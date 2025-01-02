Diğer Erkeklere Benzemediğini İddia Eden Kişi Twitter'da Goygoy Malzemesi Oldu!
Diğer Erkeklere Benzemediğini İddia Eden Kişi Twitter'da Goygoy Malzemesi Oldu!
Sosyal medyada “Diğer erkeklere benzemem” cümlesiyle yola çıkan bir kullanıcı, kısa sürede gündem oldu. Kendi farkını vurgulamak isterken tam tersi bir etki yarattı. Twitter ahalisi ise bu fırsatı kaçırmayarak mizah yeteneklerini konuşturdu. Birbirinden komik yorumlar peşi sıra geldi. İşte sosyal medyanın diline düşen o paylaşım ve en eğlenceli tepkiler!
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Sen biraz değişiksin sanırım 😂👇🏻
👇🏻👇🏻
Çok mütevazı birisi!
O sırada dalinle yıkanan ben
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😂👇🏻👇🏻
Şimdi gelin kimler ne demiş beraber bakalım!
Bence de!
Yemeyenler kıskanır mı? Sanmam...
😂👇🏻
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Her kızın duyduğu o mistik cümle!
Haklı 👇🏻😂
Devamı gelir artık!
Olabilir!
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Kaldı mı bu devirde böyle erkekler?
"Ben diğer erkeklere benzemem" 😂
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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fazla efendi erkekte, fazla serseri erkek kadar itici olabiliyor. denge mühim denge :d
dalin ne a...bumu fark