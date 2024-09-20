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Neden Bu Kadar Çok Terliyorum? Aşırı Terlemenin Nedenleri Nelerdir, Çözümü Var mı?

Neden Bu Kadar Çok Terliyorum? Aşırı Terlemenin Nedenleri Nelerdir, Çözümü Var mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 16:35

Her mevsim etkisini gösteren aşırı terleme, ter bezlerinin fazlasıyla çalışması durumudur. Yüz, eller ve koltuk altları gibi terlemenin yoğun olduğu bölgelerde aşırı terleme damlamaya varabilen noktaya ulaşabilir. Haliyle bu durum karşısında kişilerin günlük yaşantısı olumsuz yönde etkilenebilir. Peki, aşırı terlemenin nedenleri nelerdir? Aşırı terleme tehlikeli midir?

İşte detaylar... 

UYARI: Bu içerik bir sağlık tavsiyesi değildir. Aşırı terlemeden (hiperhidroz) muzdarip kişiler, özellikle de bir anda ortaya çıkan veya geçmeyen aşırı terleme reaksiyonları için uzman bir hekime danışmalıdırlar! 

Kaynak: https://www.yalemedicine.org/conditio...
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Terleme, vücudun soğuma ve bazı kimyasallardan kurtulma yoludur. Fakat terleme aşırı olduğunda kişilerin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Dahası, aşır terlemenin altında yatan sebep bir hastalık da olabilir.

Terleme, vücudun soğuma ve bazı kimyasallardan kurtulma yoludur. Fakat terleme aşırı olduğunda kişilerin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Dahası, aşır terlemenin altında yatan sebep bir hastalık da olabilir.

Normal şartlarda, vücut ısısının yükseldiği anlarda, ısıyı kontrol etmek adına terleriz. Terleme ile sıvı kaybederiz ve derideki damarlar genişler. Mesela, ateşimiz çıktığında terleriz. Böylece vücut ısısı normal sınırlarda tutulur.

Öncelikle bazı durumlarda aşırı terlemenin normal olduğunu bilmelisiniz! Egzersiz yaptığınızda, hava çok sıcak olduğunda, ani duygu geçişlerinde ve korktuğunuzda terleyebilirsiniz.

Öncelikle bazı durumlarda aşırı terlemenin normal olduğunu bilmelisiniz! Egzersiz yaptığınızda, hava çok sıcak olduğunda, ani duygu geçişlerinde ve korktuğunuzda terleyebilirsiniz.

Ayrıca gençler, çocukluk dönemlerine kıyasla daha fazla terleyebilirler. Zira bir gencin ter bezleri de vücudun geri kalanıyla birlikte büyür. Bunun yanı sıra kadınlar, menopoz döneminde de yoğun terleme yaşarlar.

Fakat aşırı terleme her zaman bu kadar kolay açıklanamayabilir!

Fakat aşırı terleme her zaman bu kadar kolay açıklanamayabilir!

Bazı kişilerde aşırı terlemeye neden olan bir rahatsızlık olabilir. Sıcak olmadığı, efor sarf edilmeği ya da herhangi bir ani duygu değişimi olmadığı halde terleyen kişilerin çoğunlukla elleri terle ıslanır.

Ülkemizin yüzde 1’inde görülen bu rahatsızlık utanma duygusu yaratarak iş ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir.

Ülkemizin yüzde 1’inde görülen bu rahatsızlık utanma duygusu yaratarak iş ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir.

Halk arasında aşırı terleme şeklinde tabir edilen hiperhidroz, normalde sıklıkla eller, ayaklar, koltuk altı ve kasıkta aktiftir. Sonuç olarak, hiperhidroz, fizyolojik gereksinimin çok üzerinde ortaya çıkan terlemeye verilen isimdir.

Aşırı Terleme (Hiperhidroz) Nedir?

Aşırı Terleme (Hiperhidroz) Nedir?

Aşırı terleme yahut hiperhidroz ise çevre koşulları ve vücut ısısının kontrolü dışında fazla miktarda terleme durumudur. Hiperhidroz, altında yatan bir nedene bağlı olarak ya da sebepsiz bir şekilde görülebilir. 

Hiperhidrozu olan hastalarda ise aşırı terlemenin oluşması için bunların hiçbirine gerek yoktur. Primier ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılan aşırı terleme, tipine göre değişiklik gösterir. Birçok nedeni olan aşırı terleme durumunda sekonder hiperhidrozis sebebi altta yatan bir hastalıkla ilişkilidir. 

Gelin, şimdi de aşırı terlemeye sebep olan şeyleri detaylı bir şekilde inceleyelim. 👇

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Aşırı Terlemenin Sebepleri Nelerdir?

Aşırı Terlemenin Sebepleri Nelerdir?

  • Sekonder hiperhidrozis, enfeksiyon hastalıklar, diyabet, kalp hastalıkları, obezite, solunum yetmezliği, anksiyete, tiroid gibi hastalıkların yanı sıra bazı ilaçların kullanımına bağlı ikincil olarak da ortaya çıkabilir. 

  • Primer hiperhidrozis ise daha çok hastalıkla ilişkisi olmayan ter bezlerinin fazladan çalışmasına bağlı gelişir. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu terlemeyi stres tetikleyebilir. Birincil derecede yakınlarında bu rahatsızlığın varlığı görülme riskini arttırmaktadır.

UYARI: Kilo kaybı, ateş, çarpıntı, nefes darlığı veya göğüs ağrısı ile birlikte seyreden aşırı terleme durumunda bir uzman hekime danışmak şarttır!

Peki, Aşırı Terlemenin Tedavisi Var mıdır?

Peki, Aşırı Terlemenin Tedavisi Var mıdır?

Vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı terlemenin en aza indirilmesi yalnızca cerrahi tedavi seçenekleri ile mümkündür. Bu cerrahi prosedür uzman bir göğüs cerrahisi uzmanı tarafından genel anestezi altında yapılır. Bunun dışında geçici önlemler ile aşırı terleme azaltılabilir ya da kontrol altında tutulabilir. 

En basit önlemler deodorant kullanma gibi kişisel bakım gerektiren yöntemlerdir. Sistemik antikolinerjik ilaçlar, botoks veya iyontoforaz uygulamaları da tedavi seçenekleri arasında yer alır.

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