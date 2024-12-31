Kaybettiği Çocuğu Üzerinden Online Terapi Reklamı Yapan Influencer'a Tepki Yağıyor
Kaybettiği Çocuğu Üzerinden Online Terapi Reklamı Yapan Influencer'a Tepki Yağıyor
Sosyal medya etkisinin son derece etkili olduğu bu dönemde yeni bir 'meslek' karşımıza çıktı biliyorsunuz ki: Influencerlık. Sosyal medyada belli bir takipçi kitlesine sahip olan influencerlar takipçilerini yönlendiriyor, onlara öneride bulunuyor, kendi deneyimlerini de paylaşarak aynı ihtiyaçlara sahip kişilere yardımcı oluyor. Markalar, influencer'lara özel indirim kodları vererek kendi isimlerini daha fazla kişiye duyuruyor.
Fakat son olarak gördüğümüz bir 'online terapi' reklamı resmen akıllarımıza durgunluk verdi.
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"Influencer" adı üstünde, hedef kitle üzerinde etkisi olan kişiye verilen bir isim.
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Ağızdan ağıza dolaşan tavsiyeler, hatta bazen eleştiriler tam da markaların isteği şey olabilir.
Instagram'da 735 bin takipçisi bulunan Polina Chursanova, çektiği son videosu ve yaptığı reklamla eleştiri oklarını üzerine çekti.
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Bir annenin yaşadığı acıdan sonra böyle bir reklam vermesi ise herkesi şaşkına çevirdi doğrusu.
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Tabii aksini düşünenler de var.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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