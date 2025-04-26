Özgür Özel Mehmet Şimşek’e Karşı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: “At Yalanı…”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin il il mitingleri sürüyor. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin bugünkü adresi Mersin oldu. Mersinlilerle bir araya gelen Özel, İBB’ye yapılan operasyonlara tepki gösterdi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de sert sözlerle yüklendi.
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Özgür Özel'den Mehmet Şimşek'e: "At yalanı dönüp sayalım inananı."
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Mehmet Şimşek'e sert sözlerle yüklendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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