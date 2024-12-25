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İnsanları Olası Tehlikelerden ve Ölümden Kurtaran 8 İlginç Şey: Plastik Toka, Cips Poşeti ve Daha Fazlası

İnsanları Olası Tehlikelerden ve Ölümden Kurtaran 8 İlginç Şey: Plastik Toka, Cips Poşeti ve Daha Fazlası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 19:52

Tehlike anlarında hayat kurtaran şeylerin genellikle eğitimli bir müdahale, bir silah ya da gelişmiş cihazlar olduğunu düşünürüz. Ancak bazen hayatla ölüm arasındaki ince çizgiyi sıradan bir plastik toka ya da bir oyuncak ayırabilir. İşte hayat kurtaran sıra dışı 8 eşya!

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1. Saç Tokası Ayının Saldırısını Nasıl Durdurabilir?

1. Saç Tokası Ayının Saldırısını Nasıl Durdurabilir?

2024 yazında Kanada’da Vanessa Chaput, köpeği Luna ile koşu yaparken üç ayıyla burun buruna geldi. Luna küçük iki ayıyı uzaklaştırırken, Chaput büyük bir erkek ayının hedefi oldu.

Ayı Chaput’u yere serip kafasını ısırdığında beklenmedik bir şey oldu. Ayı, Chaput’un saçındaki plastik tokayı ısırdı ve toka patladı. Bu beklenmedik olay, ayının kısa süreliğine afallamasına neden oldu ve Chaput kaçma fırsatı buldu.

2. Dudak Dolgusu Hastalığı Nasıl Ortaya Çıkarmış!

2. Dudak Dolgusu Hastalığı Nasıl Ortaya Çıkarmış!

2023’te Edita Jucaite, dudak dolgusu yaptırmıştı. İşlem sonrası yaşadığı şişlik ve morluklar onu doktora gitmeye zorladı.

Yapılan testler sonucunda Jucaite, lösemi teşhisi aldı. Erken teşhis sayesinde tedaviye başlandı ve hastalığı kontrol altına alındı. Basit bir kozmetik işlem, hayat kurtaran uyarı oldu.

3. “Baby Shark” Oyuncağı Kurşunu Durdurdu!

3. “Baby Shark” Oyuncağı Kurşunu Durdurdu!

2019’da Wisconsin’de çatışma sırasında kurşun, bir çocuğun odasına isabet etti. Ancak kurşun, çocuğun “Baby Shark” peluş oyuncağı tarafından emildi ve minik kızı hayatta tuttu.

4. Cips Poşeti Hayat Kurtarmış!

4. Cips Poşeti Hayat Kurtarmış!

2021’de polis memuru Ronald Kennedy, bıçaklanmış bir adamı kurtarmak için cips poşeti ve bant kullandı. Poşeti yaranın üzerine kapatarak mağdurun hayatta kalmasını sağladı.

5. Şaka Gibi Ancak Bebek Bezi Bir Bebeğin Kurtulmasına Vesile Olmuş!

5. Şaka Gibi Ancak Bebek Bezi Bir Bebeğin Kurtulmasına Vesile Olmuş!

Florida’da bir araba kazası sonrasında üç yaşındaki bir çocuk, göle batarken bezi sayesinde su yüzeyinde kaldı. Bebek bezi, küçük Sariyah’ın hayatta kalmasını sağladı.

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6. Yabancının Yorumu Bebeğin Hayatını Kurtarmış!

6. Yabancının Yorumu Bebeğin Hayatını Kurtarmış!

Bir itfaiyeci, Sarah Love’ın bebeğinin cildindeki sarılığı fark etti ve doktora gitmesini önerdi. Bu yorum, nadir bir hastalığın erken teşhis edilmesini sağladı.

7. Bir Kot Pantolon Can Yeleğine Dönüşebilir mi? Sanırım Evet!

7. Bir Kot Pantolon Can Yeleğine Dönüşebilir mi? Sanırım Evet!

Alman turist Arne Murke, denizde mahsur kaldığında kot pantolonunu bir can yeleğine dönüştürerek saatlerce hayatta kaldı ve sonunda kurtarıldı.

8. Pozitif COVID Testi Hayat Kurtardı!

8. Pozitif COVID Testi Hayat Kurtardı!

Tena Hughes, Uganda’ya seyahat edeceği gün COVID testi pozitif çıkınca hastaneye gitti. Bu ziyaret sırasında beyin ve akciğer kanseri teşhisi kondu. Erken teşhis sayesinde tedavi başladı ve Hughes hayatta kaldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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