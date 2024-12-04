Alarmdan Dakikalar Önce Sanki Hissetmişçesine Uyanmamızın Sebebi Nedir?

Alarmınızdan hemen önce uyanıyorsanız, bunun tesadüf olmadığını biliyor muydunuz? Vücudunuzun biyolojik saati bu durumu açıklıyor. Beyniniz, sizi alarma ihtiyaç duymadan uyandıracak şekilde çalışıyor. Bu fenomenin ardında karmaşık bir bilim yatıyor. İşte bu şaşırtıcı mekanizmanın detayları!

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