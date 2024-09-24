Dışkım Neden Yeşil? İşte Yetişkinlerde Dışkı Renkleri ve Anlamları

Halk arasında dışkı, kaka veya büyük abdest olarak bilinen 'gaita', sindirim süreci hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Dışkı, farklı şekillerde ve kokularda olduğu gibi farklı renklerde de olabilir. Dışkı rengi ve kıvamı ise sağlığınız hakkında ciddi bir göstergedir. Normal düzeninizden farklı bir renk, koku ya da kıvamda dışkı, sindirim sisteminizdeki bazı sorunların işareti olabilir ve ihmale gelmez! Peki, dışkının yeşil olması ne anlama gelir? Normal dışkı nasıl olmalıdır?

UYARI: Bu içerik herhangi bir sağlık tavsiyesi niteliğinde değildir. Dışkınızda farklı bir renk, koku, kıvam ya da kan tespit etmeniz durumunda mutlaka uzman bir hekime başvurmalısınız!

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