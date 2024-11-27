En Tehlikeli Yerlerden: İskoçya'nın Kıyısında Bulunan "Gruinard Adası" Neden İnsanlara Yasaklandı?
En Tehlikeli Yerlerden: İskoçya'nın Kıyısında Bulunan "Gruinard Adası" Neden İnsanlara Yasaklandı?
Bir zamanlar İskoçya'nın ıssız köşesinde sıradan bir ada olan Gruinard, İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldi. Biyolojik silah testleri, bu adanın kaderini sonsuza dek değiştirdi. Bu adanın korkunç geçmişi, biyolojik savaş denemelerinin ürkütücü kalıntılarını taşıyor. Peki neden 'Contaminated Monster' (Kirlenmiş Canavar) olarak adlandırıldı? İşte Gruinard Adası'nın karanlık hikayesi...
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1930'ların sonlarında, Nazi Almanyası'nın kimyasal ve biyolojik silahlar konusundaki yetkinliği İngiltere'yi endişelendirmeye başlamıştı.
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Özellikle Almanya'nın kimya sanayisindeki üstünlüğü, İngiltere'yi olası bir biyolojik saldırıya karşı hazırlıklı olmaya zorladı.
1942'de İngiltere, laboratuvar testlerini gerçek dünyaya taşımaya karar verdi. İskoçya'nın batısında, Ross-shire kıyılarına yakın Gruinard Adası, bu deneyler için mükemmel bir noktaydı.
İlk denemede, şarbon yüklü bir patlayıcı kullanılarak adanın farklı noktalarına bağlanan 60 koyun hedef alındı. Deneylerin ardından tüm koyunlar öldü.
Daha sonraki testlerde, uçaklardan şarbon bombaları atıldı ve sonuçlar adanın tamamını biyolojik bir felakete sürükledi. Bilim insanları, koruyucu kıyafetlerle adaya dönerek hastalığın etkilerini inceledi ve koyunları otopsiyle analiz etti.
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Adada yapılan bu denemelerin resmi açıklaması, olası bir biyolojik saldırıya karşı savunma amaçlı olduğu yönündeydi. Ancak İngiltere’nin "Operation Vegetarian" adını verdiği karanlık bir plan da gün yüzüne çıktı.
Bu plana göre, Almanya’nın tarım alanlarına şarbon sporları içeren yemler bırakılarak hem hayvanların hem de sivillerin enfekte edilmesi hedefleniyordu. Neyse ki bu korkunç plan hiç uygulanmadı.
Savaşın sona ermesinden sonra, ada sıkı bir şekilde yasaklı bölge ilan edildi. Ancak şarbon sporlarının toprakta onlarca yıl boyunca aktif kalabileceği anlaşıldı.
Adanın yerel halk tarafından "kirlenmiş canavar" olarak adlandırılması boşuna değildi. 1980'lerde İngiliz hükümeti, adayı temizleme kararı aldı. Ekipler, adaya koruyucu kıyafetlerle giderek toprağı formaldehit ve deniz suyu karışımıyla arındırmaya başladı.
Her metrekareye 50 litre dezenfektan uygulandı. 1987 yazında adaya yerleştirilen koyunlar hastalık belirtisi göstermediğinde, ada "güvenli" ilan edildi.
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1988'de Gruinard Adası, orijinal sahiplerinin mirasçılarına sadece 500 pound karşılığında satıldı. Ancak tüm çabalara rağmen, ada hala insansız ve geçmişin ürkütücü yankılarını taşımaya devam ediyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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