerden biridir. Ayrıca yeşil ile mavinin birleştiği konumuyla vazgeçemeyeceğiniz bir güzelliğe sahip olduğunu da şimdiden söyleyelim.