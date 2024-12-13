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Anketimiz Sonuçlandı! İşte 2024'ün En Seksi 10 Türk Kadını!

Anketimiz Sonuçlandı! İşte 2024'ün En Seksi 10 Türk Kadını!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
13.12.2024 - 14:01

2024'ü kapatırken enleri birer birer seçmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda siz değerli Onedio okuyucularına sunduğumuz anketimizin sonuna geldik. En seksi kadın ünlüyü seçtiğimiz anketimizde sadece 10 kişi bu listeye sizlerin oylarıyla girmeye hak kazandı.

İşte 2024'ün en seksi 10 Türk kadını!

Buyurun;👇

Anketimizi merak ettiysen;👇

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10. Sıla Türkoğlu

10. Sıla Türkoğlu

Kızılcık Şerbeti dizisiyle adını duyuran Sıla Türkoğlu, güzelliğiyle de oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Pantene Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen Sıla Türkoğlu, yine elbisesi ve güzelliğiyle dikkat çekmişti. 2024 yılının en seksi ünlüsünü seçtiğimiz anketimize Sıla Türkoğlu, 10. soradan girdi.

9. Simge Sağın

9. Simge Sağın

Hem sesi hem de güzelliğiyle büyüleyen Simge Sağın da listemizde yer alıyor. Sahne kostümleriyle çok konuşulan Simge Sağın, cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor. 2024 yılının en seksi ünlüsünü seçtiğimiz ankette Simge Sağın 9. oldu.

8. Afra Saraçoğlu

8. Afra Saraçoğlu

Yalı Çapkını dizisiyle adından neredeyse her hafta söz ettiğimiz Afra Saraçoğlu, aşk hayatıyla da ister istemez gündeme geliyor. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le bir dargın bir barışık ilişkisi herkes tarafından konuşuluyor. 2024'ün en seksi ünlüsünü seçtiğimiz anketimizde Afra Saraçoğlu 8. oldu.

7. Hande Erçel

7. Hande Erçel

Sabancıların gelini güzel oyuncu Hande Erçel de tabii ki listemizde yer aldı. Sağlıklı ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel aynı zamanda dizileriyle de adından söz ettiriyor. 2024 yılının en seksi ünlüsünü seçtiğimiz anketimizde Hande Erçel 7. oldu.

6. Cemre Baysel

6. Cemre Baysel

Son yılların popüler ismi Cemre Baysel, gülüşü ve samimiyetiyle herkesin kalbinde yer edindi. Sevilen dizileriyle ön plana çıkan Cemre Baysel'i daha çok ekranda göreceğiz gibi. 2024 yılının en seksi ünlüsünü seçtiğimiz anketimize Cemre Baysel 6. sıradan girdi.

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5. Devrim özkan

5. Devrim özkan

Son zamanlarda adını sık sık andığımız Devrim Özkan, duru güzelliği ve aşk hayatıyla ön plana çıkıyor. 2024 yılının en seksi ünlüsünü seçtiğimiz anketimizde Devrim Özkan 5. oldu.

4. Melis Sezen

4. Melis Sezen

Bu yıl en çok konuştuğumuz insanlardan biri de Melis Sezen oldu. Dizilerdeki başarısı, cesur pozları ve güzelliği ile Melis Sezen'i ekranda görmekten mutluluk duyuyoruz. 2024 yılının en seksi ünlüsünü seçtiğimiz anketimizde sizlerin oylarıyla Melis Sezen 4. oldu.

3. Esra Bilgiç

3. Esra Bilgiç

Bambaşka bir güzelliğe sahip Esra Bilgiç de anketimizde yer alıyor. Normal güzellik standartlarına uymayan ve yüzünde herkesten farklı bir güzellik barındıran Esra Bilgiç, yer aldığı projelerde adından çokça bahsettiriyor. 2024 yılının en seksi ünlüsünü seçtiğimiz anketimizde Esra Bilgiç 3. oldu.

2. Mine Tugay

2. Mine Tugay

Ve tabii ki Mine Tugay... Zaman zaman kendisinden çokça bahsettiğimiz Mine Tugay, sadece yer aldığı projelerle değil, güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. Sadece biyolojik olarak 46 yaşında olan Mine Tugay, bize kalırsa en fazla 18... 2024 yılının en seksi ünlüsünü seçtiğimiz anketimizde Mine Tugay, 2. olarak kendini kanıtladı.

1. Serenay Sarıkaya

1. Serenay Sarıkaya

Evetttttt, anketimizin birincisi Serenay Sarıkaya oldu. Projeden projeye koşan ve hiç durmadan çalışan Serenay Sarıkaya, aynı zamanda aşk hayatıyla da bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Haklı birinciliğe oturan Serenay Sarıkaya, 2024 yılının en seksi ünlüsü seçildi.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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