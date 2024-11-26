Hayır Primatlar Değil: İnsanlık Yok Olursa Dünyanın Yeni Hakimi Kim Olur?

Eğer bir gün insanlar dünyadan silinirse, gezegenin kontrolünü kim ele alabilir? Uzmanlara göre, olağanüstü zekaları ve hayatta kalma becerileriyle bir hayvan bu boşluğu doldurabilir. Peki, hangi hayvan dersiniz? Emin olun tahmin dahi edilemez! Şimdi gelin, beraber bakalım...