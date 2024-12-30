Anketimiz Sonuçlandı! Dünyada ve Türkiye'de Yılın Kişisi Belli Oldu!
Anketimiz Sonuçlandı! Dünyada ve Türkiye'de Yılın Kişisi Belli Oldu!
2024 yılının son günlerinde, yılın enlerini seçtiğimiz anketlerimiz de sonuçlanmaya başladı. Onedio okurları 2024 yılının en seksi kadınını, en seksi erkeğini seçti. Son olarak düzenlediğimiz 'Yılın Kişisi' anketinde de birbirinden zorlayıcı şıklar vardı. Sizler oyunuzu verdiniz, 2024 yılına hem dünyada hem Türkiye'de damga vuran kişi belli oldu.
Anket sonuçlarına hazır mısınız?
İşte karşınızda 2024'ün kişileri!
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🌍 3. Elon Musk
🌍 2. Cate Blanchett
🌍 1. İran'daki Genç Kadın
🇹🇷 3. Prof. Dr. Canan Dağdeviren
🇹🇷 2. Yusuf Dikeç
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🇹🇷 1. Yenidoğan Çetesi Savcısı Yavuz Engin
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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