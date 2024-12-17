Anketimiz Sonuçlandı! İşte 2024'ün En Seksi 10 Türk Erkeği!
Anketimiz Sonuçlandı! İşte 2024'ün En Seksi 10 Türk Erkeği!
Yeni bir yıla yaklaşırken 2024'ün enlerini de seçme zamanı geldi. Geçtiğimiz haftalarda, People Dergisi'nin 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçiminden esinlenerek biz de Onedio okuyucularına bir anket hazırladık. Türkiye'nin En Seksi Erkeği anketimizin sonuna geldik. Bu listeye giren ilk 10 erkek de belli oldu.
İşte karşınızda 2024'ün en seksi 10 Türk erkeği!
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10. Ulaş Tuna Astepe
9. Ferdi Kadıoğlu
8. Aras Bulut İynemli
7. Buğra Gülsoy
6. Çağlar Ertuğrul
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5. Engin Öztürk
4. Kenan Yıldız
3. Alperen Duymaz
2. Barış Alper Yılmaz
1. Mert Yazıcıoğlu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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