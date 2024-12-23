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Bize Yeni Yıl Partini Anlat, Yapman Gereken Yılbaşı Temalı Tarifi Söyleyelim!

etiket Bize Yeni Yıl Partini Anlat, Yapman Gereken Yılbaşı Temalı Tarifi Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 21:01

Yılbaşı gecesi demek, güzel sofralar kurmak ve sevdiklerinizle bir araya gelmek demektir. Her sene bu heyecanı yaşayıp keyifli vakit geçirmenin tadını çıkarıyoruz. Peki sizin yılbaşı için hazırlıklarınız tamam mı? Eğer menünüzü henüz belirlemediyseniz bu test size yardımcı olabilir. Haydi başlayalım. 👇

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1. Yılbaşı gecesini nerede geçirmeyi planlıyorsun?

2. Yılbaşında evini hangisi gibi dekore etmek istersin?

3. Peki, yılbaşı partinde hangi tür müzik çalacak?

4. Yeni yıl partin için özel bir kostüm giyecek misin?

5. Şimdi de partin için hazırlayacağın bir pasta seç bakalım. 👇

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6. Misafirlerinle birlikte yapmayı düşündüğün bir aktivite var mı?

7. Peki, yeni yılda en büyük dileğin ne?

8. Son olarak, yeni yıla hangi şehirde girmek isterdin?

Yılbaşı Hindisi & Sebzeli Patates

Yılbaşı Hindisi & Sebzeli Patates

Yılbaşı Hindisi

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 1 saat 30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece 

Malzemeler:

  • 1 adet bütün hindi

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı biberiye

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı: 

1. Hindinin içini ve dışını iyice temizleyin. Tereyağını, sarımsağı ve baharatları karıştırıp hindinin dışına sürün.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine hindiyi yerleştirin ve 160 derecede 1 saat 30 dakika pişirin.

3. Ara sıra üzerini kontrol edip sosunu hindinin üstüne dökün.

Sebzeli Patates

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 4 adet patates

  • 2 adet havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Patatesleri ve havuçları doğrayıp baharatlarla karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine sebzeleri yerleştirin ve 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

Brownie & Mantarlı Bonfile

Brownie & Mantarlı Bonfile

Brownie 

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler: 

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 150 gram tereyağı

  • 200 gram bitter çikolata

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket vanilya

  • Fındık

Yapılışı:

1. Brownie için öncelikle uygun bir kap içerisine yumurtaları ve şekeri alarak iyice çırpın.

2. Üzerine eritilmiş çikolata, tereyağı, un ve vanilyayı alarak çırpmaya devam edelim.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine pişirme kağıdından yerleştirip harcı içine boşaltın.

4. Son olarak üzerine fındık serpip ve manuel ayarda 160 derecede 20 dakika pişirin.

Mantarlı Bonfile

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 300 gram bonfile

  • 200 gram mantar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam kuru kekik

  • 1 diş ezilmiş sarımsak 

Yapılışı: 

1. Kuşbaşı doğranmış etleri limon suyu, zeytinyağı, kekik ve sarımsakla bir kasede karıştırıp en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

2. Etleri pişirmeden önce yarım saat oda sıcaklığında bekletin.

3. Etleri mantar, tuz, karabiber, sarımsak ve hardalla harmanlayarak karıştırın.

4. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirmeye başlayın ve her 2 dakikada bir hazneyi çekip hafifçe sallayın ya da bir spatula yardımıyla et ve mantarları ters düz edin. 12 dakika sonra Mantarlı Bonfile'niz hazır.

Çikolatalı Sufle & Acılı Karides

Çikolatalı Sufle & Acılı Karides

Çikolatalı Sufle 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 150 gram sütlü çikolata

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri derin bir kaba ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından unu ekleyin.

2. Çikolata ve tereyağı benmari usulü eritin, biraz soğutarak karışıma ekleyin ve homojen bir harç olana kadar karıştırın.

4. Tereyağı ile yağlanmış ve şekerle kaplanmış sufle kaplarına 2/3'ü kadar paylaştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 derecede ayarlayarak 8 dakika pişirin.,

Acılı Karides

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 4 adet taze jumbo karides

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Sos için:

  • 3 çorba kaşığı mayonez

  • 1 tatlı kaşığı ketçap

  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Yapılışı: 

1. Baharatları ve tuzu bir kapta karıştırıp karidesleri ekleyin ve güzelce harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini çıkarın. Baharatlı karidesleri pişirme sepetine yerleştirin.

3. Isıyı 180 dereceye getirin. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 12 dakikaya ayarlayın.

4. Beşinci dakikada sepeti çekip hafifçe sallayın ve pişirmeye devam edin.

5. Sos için verilen malzemeyi bir kapta çırpın. Karidesleri sos eşliğinde sıcak servis edin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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