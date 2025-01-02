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Dünyanın En Kötü Çerezinden Anlık İsteyen Manitaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dünyanın En Kötü Çerezinden Anlık İsteyen Manitaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.01.2025 - 18:04

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. 2025 yılının ilk Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Ev halidir.

Ev halidir.
twitter.com

Parodinin parodisinin parodisinin parodisi

Parodinin parodisinin parodisinin parodisi
twitter.com

İçer'de yak...

İçer'de yak...
twitter.com

O nasıl bir tespit?

O nasıl bir tespit?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Haydi hayırlısı!

Haydi hayırlısı!
twitter.com

33'e girdik.

33'e girdik.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Rolü yaşamıyor. Rol o.

Rolü yaşamıyor. Rol o.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sayılı gün çabuk geçiyor.

Sayılı gün çabuk geçiyor.
twitter.com

Tek seferde yırtıldı.

Tek seferde yırtıldı.
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Yarın tekrar görüşmek dileğiyle 💕

Yarın tekrar görüşmek dileğiyle 💕
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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