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Evlilik Yıl Dönümleriymiş: Güney Kore'deki Uçak Kazasında Ailesini Kaybeden Genç Anlattı

Evlilik Yıl Dönümleriymiş: Güney Kore'deki Uçak Kazasında Ailesini Kaybeden Genç Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 22:52

29 Aralık Pazar günü Güney Kore'de Jeju firmasına ait bir uçak iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı. Uçağın duvara çarpmasıyla alev aldığı görüldü. Son belirlemelere göre 179 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken elim uçak kazasında ailesini kaybeden Güney Koreli bir genç, neler yaşadığını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bütün dünya, son günlerde yaşanan uçak kazalarıyla sarsıldı.

Bütün dünya, son günlerde yaşanan uçak kazalarıyla sarsıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da düşen yolcu uçağında 38 kişi hayatını kaybetmişti. 29 Aralık Pazar günü Güney Kore'de meydana gelen kazada ise son belirlemelere göre 179 kişi hayatını kaybetti.

Yolcu uçağının, Jeju Air filosunda yer alan Boeing 737-800 olduğu ortaya çıktı. Uçak, iniş yaptığı sırada pistten çıkarak karşıdaki duvara çarptı. Daha sonra alevlere teslim oldu.

Yolcu uçağının, Jeju Air filosunda yer alan Boeing 737-800 olduğu ortaya çıktı. Uçak, iniş yaptığı sırada pistten çıkarak karşıdaki duvara çarptı. Daha sonra alevlere teslim oldu.

Uçak kazasıyla ilgili soruşturma devam ederken kazada ailesini kaybeden bir Güney Koreli genç, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Millet, böyle bir konuyu gündeme getirdiğim için üzgünüm. Ben 29 Aralık 2024'te Jeju Havayolları uçak kazasında yakınlarını kaybedenlerden biriyim."

"Millet, böyle bir konuyu gündeme getirdiğim için üzgünüm. Ben 29 Aralık 2024'te Jeju Havayolları uçak kazasında yakınlarını kaybedenlerden biriyim."
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Paylaşılan tweetin Türkçe çevirisi ise bu şekilde;

"Ebeveynlerim, evlilik yıl dönümleri için bir seyahate çıkmışlardı. Seyahatleri sırasında benimle iletişim kurup, keyifli bir şekilde vakit geçirdiler. Kim evlerine dönerken o yolcu uçağının kaza yapacağını tahmin edebilirdi ki?"

"Ebeveynlerim, evlilik yıl dönümleri için bir seyahate çıkmışlardı. Seyahatleri sırasında benimle iletişim kurup, keyifli bir şekilde vakit geçirdiler. Kim evlerine dönerken o yolcu uçağının kaza yapacağını tahmin edebilirdi ki?"

'Haberi duyar duymaz akrabalarımla birlikte aceleyle havalimanına doğru yola çıktım. Onların güvende olması için ne kadar dua ettiğimi bilemezsiniz. Ölenlerin sayısı az olduğu için hala umut olduğunu söylediler. İki kişinin kurtarıldığı haberinin ardından ölü sayısının arttığını gördüm ve ailemin güvende olmayacağına dair bir önsezim vardı.

Sanırım o andan itibaren zihinsel olarak hazırlanmaya başladım. Ailem olmadan yaşayıp yaşayamayacağımı, nasıl yaşamam gerektiğini, kimden yardım istemem gerektiğini bilmiyordum, ama artık böyle yaşamam gerekiyor. Gerçek bir yetişkinim, çabuk büyüyorum ve annemle babama bakarken küçük kardeşlerime de bakıyorum ve iyi yaşamaya çalışıyorum.'

"İlk olarak, vatandaşlar kurtarılmak yerine ihmal edildi. Ölü sayısı git gide artarken arama kurtarma ekibinde artış yoktu. Umutlarımız git gide azaldı."

"İlk olarak, vatandaşlar kurtarılmak yerine ihmal edildi. Ölü sayısı git gide artarken arama kurtarma ekibinde artış yoktu. Umutlarımız git gide azaldı."

'Elbette, güçlü çarpma ve yangının cesetlere zarar vermiş olması, hayatta kalma şansını düşürüyordu. İkincisi, sistem neden böyle bilmiyorum ama gerçekten çok uzun bir süre beklemek zorunda kaldık. Öncelikle cesedin kimliğini tespit etmek çok uzun sürdü. Sırf yüzünü görmek için geldiğimizde çoktan şafak vaktiydi. Biz yakınlarımızı çabuk bulduk ama bizden geç bulunanlar da vardı. Hatta hâlâ bulunamayanlar da var.

Üçüncüsü, dondurucu... Kaza gününden beri dondurucu istiyoruz ve yetkilier de yapacaklarını söyledi. Ancak gecikti. Cesedi bir an önce dondurucuya koymalıyız ki çürümesin, daha fazla zarar görmesin.'

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"Gerçekten üzücü bir hikaye ama cenazenin aslında bugün yapılması gerekiyordu. "

"Gerçekten üzücü bir hikaye ama cenazenin aslında bugün yapılması gerekiyordu. "

'Peki uçak nasıl bir karmaşa içinde biliyor musunuz? 179 ölü var ve 5'i hariç hepsi parçalanmış durumda. Parçaların birleştirilip dikilmesinin yaklaşık 10 gün sürmesi gerekiyor. Tarih ertelendiği için cenaze de ertelendi.'

Şu anda bunun uzun süreceğini biliyorum, bu yüzden eve dönüyorum ve bir telefon bekliyorum... böyle bir kazanın olacağını hiç düşünmemiştim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, bir dahaki sefere bir haber olursa daha fazlasını paylaşacağım.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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