Özgür Özel Mehmet Şimşek’e Karşı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: “At Yalanı…”

İBB’ye başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi 19 Mart’ta gözaltına alındı. CHP Lideri Özgür Özel, 19 Mart’ı “darbe” olarak nitelendirdi. “Bu darbenin mali ayağı Mehmet Şimşek” diyen Özel’in açıklaması şöyle:

“Dün Amerika'da şöyle açıklamalar yapıyor: ‘Yurtiçi gelişmelerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak için gerekli adımları atıyoruz.’ Neymiş yurtiçi gelişme, Mehmet Bey? Darbe yaptık desene. Milletin parasını bu darbe için sattık desene. Şimdi gitmiş eskiden ‘Kurtulduk’ dedikleri IMF'nin başkanının kapısında, Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanı'nın kapısında, yanında görüşmeyi yapmış. Maliye Bakanı açıklıyor, Amerikan Maliye Bakanı, “Şimşek'le görüştüm. 'İran'a karşı maksimum baskı uygulayacağız. Yanımızda olacaksınız.' dedim.’ diyor, talimat vererek, parmak sallayarak. Suriye bu halde, sırada İran, sonra Türkiye. Bunlara diyor ki ‘İran'a karşı yanımızda olacaksınız.’

Aynı görüşme... Mehmet Şimşek aynı görüşmeyle ilgili ne konuştuğunu açıklıyor: ‘Yapay zeka konuştuk. Robot konuştuk. Ekonomi konuştuk.’

Ee Mehmet Bey, adam resmi açıklamış, sana nasıl görev vermiş, istikamet vermiş, para karşılığı sana nasıl emir vermiş, sen anlatıyorsun. At yalanı, dönüp sayalım inananı.”