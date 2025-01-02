Diğer Erkeklere Benzemediğini İddia Eden Kişi Twitter'da Goygoy Malzemesi Oldu!

Sosyal medyada “Diğer erkeklere benzemem” cümlesiyle yola çıkan bir kullanıcı, kısa sürede gündem oldu. Kendi farkını vurgulamak isterken tam tersi bir etki yarattı. Twitter ahalisi ise bu fırsatı kaçırmayarak mizah yeteneklerini konuşturdu. Birbirinden komik yorumlar peşi sıra geldi. İşte sosyal medyanın diline düşen o paylaşım ve en eğlenceli tepkiler!