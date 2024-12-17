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Anketimiz Sonuçlandı! İşte 2024'ün En Seksi 10 Türk Erkeği!

Anketimiz Sonuçlandı! İşte 2024'ün En Seksi 10 Türk Erkeği!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 10:19

Yeni bir yıla yaklaşırken 2024'ün enlerini de seçme zamanı geldi. Geçtiğimiz haftalarda, People Dergisi'nin 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçiminden esinlenerek biz de Onedio okuyucularına bir anket hazırladık. Türkiye'nin En Seksi Erkeği anketimizin sonuna geldik. Bu listeye giren ilk 10 erkek de belli oldu.

İşte karşınızda 2024'ün en seksi 10 Türk erkeği!

Anketimizi merak ettiysen;👇

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10. Ulaş Tuna Astepe

10. Ulaş Tuna Astepe

Ünlü oyuncu Ulas Tuna Astepe, bu sene İlk ve Son dizisinde Hazal Subaşı ile birlikte rol aldı. Astepe, en seksi erkek listemizde 10.sıradan giriş yaptı!

9. Ferdi Kadıoğlu

9. Ferdi Kadıoğlu

Euro 2024'ün en dikkat çekici isimlerinden biri, hiç şüphesiz Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu oldu. Şimdilerde Brighton'da forma giyen Türk futbolcu Kadıoğlu, listede 9.sırada yer aldı.

8. Aras Bulut İynemli

8. Aras Bulut İynemli

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde hayat verdiği Mete karakteriyle hayatımıza giren Aras Bulut İynemli, şimdilerde Deha dizisinde rol alıyor. Başarılı oyunculuğunun yanısıra karizmasıyla da dikkat çeken isim, listemizde 8.sırada yer buldu.

7. Buğra Gülsoy

7. Buğra Gülsoy

Hem sempatik hem yakışıklı...Daha ne olsun? Bahar dizisinin evren hocası Buğra Gülsoy, bu yıl sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biriydi. Kendisi 7. sıradan listemize giriş yaptı.

6. Çağlar Ertuğrul

6. Çağlar Ertuğrul

Teşkilat ve Prens gibi meşhur dizilerde rol alan Çağlar Ertuğrul, sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri. Mavi mavi bakışlarının eritemeyeceği bir kalp yoktur herhalde...Ertuğrul, listemizde 6.sırada yer alıyor!

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5. Engin Öztürk

5. Engin Öztürk

Geldik listemizin ilk 5'ine. Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde rol alan Engin Öztürk, hem başarılı hem de seksi bir oyuncumuz. Öztürk, listede 5. sırada yer alıyor.

4. Kenan Yıldız

4. Kenan Yıldız

O tam bir Yıldız! Juventus'da forma giyen oyuncumuz Kenan Yıldız Milli Takım'daki başarısıyla göz doldurdu bu sene. Tabii sadece başarısıyla değil, saçlarıyla da :) Kenan Yıldız listemizin 4.sırasında yer alıyor.

3. Alperen Duymaz

3. Alperen Duymaz

Leyla: Hayat...Aşk...Adalat dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Alperen Duymaz bu senenin hatta son birkaç senenin en favori isimleri arasında. Duymaz, Türkiye'nin en seksi 3.erkeği seçildi!

2. Barış Alper Yılmaz

2. Barış Alper Yılmaz

Sosyal medyanın Barış Alper Yılmaz editleriyle dolup taştığı bir yıl...Galatasaraylı yıldız isim, bu senenin en favori isimlerinden oldu. Elbette anketimizde de birçok ismi geride bırakarak 2. sıraya yerleşti. 

Anketimize katılanların tam yüzde 12'si Barış Alper Yılmaz'dan yana oy kullandı.

1. Mert Yazıcıoğlu

1. Mert Yazıcıoğlu

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i...

Gönlümüzün efendisi...

Mert Yazıcıoğlu, Türkiye'nin en seksi erkeği seçildi! Oyunculuğuyla göz dolduran Yazıcıoğlu, karakteriyle de bir adım öne çıkmayı başardı hep. Hal böyle olunca, sosyal medyada sürekli kendisinin ismini gördük. Daha önce Aşk 101, Karagül gibi yapımlarda da izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu, 2024'ün en seksi Türk erkeği seçildi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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