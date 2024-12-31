Kaybettiği Çocuğu Üzerinden Online Terapi Reklamı Yapan Influencer'a Tepki Yağıyor

Sosyal medya etkisinin son derece etkili olduğu bu dönemde yeni bir 'meslek' karşımıza çıktı biliyorsunuz ki: Influencerlık. Sosyal medyada belli bir takipçi kitlesine sahip olan influencerlar takipçilerini yönlendiriyor, onlara öneride bulunuyor, kendi deneyimlerini de paylaşarak aynı ihtiyaçlara sahip kişilere yardımcı oluyor. Markalar, influencer'lara özel indirim kodları vererek kendi isimlerini daha fazla kişiye duyuruyor.

Fakat son olarak gördüğümüz bir 'online terapi' reklamı resmen akıllarımıza durgunluk verdi.