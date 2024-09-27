Yok Denecek Kadar Az: Amerika'da Neden Hemen Hemen Hiç Dönel Kavşak Bulunmaz?
Yok Denecek Kadar Az: Amerika'da Neden Hemen Hemen Hiç Dönel Kavşak Bulunmaz?
Dönel kavşaklar, dünya çapında özellikle Avrupa'da oldukça popülerken, Amerika'da adeta yok denecek kadar azdır. Peki, Amerika bu konuda neden geri kalmış durumda?
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Amerika’nın Indiana eyaletindeki Carmel şehri, nüfusu sadece 97 bin olmasına rağmen, ülkenin en fazla dönel kavşağa sahip şehri olarak biliniyor. Şehirde toplam 125 modern dönel kavşak bulunuyor ki bu, ABD'deki toplam 4 bin kavşağın %3'ünü oluşturuyor.
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Ancak bu sayı dünya geneline kıyasla oldukça düşük kalıyor. Fransa’da 30 binin üzerinde dönel kavşak bulunurken, İngiltere bu konuda 25 bin kavşakla ikinci sırada yer alıyor.
Dönel kavşakların Amerika’da yaygın olmamasının birkaç önemli nedeni var. İlk olarak, Amerikan sürücüleri bu kavşakları kullanmayı bilmiyor ya da kullanırken kendilerini güvende hissetmiyorlar.
Pek çok sürücü, dönel kavşaklarda hangi yöne gideceğini anlamakta zorlanıyor ve çıkışını kaçırma korkusuyla kavşakta birkaç tur atmak zorunda kalabiliyor.
Ayrıca Amerikan yollarında hala çok fazla trafik ışıklı kavşak bulunuyor. Amerika’da 300 binden fazla ışıklı kavşak var ve bu kavşaklarda her yıl 10 binden fazla ölümcül kaza meydana geliyor.
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Oysa modern dönel kavşaklar, kazaları %38 oranında azaltıyor ve ölümcül kazaları %90’a kadar düşürüyor.
Ancak Amerikan halkı tarihsel olarak trafik ışıkları ile yönetilen kavşaklara alışkın ve bu güvenlik sisteminin dışına çıkmak onlara karmaşık ve güvensiz geliyor.
Peki, dönel kavşaklar daha güvenli değil mi? Dönel kavşakların güvenliği, tasarımlarında gizli.
Sürücüler, kavşağa giriş yaparken hızlarını yavaşlatmak zorunda oldukları için kaza riski azalıyor. Hızlıca kırmızı ışığı geçmeye çalışmak gibi tehlikeli bir durum burada söz konusu değil.
Dahası, kavşakta bir kaza meydana gelse bile, düşük hızlar sayesinde kazalar genellikle hafif atlatılıyor. Yine de bu sistem, Amerikan sürücüleri tarafından pek benimsenecek gibi değil.
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