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Özgür Özel Mehmet Şimşek’e Karşı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: “At Yalanı…”

Özgür Özel Mehmet Şimşek’e Karşı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: “At Yalanı…”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 15:26

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin il il mitingleri sürüyor. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin bugünkü adresi Mersin oldu. Mersinlilerle bir araya gelen Özel, İBB’ye yapılan operasyonlara tepki gösterdi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de sert sözlerle yüklendi.

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Özgür Özel'den Mehmet Şimşek'e: "At yalanı dönüp sayalım inananı."

Mehmet Şimşek'e sert sözlerle yüklendi.

Mehmet Şimşek'e sert sözlerle yüklendi.

İBB’ye başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi 19 Mart’ta gözaltına alındı. CHP Lideri Özgür Özel, 19 Mart’ı “darbe” olarak nitelendirdi. “Bu darbenin mali ayağı Mehmet Şimşek” diyen Özel’in açıklaması şöyle:

“Dün Amerika'da şöyle açıklamalar yapıyor: ‘Yurtiçi gelişmelerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak için gerekli adımları atıyoruz.’ Neymiş yurtiçi gelişme, Mehmet Bey? Darbe yaptık desene. Milletin parasını bu darbe için sattık desene. Şimdi gitmiş eskiden ‘Kurtulduk’ dedikleri IMF'nin başkanının kapısında, Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanı'nın kapısında, yanında görüşmeyi yapmış. Maliye Bakanı açıklıyor, Amerikan Maliye Bakanı, “Şimşek'le görüştüm. 'İran'a karşı maksimum baskı uygulayacağız. Yanımızda olacaksınız.' dedim.’ diyor, talimat vererek, parmak sallayarak. Suriye bu halde, sırada İran, sonra Türkiye. Bunlara diyor ki ‘İran'a karşı yanımızda olacaksınız.’

Aynı görüşme... Mehmet Şimşek aynı görüşmeyle ilgili ne konuştuğunu açıklıyor: ‘Yapay zeka konuştuk. Robot konuştuk. Ekonomi konuştuk.’

Ee Mehmet Bey, adam resmi açıklamış, sana nasıl görev vermiş, istikamet vermiş, para karşılığı sana nasıl emir vermiş, sen anlatıyorsun. At yalanı, dönüp sayalım inananı.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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