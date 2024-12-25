İnsanları Olası Tehlikelerden ve Ölümden Kurtaran 8 İlginç Şey: Plastik Toka, Cips Poşeti ve Daha Fazlası

2024 yazında Kanada’da Vanessa Chaput, köpeği Luna ile koşu yaparken üç ayıyla burun buruna geldi. Luna küçük iki ayıyı uzaklaştırırken, Chaput büyük bir erkek ayının hedefi oldu.

Ayı Chaput’u yere serip kafasını ısırdığında beklenmedik bir şey oldu. Ayı, Chaput’un saçındaki plastik tokayı ısırdı ve toka patladı. Bu beklenmedik olay, ayının kısa süreliğine afallamasına neden oldu ve Chaput kaçma fırsatı buldu.