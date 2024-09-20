Neden Bu Kadar Çok Terliyorum? Aşırı Terlemenin Nedenleri Nelerdir, Çözümü Var mı?

Her mevsim etkisini gösteren aşırı terleme, ter bezlerinin fazlasıyla çalışması durumudur. Yüz, eller ve koltuk altları gibi terlemenin yoğun olduğu bölgelerde aşırı terleme damlamaya varabilen noktaya ulaşabilir. Haliyle bu durum karşısında kişilerin günlük yaşantısı olumsuz yönde etkilenebilir. Peki, aşırı terlemenin nedenleri nelerdir? Aşırı terleme tehlikeli midir?

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UYARI: Bu içerik bir sağlık tavsiyesi değildir. Aşırı terlemeden (hiperhidroz) muzdarip kişiler, özellikle de bir anda ortaya çıkan veya geçmeyen aşırı terleme reaksiyonları için uzman bir hekime danışmalıdırlar!