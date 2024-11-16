Eksik Kalmayız: 2024 Yılının En Seksi Türk Erkeğini Seçiyoruz!

People dergisi, 2024'ün 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçimini yaptı. 'The Office' dizisiyle hafızalara kazınan John Krasinski, bu unvanın sahibi oldu. Peki bu seçim, Türkiye özelinde yapılsa kazanan isim kim olurdu? Elbette bunu belirleyecek olan kişiler, Onedio okuyucuları!

Hazırsanız, 2024'ün Yaşayan En Seksi Türk Erkeği anketimiz başlıyor.

*Seçeneklerimiz 2024 yılındaki popüler isimler üzerinden ilerlemiştir.