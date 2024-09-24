Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Dışkım Neden Yeşil? İşte Yetişkinlerde Dışkı Renkleri ve Anlamları

Dışkım Neden Yeşil? İşte Yetişkinlerde Dışkı Renkleri ve Anlamları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 15:04 Son Güncelleme: 24.09.2024 - 15:09

Halk arasında dışkı, kaka veya büyük abdest olarak bilinen 'gaita', sindirim süreci hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Dışkı, farklı şekillerde ve kokularda olduğu gibi farklı renklerde de olabilir. Dışkı rengi ve kıvamı ise sağlığınız hakkında ciddi bir göstergedir. Normal düzeninizden farklı bir renk, koku ya da kıvamda dışkı, sindirim sisteminizdeki bazı sorunların işareti olabilir ve ihmale gelmez! Peki, dışkının yeşil olması ne anlama gelir? Normal dışkı nasıl olmalıdır? 

UYARI: Bu içerik herhangi bir sağlık tavsiyesi niteliğinde değildir. Dışkınızda farklı bir renk, koku, kıvam ya da kan tespit etmeniz durumunda mutlaka uzman bir hekime başvurmalısınız! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.health.harvard.edu/stayin...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Günlük olarak dışkı düzeninizi, tuvalete çıkma sayınızı ve renk, koku, kıvam gidi detaylardaki değişikliklere dikkat etmelisiniz. Genellikle dışkıdaki kısa süreli değişimler ciddi bir tıbbi soruna işaret etmez. Ancak devam eden renk değişikliklerini ve semptomları takip etmek önemlidir. Gerekli durumlarda tıbbi müdehale ve doktor kontrolü de hayati bir önem taşır.

Peki, dışkının yeşil olmasının sebepleri nelerdir?

Dışkı Neden Yeşil Olur?

Dışkı Neden Yeşil Olur?

Herhangi bir sağlık sorunu olmadan aralıklı olarak ve günlerce devam etmeyen yeşil dışkı, ıspanak ve lahana gibi koyu yeşil sebzelerin yenmesi nedeniyle meydana gelebilir. Dışkı renginin yeşile dönmesinin diğer nedenleri arasında ise ishal olabilir. İshal olduğunuzda ince bağırsaktan yeşil safra hızlı bir şekilde geçebilir ve bu renk değişikliği ortaya çıkabilir. 

Bununların dışında, bizmut subsalisilat (pepto-bismol), demir takviyeleri, bazı antibiyotikler ve yeterli bilirubinin bulunmaması da bu değişime neden olabilir.

Dışkıdaki renk değişikliklerinin nedenleri nelerdir? Çoğu zaman sarı, kırmızı, siyah ve soluk kahverengi dikkat edilmesi gereken renklerdir.

Dışkıdaki renk değişikliklerinin nedenleri nelerdir? Çoğu zaman sarı, kırmızı, siyah ve soluk kahverengi dikkat edilmesi gereken renklerdir.

  • Çok soluk kahverengi dışkı: Karaciğer veya safra kesesi rahatsızlıklarının belirtisi olabilir. Bu dönemde idrar da kontrol edilmelidir. Doktorlar bu dönemde kola rengi idrar görülmesi, göz ve cilt aklarında sararma olması durumunun da dikkatle incelenmesi gerektiğine işaret eder. 

  • Sarı dışkı: Yağ emiliminde bir sorun olduğunu gösterebilir ve genellikle yağlı diyet veya ince bağırsak rahatsızlıklarından kaynaklanabilir. Aynı zamanda eğer dışkı yüzüyorsa ve kötü kokuyorsa yağ emiliminde sorun olabilir. Bu durumda ise ince bağırsak sorunları dışında, safra veya pankreas kanalı tıkanıklığı veya çölyak hastalığından da şüphelenilebilir. 

  • Kırmızı dışkı: Genellikle hemoroidlerden kaynaklanan kanama belirtisi olabilir, ancak sürekli veya tekrarlayan rektal kanama varsa, tıbbi yardım alınmalıdır. 

Öte yandan kanama şeklinde olmayan ve kısa süren kırmızı dışkı, kırmızı yiyeceklerin ya da gıda boylarının fazla tüketilmesiyle de ilişkili olabilir. 

  • Siyah dışkı: M,de veya üst ince bağırsaktan kanama belirtisi olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Normal Bir Dışkı Nasıl Olmalıdır?

Normal Bir Dışkı Nasıl Olmalıdır?

Sağlıklı bir dışkının karakteristikleri genellikle yumuşaklık ve kolaylıkla vücuttan ayrılabilme özelliğidir. Renk spektrumu genellikle açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişir. İdeal dışkı formu genellikle düzgün parçasız ve kıvamlı olmalıdır. Ayrıca suya düştüğünde hemen batmaz, bir süre yüzeyde kalır.

Dışkıda kan veya mukus bulunması, ciddi bir sağlık sorunun habercisi olabilir!

Dışkıda kan veya mukus bulunması, ciddi bir sağlık sorunun habercisi olabilir!

Dışkının sert, parçalı veya aşırı sıvı hali ise çoğu zaman çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Dışkıda kan veya mukus bulunması ise dikkat edilmesi, ihmal edilmemesi gereken ve genellikle ciddi sağlık sorunlarının belirtileri olabilir. Elbette dışkıdaki bu tür değişiklikler; diyet, egzersiz, ilaç kullanımı veya stres gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir. Fakat, bu tür değişiklikler kalıcı hale geldiğinde, alanında uzman bir hekime başvurmanız gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın