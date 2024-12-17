Anketimiz Sonuçlandı! İşte 2024'ün En Seksi 10 Türk Erkeği!

Yeni bir yıla yaklaşırken 2024'ün enlerini de seçme zamanı geldi. Geçtiğimiz haftalarda, People Dergisi'nin 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçiminden esinlenerek biz de Onedio okuyucularına bir anket hazırladık. Türkiye'nin En Seksi Erkeği anketimizin sonuna geldik. Bu listeye giren ilk 10 erkek de belli oldu.

İşte karşınızda 2024'ün en seksi 10 Türk erkeği!