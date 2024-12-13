Anketimiz Sonuçlandı! İşte 2024'ün En Seksi 10 Türk Kadını!
Anketimiz Sonuçlandı! İşte 2024'ün En Seksi 10 Türk Kadını!
2024'ü kapatırken enleri birer birer seçmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda siz değerli Onedio okuyucularına sunduğumuz anketimizin sonuna geldik. En seksi kadın ünlüyü seçtiğimiz anketimizde sadece 10 kişi bu listeye sizlerin oylarıyla girmeye hak kazandı.
İşte 2024'ün en seksi 10 Türk kadını!
Buyurun;👇
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10. Sıla Türkoğlu
9. Simge Sağın
8. Afra Saraçoğlu
7. Hande Erçel
6. Cemre Baysel
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5. Devrim özkan
4. Melis Sezen
3. Esra Bilgiç
2. Mine Tugay
1. Serenay Sarıkaya
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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