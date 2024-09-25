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İleride Uzaylılarla Konuşmak Balinalar Aracılığıyla Mümkün Olabilir! İyi de Nasıl?

İleride Uzaylılarla Konuşmak Balinalar Aracılığıyla Mümkün Olabilir! İyi de Nasıl?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
25.09.2024 - 14:39

Balinaların çıkardığı seslerin karmaşıklığı ile uzaylılardan gelebilecek sinyallerin çözülmesi arasında bir bağlantı olabilir mi?

Bilim insanları, balinaların iletişim tarzlarının bu konuda bize yardımcı olabileceğini düşünüyorlar.

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2021'de Alaska kıyılarında, "Twain" adındaki bir kambur balina, araştırmacıların kaydettiği balina çağrılarına yanıt verdi. Twain, “whup” olarak bilinen bir dizi sesle 36 kez cevap verdi.

2021'de Alaska kıyılarında, "Twain" adındaki bir kambur balina, araştırmacıların kaydettiği balina çağrılarına yanıt verdi. Twain, “whup” olarak bilinen bir dizi sesle 36 kez cevap verdi.

Olay, balinalar ve insanlar arasında kaydedilmiş nadir bir sesli etkileşimdi.

Bu iletişim, SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) projesi kapsamında çalışan bilim insanları için oldukça önemliydi.

Bu iletişim, SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) projesi kapsamında çalışan bilim insanları için oldukça önemliydi.

Balinaların karmaşık iletişim yöntemleri, dünya dışı yaşamdan gelecek sinyalleri çözme konusunda bize ilham verebilir mi? 

Bilim insanlarının üzerinde durduğu soru tam olarak bu.

SETI’nin amacı, uzaydan gelen dar bantlı radyo sinyallerini yakalamak ve bu sinyallerin bir tür dünya dışı zekaya ait olup olmadığını belirlemektir. Fakat sinyallerin çözülmesi oldukça zor bir iş.

SETI’nin amacı, uzaydan gelen dar bantlı radyo sinyallerini yakalamak ve bu sinyallerin bir tür dünya dışı zekaya ait olup olmadığını belirlemektir. Fakat sinyallerin çözülmesi oldukça zor bir iş.

Balinaların karmaşık ve uzak mesafelerden bile anlaşılan sesli iletişim yöntemleri, sinyallerin nasıl çözülebileceği konusunda bilim insanlarına bir model sunuyor.

Balinaların karmaşık ve uzak mesafelerden bile anlaşılan sesli iletişim yöntemleri, sinyallerin nasıl çözülebileceği konusunda bilim insanlarına bir model sunuyor.

Astrofizikçi Laurance Doyle, balina seslerinin karmaşıklığını inceleyerek dünya dışı bir sinyali çözümlemenin zorluklarını anlamaya çalışıyor.

Astrofizikçi Laurance Doyle, balina seslerinin karmaşıklığını inceleyerek dünya dışı bir sinyali çözümlemenin zorluklarını anlamaya çalışıyor.
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Balinaların seslerinin uzun mesafelerde anlaşılması, belki de uzaydan gelen sinyallerin de benzer şekilde çözülebileceğini düşündürüyor.

Balinaların seslerinin uzun mesafelerde anlaşılması, belki de uzaydan gelen sinyallerin de benzer şekilde çözülebileceğini düşündürüyor.

Bilim insanları, yapay zeka kullanarak balinaların hangi seslerinin daha fazla bilgi taşıdığını anlamaya çalışıyor. Aynı teknikler, dünya dışı sinyallerin çözülmesinde de kullanılabilir.

Bilim insanları, yapay zeka kullanarak balinaların hangi seslerinin daha fazla bilgi taşıdığını anlamaya çalışıyor. Aynı teknikler, dünya dışı sinyallerin çözülmesinde de kullanılabilir.

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