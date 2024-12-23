Bize Yeni Yıl Partini Anlat, Yapman Gereken Yılbaşı Temalı Tarifi Söyleyelim!

Çikolatalı Sufle

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

150 gram sütlü çikolata

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri derin bir kaba ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından unu ekleyin.

2. Çikolata ve tereyağı benmari usulü eritin, biraz soğutarak karışıma ekleyin ve homojen bir harç olana kadar karıştırın.

4. Tereyağı ile yağlanmış ve şekerle kaplanmış sufle kaplarına 2/3'ü kadar paylaştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 derecede ayarlayarak 8 dakika pişirin.,

Acılı Karides

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

4 adet taze jumbo karides

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Sos için:

3 çorba kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Yapılışı:

1. Baharatları ve tuzu bir kapta karıştırıp karidesleri ekleyin ve güzelce harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini çıkarın. Baharatlı karidesleri pişirme sepetine yerleştirin.

3. Isıyı 180 dereceye getirin. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 12 dakikaya ayarlayın.

4. Beşinci dakikada sepeti çekip hafifçe sallayın ve pişirmeye devam edin.

5. Sos için verilen malzemeyi bir kapta çırpın. Karidesleri sos eşliğinde sıcak servis edin.