Sosyal Medyada Dikkat Çeken 10-3-2-1-0 Uyku Metodu Nedir ve Neden Bu Kadar Konuşuluyor?

Uykusuzluktan şikayetçi misiniz? Gece yatağa girip bir türlü huzur bulamıyor, sabah da yorgun bir şekilde mi uyanıyorsunuz? Eğer öyleyse, sosyal medyada hızla yayılan '10-3-2-1-0 metodu' tam da size göre olabilir. Bu yöntem, vücudunuzun uykuya hazırlanmasına yardımcı olacak bir rutin oluşturmayı vaat ediyor. Peki nasıl uygulayabilirsiniz? Gelin bu trendi tüm detaylarıyla anlatalım.

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