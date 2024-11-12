Asyalıların %90'ının Laktoz İntoleransına Sahip Olmasının Ardındaki Bilimsel Neden
Asyalıların %90'ının Laktoz İntoleransına Sahip Olmasının Ardındaki Bilimsel Neden
Süt içmek pek çok kültürde günün sıradan bir parçası olarak görülse de dünyanın farklı bölgelerinde bu durum aynı kolaylıkla yaşanmıyor. Özellikle Asya ve Afrika'da, yetişkinler için süt tüketimi bir sağlık sorunu haline gelebiliyor. Herkesin rahatça sindirebildiği bir içecek olan süt, aslında evrensel bir gıda olmayabilir mi? Aslında laktoz intoleransı gibi basit görünen bir durumun ardında binlerce yıl öncesine dayanan bir evrimsel serüven yatıyor. Gelin beraber göz atalım 👇🏻
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Günümüzde süt tüketmek doğal görünse de bu durum insanlık tarihinin çok yeni bir parçası. M.Ö. 8000 yılı civarında, hayvanları evcilleştirmeyi başaran insanlar, süt tüketiminin temellerini attı.
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Ancak o dönemde süt, sadece bebekler için kabul edilebilirdi. Çünkü sütü sindirmek için gerekli olan laktaz enzimi, sadece bebeklik döneminde üretiliyor, yetişkinlerin vücudunda ise bu üretim sonlanıyordu.
Yetişkinler süt içmeye çalıştığında sindirim sorunları yaşanıyor, vücutlarına yabancı olan bu şekeri işleyemiyorlardı.
Tahminen 7.500 yıl önce Orta Avrupa’da bir grup insan, yetişkinlerin de laktaz enzimi üretmesine olanak tanıyan bir genetik mutasyon geçirdi. Bu mutasyon sayesinde insanlar, yetişkin yaşlarda bile süt içebilmeye başladılar.
Fakat bu özellik, dünyanın her yerinde eşit olarak yayılmadı. Bugün Avrupa’nın kuzeyinde ve daha soğuk iklimlerde laktoz toleransı yüksekken, Asya ve Afrika gibi daha sıcak bölgelerde bu oran oldukça düşük.
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Süt, soğuk iklimlerde daha kolay muhafaza edilebildiği için Avrupa’da yaygınlaşırken, sıcak iklimlerde ise sütün ömrü kısa olduğundan süt tüketimi yaygınlaşmadı.
Asya ve Afrika’da laktoz intoleransının bu kadar yaygın olmasının ardında tarihi ve coğrafi sebepler yatıyor. Öncelikle bu bölgelerde büyükbaş hayvancılığın Avrupa’daki kadar köklü bir geçmişi yok.
Bunun sonucu olarak bu bölgelerde laktaz enzimini üretmeye devam eden bir genetik adaptasyon gelişmedi.
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