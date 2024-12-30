Evlilik Yıl Dönümleriymiş: Güney Kore'deki Uçak Kazasında Ailesini Kaybeden Genç Anlattı
Evlilik Yıl Dönümleriymiş: Güney Kore'deki Uçak Kazasında Ailesini Kaybeden Genç Anlattı
29 Aralık Pazar günü Güney Kore'de Jeju firmasına ait bir uçak iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı. Uçağın duvara çarpmasıyla alev aldığı görüldü. Son belirlemelere göre 179 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken elim uçak kazasında ailesini kaybeden Güney Koreli bir genç, neler yaşadığını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bütün dünya, son günlerde yaşanan uçak kazalarıyla sarsıldı.
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Yolcu uçağının, Jeju Air filosunda yer alan Boeing 737-800 olduğu ortaya çıktı. Uçak, iniş yaptığı sırada pistten çıkarak karşıdaki duvara çarptı. Daha sonra alevlere teslim oldu.
"Millet, böyle bir konuyu gündeme getirdiğim için üzgünüm. Ben 29 Aralık 2024'te Jeju Havayolları uçak kazasında yakınlarını kaybedenlerden biriyim."
"Ebeveynlerim, evlilik yıl dönümleri için bir seyahate çıkmışlardı. Seyahatleri sırasında benimle iletişim kurup, keyifli bir şekilde vakit geçirdiler. Kim evlerine dönerken o yolcu uçağının kaza yapacağını tahmin edebilirdi ki?"
"İlk olarak, vatandaşlar kurtarılmak yerine ihmal edildi. Ölü sayısı git gide artarken arama kurtarma ekibinde artış yoktu. Umutlarımız git gide azaldı."
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"Gerçekten üzücü bir hikaye ama cenazenin aslında bugün yapılması gerekiyordu. "
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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