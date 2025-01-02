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Goygoy
Diğer Erkeklere Benzemediğini İddia Eden Kişi Twitter'da Goygoy Malzemesi Oldu!

Diğer Erkeklere Benzemediğini İddia Eden Kişi Twitter'da Goygoy Malzemesi Oldu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 20:54

Sosyal medyada “Diğer erkeklere benzemem” cümlesiyle yola çıkan bir kullanıcı, kısa sürede gündem oldu. Kendi farkını vurgulamak isterken tam tersi bir etki yarattı. Twitter ahalisi ise bu fırsatı kaçırmayarak mizah yeteneklerini konuşturdu. Birbirinden komik yorumlar peşi sıra geldi. İşte sosyal medyanın diline düşen o paylaşım ve en eğlenceli tepkiler!

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Twitter'da @Steallartikmutlu adlı kullanıcı, konuştuğu kişiyle mesajlarını paylaşında ortalık mizah şölenine döndü! Gelin flood'a bakalım...

Sen biraz değişiksin sanırım 😂👇🏻

Sen biraz değişiksin sanırım 😂👇🏻
twitter.com

👇🏻👇🏻

👇🏻👇🏻

Çok mütevazı birisi!

Çok mütevazı birisi!
twitter.com

O sırada dalinle yıkanan ben

O sırada dalinle yıkanan ben
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😂👇🏻👇🏻

😂👇🏻👇🏻
twitter.com

Şimdi gelin kimler ne demiş beraber bakalım!

Şimdi gelin kimler ne demiş beraber bakalım!
twitter.com

Bence de!

Bence de!
twitter.com

Yemeyenler kıskanır mı? Sanmam...

Yemeyenler kıskanır mı? Sanmam...
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com
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Cuk oturmuş!

Her kızın duyduğu o mistik cümle!

Her kızın duyduğu o mistik cümle!
twitter.com

Haklı 👇🏻😂

Haklı 👇🏻😂
twitter.com

Devamı gelir artık!

Devamı gelir artık!
twitter.com

Olabilir!

Olabilir!
twitter.com
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Kaldı mı bu devirde böyle erkekler?

Kaldı mı bu devirde böyle erkekler?
twitter.com

"Ben diğer erkeklere benzemem" 😂

"Ben diğer erkeklere benzemem" 😂
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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zyd

fazla efendi erkekte, fazla serseri erkek kadar itici olabiliyor. denge mühim denge :d

garibann

dalin ne a...bumu fark