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Işınlanma Tıpkı Bilim Kurgu Filmlerindeki Gibi Mümkün Olabilir mi?

Işınlanma Tıpkı Bilim Kurgu Filmlerindeki Gibi Mümkün Olabilir mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 18:15

Bir düğmeye basıp saniyeler içinde İstanbul’dan Sydney Opera Binası’na ışınlandığınızı hayal edin. Ya da Mars’a gidip birkaç dakika içinde geri döndüğünüzü... Işınlanma, bilim kurgunun en büyüleyici fikirlerinden biri. Ancak gerçek dünyada işler pek de basit değil. Peki, bu teknoloji gerçekten mümkün olabilir mi?

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Işınlanma fikri, özellikle Star Trek gibi bilim kurgu yapımları sayesinde hayatımızın bir parçası haline geldi. Ancak bu teknoloji, hayal gücümüzü süslemekten öteye geçebilir mi?

Işınlanma fikri, özellikle Star Trek gibi bilim kurgu yapımları sayesinde hayatımızın bir parçası haline geldi. Ancak bu teknoloji, hayal gücümüzü süslemekten öteye geçebilir mi?

Teorik olarak ışınlanmanın üç temel aşamada gerçekleşmesi gerekiyor:

Teorik olarak ışınlanmanın üç temel aşamada gerçekleşmesi gerekiyor:

  • Bir insanın vücudundaki her bir atomun türü ve konumunun %100 doğrulukla tespit edilmesi,

  • Bu bilgilerin ışık hızında bir başka noktaya iletilmesi,

  • Varış noktasında aynı atomların birebir kopyasının oluşturulması.

Fakat burada büyük bir sorun var. Kuantum teorisine göre, bir atomun tüm özelliklerini %100 doğrulukla bilmek imkansız!

Fakat burada büyük bir sorun var. Kuantum teorisine göre, bir atomun tüm özelliklerini %100 doğrulukla bilmek imkansız!

Fizikçiler, kuantum ışınlanma adı verilen bir yöntemle kuantum parçacıklarının birebir kopyalarını uzaktaki bir noktada oluşturmayı başardılar.

Fizikçiler, kuantum ışınlanma adı verilen bir yöntemle kuantum parçacıklarının birebir kopyalarını uzaktaki bir noktada oluşturmayı başardılar.

Hatta bu teknoloji artık kuantum teleklonlama adı verilen bir yöntemle birden fazla noktada bile uygulanabiliyor.

Ancak bir insanı ışınlamak, birkaç atomu ışınlamaktan çok daha karmaşık bir süreç. Çünkü insan vücudundaki trilyonlarca atomun bilgisinin iletilmesi gerekiyor.

Ancak bir insanı ışınlamak, birkaç atomu ışınlamaktan çok daha karmaşık bir süreç. Çünkü insan vücudundaki trilyonlarca atomun bilgisinin iletilmesi gerekiyor.
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Bir insanı ışınlamak için gereken veri miktarı, bir televizyon görüntüsünü aktarmak için gereken verinin milyarlarca katı!

Üstelik bu bilgiyi hızlı bir şekilde iletmek için ultra kısa enerji darbelerine ihtiyaç var.

Evet, ışınlanma konusunda önemli adımlar atıldı ve kuantum fiziği bize bazı kapılar açıyor. Ancak şu an için Star Trek tarzı bir ışınlanma cihazı, sadece Hollywood dünyasında mümkün görünüyor.

Evet, ışınlanma konusunda önemli adımlar atıldı ve kuantum fiziği bize bazı kapılar açıyor. Ancak şu an için Star Trek tarzı bir ışınlanma cihazı, sadece Hollywood dünyasında mümkün görünüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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