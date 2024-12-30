Anketimiz Sonuçlandı! Dünyada ve Türkiye'de Yılın Kişisi Belli Oldu!

Cate Blanchett, Filistin'e dair herhangi bir imge bulundurmanın yasak olduğu Cannes'da yaratıcılığını konuşturdu. Kırmızı halıdan yararlanan ünlü isim, tercih ettiği elbiseyle Filistin bayrağını gözler önüne sererek bu savaşa bir 'dur' dedi.

Cate Blanchett, 'Yılın Kişisi' anketimizde en çok oyu alan 2. kişi oldu.