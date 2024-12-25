İnsanları Olası Tehlikelerden ve Ölümden Kurtaran 8 İlginç Şey: Plastik Toka, Cips Poşeti ve Daha Fazlası
İnsanları Olası Tehlikelerden ve Ölümden Kurtaran 8 İlginç Şey: Plastik Toka, Cips Poşeti ve Daha Fazlası
Tehlike anlarında hayat kurtaran şeylerin genellikle eğitimli bir müdahale, bir silah ya da gelişmiş cihazlar olduğunu düşünürüz. Ancak bazen hayatla ölüm arasındaki ince çizgiyi sıradan bir plastik toka ya da bir oyuncak ayırabilir. İşte hayat kurtaran sıra dışı 8 eşya!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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