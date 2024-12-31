Hayatlarında Karşılaştıkları En Sınıfsal Şeyleri Anlatarak Dumura Uğratan Kişiler

Hem dünyada hem ülkemizde servet sahiplerinin hızla daha büyük servetlere sahip olması aradaki uçurumu daha da derin hale getiriyor. Bu kadar büyük farklar da yaşam tarzı veya hayata bakış gibi konularda ayrı bir gezegende yaşıyoruz hissiyatı veriyor. Bir TikTok kullanıcısı başından geçen sınıfsal bir olayı anlattı ve yorumlardakiler de ona eşlik etti.