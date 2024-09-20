Neden Bu Kadar Çok Terliyorum? Aşırı Terlemenin Nedenleri Nelerdir, Çözümü Var mı?
Neden Bu Kadar Çok Terliyorum? Aşırı Terlemenin Nedenleri Nelerdir, Çözümü Var mı?
Kaynak: https://www.yalemedicine.org/conditio...
Her mevsim etkisini gösteren aşırı terleme, ter bezlerinin fazlasıyla çalışması durumudur. Yüz, eller ve koltuk altları gibi terlemenin yoğun olduğu bölgelerde aşırı terleme damlamaya varabilen noktaya ulaşabilir. Haliyle bu durum karşısında kişilerin günlük yaşantısı olumsuz yönde etkilenebilir. Peki, aşırı terlemenin nedenleri nelerdir? Aşırı terleme tehlikeli midir?
İşte detaylar...
UYARI: Bu içerik bir sağlık tavsiyesi değildir. Aşırı terlemeden (hiperhidroz) muzdarip kişiler, özellikle de bir anda ortaya çıkan veya geçmeyen aşırı terleme reaksiyonları için uzman bir hekime danışmalıdırlar!
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Terleme, vücudun soğuma ve bazı kimyasallardan kurtulma yoludur. Fakat terleme aşırı olduğunda kişilerin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Dahası, aşır terlemenin altında yatan sebep bir hastalık da olabilir.
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Öncelikle bazı durumlarda aşırı terlemenin normal olduğunu bilmelisiniz! Egzersiz yaptığınızda, hava çok sıcak olduğunda, ani duygu geçişlerinde ve korktuğunuzda terleyebilirsiniz.
Fakat aşırı terleme her zaman bu kadar kolay açıklanamayabilir!
Ülkemizin yüzde 1’inde görülen bu rahatsızlık utanma duygusu yaratarak iş ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir.
Aşırı Terleme (Hiperhidroz) Nedir?
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Aşırı Terlemenin Sebepleri Nelerdir?
Peki, Aşırı Terlemenin Tedavisi Var mıdır?
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