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Kaybettiği Çocuğu Üzerinden Online Terapi Reklamı Yapan Influencer'a Tepki Yağıyor

Kaybettiği Çocuğu Üzerinden Online Terapi Reklamı Yapan Influencer'a Tepki Yağıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 10:32

Sosyal medya etkisinin son derece etkili olduğu bu dönemde yeni bir 'meslek' karşımıza çıktı biliyorsunuz ki: Influencerlık. Sosyal medyada belli bir takipçi kitlesine sahip olan influencerlar takipçilerini yönlendiriyor, onlara öneride bulunuyor, kendi deneyimlerini de paylaşarak aynı ihtiyaçlara sahip kişilere yardımcı oluyor. Markalar, influencer'lara özel indirim kodları vererek kendi isimlerini daha fazla kişiye duyuruyor.

Fakat son olarak gördüğümüz bir 'online terapi' reklamı resmen akıllarımıza durgunluk verdi.

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"Influencer" adı üstünde, hedef kitle üzerinde etkisi olan kişiye verilen bir isim.

"Influencer" adı üstünde, hedef kitle üzerinde etkisi olan kişiye verilen bir isim.

Sosyal medyanın etkisiyle son yıllarda hayatımıza giren influencerlık artık bir meslek olarak kabul ediliyor. Dünya çapındaki infiuencerlar takipçilerine ürün veya hizmetleri tanıtmak için çeşitli marka iş birlikleri gerçekleştiriyor.

Ağızdan ağıza dolaşan tavsiyeler, hatta bazen eleştiriler tam da markaların isteği şey olabilir.

Ağızdan ağıza dolaşan tavsiyeler, hatta bazen eleştiriler tam da markaların isteği şey olabilir.

Bu açılardan baktığımızda Influencerlar her zamankinden daha önemli. Öyle ki her alanda, her markada artık bir influencer görüyoruz.

Fakat influencerlar son zamanlarda işleri bi' tık abartmış gibi.

Instagram'da 735 bin takipçisi bulunan Polina Chursanova, çektiği son videosu ve yaptığı reklamla eleştiri oklarını üzerine çekti.

Instagram'da 735 bin takipçisi bulunan Polina Chursanova, çektiği son videosu ve yaptığı reklamla eleştiri oklarını üzerine çekti.

İki tane çocuğu olan Polina, son çocuğuna hamileyken aslında üçüz beklediğini fakat diğer iki çocuğunu kaybettiğini açıkladı. Bu sözlerin üzerine de terapinin öneminden bahsedip takipçilerine 'online terapi uygulamasının' linkini verdi.

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Bir annenin yaşadığı acıdan sonra böyle bir reklam vermesi ise herkesi şaşkına çevirdi doğrusu.

Bir annenin yaşadığı acıdan sonra böyle bir reklam vermesi ise herkesi şaşkına çevirdi doğrusu.
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Tabii aksini düşünenler de var.

Tabii aksini düşünenler de var.
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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