Evlilik Yıl Dönümleriymiş: Güney Kore'deki Uçak Kazasında Ailesini Kaybeden Genç Anlattı

'Haberi duyar duymaz akrabalarımla birlikte aceleyle havalimanına doğru yola çıktım. Onların güvende olması için ne kadar dua ettiğimi bilemezsiniz. Ölenlerin sayısı az olduğu için hala umut olduğunu söylediler. İki kişinin kurtarıldığı haberinin ardından ölü sayısının arttığını gördüm ve ailemin güvende olmayacağına dair bir önsezim vardı.

Sanırım o andan itibaren zihinsel olarak hazırlanmaya başladım. Ailem olmadan yaşayıp yaşayamayacağımı, nasıl yaşamam gerektiğini, kimden yardım istemem gerektiğini bilmiyordum, ama artık böyle yaşamam gerekiyor. Gerçek bir yetişkinim, çabuk büyüyorum ve annemle babama bakarken küçük kardeşlerime de bakıyorum ve iyi yaşamaya çalışıyorum.'