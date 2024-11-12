Asyalıların %90'ının Laktoz İntoleransına Sahip Olmasının Ardındaki Bilimsel Neden

Süt içmek pek çok kültürde günün sıradan bir parçası olarak görülse de dünyanın farklı bölgelerinde bu durum aynı kolaylıkla yaşanmıyor. Özellikle Asya ve Afrika'da, yetişkinler için süt tüketimi bir sağlık sorunu haline gelebiliyor. Herkesin rahatça sindirebildiği bir içecek olan süt, aslında evrensel bir gıda olmayabilir mi? Aslında laktoz intoleransı gibi basit görünen bir durumun ardında binlerce yıl öncesine dayanan bir evrimsel serüven yatıyor. Gelin beraber göz atalım 👇🏻

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