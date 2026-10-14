Senin Günlük Karbon Ayak İzini Hesaplıyoruz!
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Sabah işe nasıl gittiğinden akşam ne yediğine, klimayı kaç dereceye ayarladığından alışveriş alışkanlıklarına kadar gün içinde yaptığın birçok seçimin çevre üzerinde bir etkisi var. Tabii kimse her şeyi kusursuz yapmak zorunda değil! Bu testle seni suçlamıyor, yalnızca günlük alışkanlıklarının karbon ayak izin hakkında neler söylediğine bakıyoruz.
Hazırsan başlayalım! 👇🏻
Not: Bu test bilimsel bir karbon hesaplama aracı değil; günlük alışkanlıkların hakkında genel bir fikir vermek için hazırlanmıştır.
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Gün içinde en sık hangi ulaşım yöntemini kullanıyorsun?
2. İnternetten alışveriş yaparken teslimat tercihin genellikle nasıl oluyor?
3. Klima veya ısıtıcıyı ihtiyaç olmadığı hâlde açık bırakma alışkanlığını 1’den 5’e kadar puanlar mısın?
4. Evde elektrik kullanımı konusunda kendini hangisine daha yakın görüyorsun?
5. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırdığın oluyor mu?
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6. Kıyafet alışverişi konusunda hangisi seni daha iyi anlatıyor?
7. Bir yıl içinde uçakla ne sıklıkla seyahat ediyorsun?
8. Son olarak, telefonun veya bilgisayarın çalıştığı hâlde yalnızca yeni modeli çıktığı için değiştirdiğin oluyor mu?
10 Puan! Karbon ayak izin oldukça hafif!
8 Puan! Yeşil alışkanlıklarla aran iyi!
5 Puan! Birkaç küçük değişiklilkle çok şey değişebilir!
1 Puan! Karbon ayak izin biraz yoğun çıktı!
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