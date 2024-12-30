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Anketimiz Sonuçlandı! Dünyada ve Türkiye'de Yılın Kişisi Belli Oldu!

Anketimiz Sonuçlandı! Dünyada ve Türkiye'de Yılın Kişisi Belli Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 21:38 Son Güncelleme: 30.12.2024 - 21:59

2024 yılının son günlerinde, yılın enlerini seçtiğimiz anketlerimiz de sonuçlanmaya başladı. Onedio okurları 2024 yılının en seksi kadınını, en seksi erkeğini seçti. Son olarak düzenlediğimiz 'Yılın Kişisi' anketinde de birbirinden zorlayıcı şıklar vardı. Sizler oyunuzu verdiniz, 2024 yılına hem dünyada hem Türkiye'de damga vuran kişi belli oldu.

Anket sonuçlarına hazır mısınız?

İşte karşınızda 2024'ün kişileri!

Anketimizi merak ettiysen;

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🌍 3. Elon Musk

🌍 3. Elon Musk

Tesla, SpaceX, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk bu sene özellikle ABD seçimlerinde dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın en büyük destekçisi olan Musk, servetine servet kattı. Aynı zamanda teknoloji alanında da yeniliklerin öncüsü oldu.

Elon Musk, 'Yılın Kişisi' anketimizde en çok oyu alan 3. kişi oldu.

🌍 2. Cate Blanchett

🌍 2. Cate Blanchett

Cate Blanchett, Filistin'e dair herhangi bir imge bulundurmanın yasak olduğu Cannes'da yaratıcılığını konuşturdu. Kırmızı halıdan yararlanan ünlü isim, tercih ettiği elbiseyle Filistin bayrağını gözler önüne sererek bu savaşa bir 'dur' dedi.

Cate Blanchett, 'Yılın Kişisi' anketimizde en çok oyu alan 2. kişi oldu.

🌍 1. İran'daki Genç Kadın

🌍 1. İran'daki Genç Kadın

İran’ın başkenti Tahran’daki Azad Üniversitesi’nde bir kadın öğrenci, güvenlik görevlileri tarafından başörtüsünü düzgün örtmediğine dair uyarılmıştı. Öğrenci, bu uyarıyı soyunarak prostesto etti. Güvenlik güçlerince zorla arabaya bindirilen kadının gözaltına alındığı ortaya çıktı. 

Bu protesto ile genç öğrenci 'Yılın Kişisi' anketinde 1. oldu.

🇹🇷 3. Prof. Dr. Canan Dağdeviren

🇹🇷 3. Prof. Dr. Canan Dağdeviren

Prof. Dr. Canan Dağdeviren, Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk oldu. ABD’nin prestijli dergilerinden Forbes’un ’30 Yaş Altı Bilim İnsanı’ listesine, MIT yayını Technology Review’ın ’35 yaş altı Mucitler Listesi’ne asını yazdırdı. 

Medikal teknoloji alanında çalışan Dağdeviren, cilt kanseri gibi hastalıkların teşhisini kolaylaştıran bir alet icat etti. Aynı zamanda meme kanserini erken teşhis edebilen, giyilebilen bir sütyen üzerine çalışıyor. 

Son olarak  TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’ne layık görülen Dağdeviren, 'Yılın Kişisi' anketinde 3. seçildi.

🇹🇷 2. Yusuf Dikeç

🇹🇷 2. Yusuf Dikeç

Yusuf Dikeç, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karma takım etkinliğinde gümüş madalya kazandı.

Fakat Dikeç'i bu kadar popüler yapan, madalya kazanması değildi. Diğer ekiplerin aksine ekipmansız bir şekilde atışı gerçekleştiren Dikeç'in havalı duruşu, dünya çapında popüler oldu.

Yusuf Dikeç, 'Yılın Kişisi' anketinde 2. sırada yer aldı.

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🇹🇷 1. Yenidoğan Çetesi Savcısı Yavuz Engin

🇹🇷 1. Yenidoğan Çetesi Savcısı Yavuz Engin

Savcı Yavuz Engin, tüm Türkiye'yi derinden sarsan bir olayı gün yüzüne çıkardı.

'Yenidoğan Çetesi'nin savcısı olan Yavuz Engin, Türkiye'de 2024 yılının kişisi seçildi!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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