Bize Yeni Yıl Partini Anlat, Yapman Gereken Yılbaşı Temalı Tarifi Söyleyelim!
Bize Yeni Yıl Partini Anlat, Yapman Gereken Yılbaşı Temalı Tarifi Söyleyelim!
Yılbaşı gecesi demek, güzel sofralar kurmak ve sevdiklerinizle bir araya gelmek demektir. Her sene bu heyecanı yaşayıp keyifli vakit geçirmenin tadını çıkarıyoruz. Peki sizin yılbaşı için hazırlıklarınız tamam mı? Eğer menünüzü henüz belirlemediyseniz bu test size yardımcı olabilir. Haydi başlayalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yılbaşı gecesini nerede geçirmeyi planlıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yılbaşında evini hangisi gibi dekore etmek istersin?
3. Peki, yılbaşı partinde hangi tür müzik çalacak?
4. Yeni yıl partin için özel bir kostüm giyecek misin?
5. Şimdi de partin için hazırlayacağın bir pasta seç bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Misafirlerinle birlikte yapmayı düşündüğün bir aktivite var mı?
7. Peki, yeni yılda en büyük dileğin ne?
8. Son olarak, yeni yıla hangi şehirde girmek isterdin?
Yılbaşı Hindisi & Sebzeli Patates
Brownie & Mantarlı Bonfile
Çikolatalı Sufle & Acılı Karides
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın