Mısır Piramitlerinin Nasıl Yapıldığı Bu Sefer Gerçekten Öğrenilebilir! İyi de Nasıl?
Mısır Piramitlerinin Nasıl Yapıldığı Bu Sefer Gerçekten Öğrenilebilir! İyi de Nasıl?
Tarihin en büyük sırlarından biri: Mısır piramitleri nasıl yapıldı? Bu devasa yapılar, insanlık tarihinin birer mühendislik harikası olarak bilinir. Ancak son zamanlarda yapılan bir araştırma, bu soruya çığır açıcı bir yanıt sunuyor. İnşaat sırasında kullanılan gizli bir nehir mi vardı? Yeni bir keşif, bu büyük sırrı aydınlatacak gibi görünüyor ve işin sırrı uzay teknolojisinde saklı olabilir!
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Giza Piramitleri’nin inşası, insanlık tarihindeki en büyük mühendislik bilmecelerinden biri. Ancak, Dr. Eman Ghoneim liderliğinde yapılan yeni bir araştırma, bu sırra ışık tutabilecek devrim niteliğinde bir keşfe imza attı.
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Dr. Ghoneim, uydu görüntüleri ve radar teknolojisini kullanarak, Giza çevresinde şimdi kurumuş olan eski bir Nil Nehri kolunun varlığını tespit etti.
Bu eski kol, “Ahramat Kolu” (Piramitler Kolu) olarak adlandırılıyor ve Giza Platosu’nda inşa edilen piramitlerle yakın bir ilişkiye sahip.
Kolun, inşaat sırasında malzeme taşımacılığı için aktif bir su yolu olarak kullanılmış olabileceği öne sürülüyor.
Dr. Ghoneim’in araştırması, uzaydan alınan radar verileriyle şekillendi. Araştırmaya göre, bu eski nehir kolu, 64 kilometrelik uzunluğu ile Giza’dan başlayarak Batı Çölü’nün eteklerine kadar uzanıyor.
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Araştırma bulgularına göre nehir kolunun varlığı, o dönemde piramitlerin inşasında devrimsel bir lojistik avantaj sağlamış olabilir.
Araştırmanın heyecan verici sonuçlarına rağmen, bu nehir kolunun inşaat döneminde aktif olup olmadığı henüz kesin değil. Dr. Ghoneim, çalışmalarını doğrulamak için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
Ancak bulgular, piramitlerin inşasında bu nehir yolunun kullanılmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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