Hayatlarında Karşılaştıkları En Sınıfsal Şeyleri Anlatarak Dumura Uğratan Kişiler
Hayatlarında Karşılaştıkları En Sınıfsal Şeyleri Anlatarak Dumura Uğratan Kişiler
Hem dünyada hem ülkemizde servet sahiplerinin hızla daha büyük servetlere sahip olması aradaki uçurumu daha da derin hale getiriyor. Bu kadar büyük farklar da yaşam tarzı veya hayata bakış gibi konularda ayrı bir gezegende yaşıyoruz hissiyatı veriyor. Bir TikTok kullanıcısı başından geçen sınıfsal bir olayı anlattı ve yorumlardakiler de ona eşlik etti.
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Paylaşım şöyle;
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"Benim ayağıma Gucci ev terliği vermişlerdi. Kırlentler bile Hermes'ti"
Akrabamın patronunun kızı köpeğine şirkette doğum günü partisi organize etmişti ve tüm çalışanlar zorunlu olarak katılmıştı.
Bir arkadaşımın kuzeni vefat edince Kemerburgaz'da tüm aile toplanıp at koşturmuşlardı anısına.
"Babamın çalıştığı banka hayvanlara sağlık sigortası yapacaktı ama sadece kedi ve köpeğe. Bankada çalışanlardan biri benim atımı neden kapsamıyor diye yaygara çıkarmıştı. Garibanlar kuşumu neden kapsamıyor derken adam atım dedi. Sonuç; sayesinde banka sigorta yapmaktan vazgeçti.
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Bi arkadaşımın köpeği hastalandı. Burada çare bulunamadı. Amsterdam'da bir enstitüde tedavi varmış. Uçaklar kopeği kafeste bagaja alıyor sadece. Özel uçak tutup kopeği götürdü, getirdi.
Bir kiz her şeyim var. İnsanlar bana doğum günümde alacak bir şey bulamıyor diye ağlamıştı.
Covid kapanma zorluklarını anlatırken müdürüm, bir çocuk bakıcısı, bir hizmetli, bir eşi ve bir bebekle beraber çok sıkıldık dedi.
Fabrika sahibinin makam odasına tamir için giden arkadaşlarım koridorda beklerden 6 yaşlarında bir kız çocuğu ve arkasında Rus, İngiliz, Alman dadılarıyla birlikte dedesini görmeye gelmiş. 3 dadı!
Benim büyükelçiye balık hediye gelmişti. Özel uçakla Sheraton'a götürdük, akşam yemeğinde orada yedi.
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Bana anneannemin doktorası var demişti bir çocuk, annesinin de varmış, ambale olmuştum birkaç gün. Benim babaannem okuma yazmayı yeni söktü be.
Benim patronumun da satın aldığı köpek İstanbul'dan Bursa'ya “strese girmesin diye” taksiyle getirildi. Köpeğe bakması için bakıcı tutuldu.
Liseyi iyi bir okulda tam burslu okudum. Son sınıfta mezuniyet zamanı bir arkadaşımın babası araba hediye etmişti kızına. Kız biraz ağız burun edip teşekkür etmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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bende kyk kampüs bahçesindeki kediyi taksi tutup veteriner kliniğine götürmüştüm
istanbula ilk taşındığımda çok ünlü bir ailenin oğlunun ofisinde çalışmaya başlamıştım. bi taraftan asgari ücretin yarısını alıyodum, kendimi aşırı fakir his... Devamını Gör
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