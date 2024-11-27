En Tehlikeli Yerlerden: İskoçya'nın Kıyısında Bulunan "Gruinard Adası" Neden İnsanlara Yasaklandı?

Bir zamanlar İskoçya'nın ıssız köşesinde sıradan bir ada olan Gruinard, İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldi. Biyolojik silah testleri, bu adanın kaderini sonsuza dek değiştirdi. Bu adanın korkunç geçmişi, biyolojik savaş denemelerinin ürkütücü kalıntılarını taşıyor. Peki neden 'Contaminated Monster' (Kirlenmiş Canavar) olarak adlandırıldı? İşte Gruinard Adası'nın karanlık hikayesi...

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