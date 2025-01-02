Işınlanma Tıpkı Bilim Kurgu Filmlerindeki Gibi Mümkün Olabilir mi?

Bir düğmeye basıp saniyeler içinde İstanbul’dan Sydney Opera Binası’na ışınlandığınızı hayal edin. Ya da Mars’a gidip birkaç dakika içinde geri döndüğünüzü... Işınlanma, bilim kurgunun en büyüleyici fikirlerinden biri. Ancak gerçek dünyada işler pek de basit değil. Peki, bu teknoloji gerçekten mümkün olabilir mi?