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Senin Günlük Karbon Ayak İzini Hesaplıyoruz!

Senin Günlük Karbon Ayak İzini Hesaplıyoruz!

onedio.mimi - Onedio Editörü
14.10.2026 - 23:46
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Sabah işe nasıl gittiğinden akşam ne yediğine, klimayı kaç dereceye ayarladığından alışveriş alışkanlıklarına kadar gün içinde yaptığın birçok seçimin çevre üzerinde bir etkisi var. Tabii kimse her şeyi kusursuz yapmak zorunda değil! Bu testle seni suçlamıyor, yalnızca günlük alışkanlıklarının karbon ayak izin hakkında neler söylediğine bakıyoruz. 

Hazırsan başlayalım! 👇🏻

Not: Bu test bilimsel bir karbon hesaplama aracı değil; günlük alışkanlıkların hakkında genel bir fikir vermek için hazırlanmıştır.

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Gün içinde en sık hangi ulaşım yöntemini kullanıyorsun?

2. İnternetten alışveriş yaparken teslimat tercihin genellikle nasıl oluyor?

3. Klima veya ısıtıcıyı ihtiyaç olmadığı hâlde açık bırakma alışkanlığını 1’den 5’e kadar puanlar mısın?

4. Evde elektrik kullanımı konusunda kendini hangisine daha yakın görüyorsun?

5. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırdığın oluyor mu?

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6. Kıyafet alışverişi konusunda hangisi seni daha iyi anlatıyor?

7. Bir yıl içinde uçakla ne sıklıkla seyahat ediyorsun?

8. Son olarak, telefonun veya bilgisayarın çalıştığı hâlde yalnızca yeni modeli çıktığı için değiştirdiğin oluyor mu?

10 Puan! Karbon ayak izin oldukça hafif!

Günlük hayatında çevreyi gözeten seçimler yapıyorsun ama bunu hayatını zorlaştıran katı kurallara dönüştürmüyorsun. Yürümeyi, enerjiyi verimli kullanmayı ve ihtiyacın kadar tüketmeyi seviyorsun. Yine de bireysel tasarruflar tek başına yeterli değil; kullandığımız elektriğin hangi kaynaktan üretildiği de büyük önem taşıyor. Türkiye’de 2025 yılında elektriğin yüzde 34’ü kömürden üretildi ve kömür elektrik üretiminin yaklaşık üçte ikisi ithal kömüre dayandı. Sen üzerine düşeni yapıyorsun, şimdi enerji sisteminin de senin kadar yeşillenme zamanı!

8 Puan! Yeşil alışkanlıklarla aran iyi!

Günlük seçimlerinde çevreyi düşünüyorsun ama bazen rahatına düşüp küçük kaçamaklar da yapabiliyorsun. Açık unutulan klima, plansız verilen bir sipariş ya da kısa mesafede kullanılan araba puanını biraz düşürmüş olabilir. Neyse ki birkaç küçük alışkanlığı değiştirmek sandığından çok daha kolay. Bunun yanında, kullandığımız elektriğin hangi kaynaklardan üretildiği konusunda da bilinçli olmak gerekiyor. Türkiye’de elektriğin yüzde 34’ü kömürden üretilirken, kömürden elde edilen elektriğin yaklaşık üçte ikisi ithalata dayanıyor. Bu yüzden enerjiyi verimli kullanmanın yanı sıra güneş ve rüzgâr gibi temiz ve yerli kaynaklara geçişin önemini de bilmelisin.

5 Puan! Birkaç küçük değişiklilkle çok şey değişebilir!

Karbon ayak izin biraz yüksek çıkmış olabilir ama paniğe hiç gerek yok! Arabayı daha az kullanmak, makineleri tam doluyken çalıştırmak ya da ihtiyaç dışı alışverişleri azaltmak gibi küçük değişiklikler bile güzel bir başlangıç olabilir. Yine de bütün sorumluluğu yalnızca kendine yüklememelisin; çünkü bireysel alışkanlıklar kadar elektrik üretim sisteminin dönüşmesi de önemli. Türkiye’de elektriğin yüzde 34’ünün hâlâ kömürden, kömürden üretilen elektriğin de yaklaşık üçte ikisinin ithal kömürden sağlandığını düşününce temiz enerjiye geçişin önemi daha net görülüyor. Güneş ve rüzgârın payı arttıkça kullandığımız elektrik hem daha temiz hem de daha yerli hâle gelebilir. Sen de bu konuda bilinçlendikçe günlük seçimlerinin neden önemli olduğunu daha iyi görebilirsin.

1 Puan! Karbon ayak izin biraz yoğun çıktı!

Günlük hayatın daha hızlı ve rahat olsun derken enerji tüketimi, ulaşım ve alışveriş konularında biraz ipin ucunu kaçırmış olabilirsin. Ama bu sonuç senden her şeyi bir anda değiştirmeni istemiyor; küçük bir yerden başlaman bile yeterli. Kısa mesafelerde yürümek, kullanmadığın cihazları kapatmak ya da gereksiz alışverişleri azaltmak güzel bir başlangıç olabilir. Üstelik konu yalnızca bireysel tüketimle de sınırlı değil. Türkiye’de elektriğin yüzde 34’ünün kömürden, kömürden üretilen elektriğin de yaklaşık üçte ikisinin ithal kömürden sağlandığını düşünürsek temiz enerjiye geçişin neden bu kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Rüzgâr ve güneşin toplam payının 2025’te yüzde 22’ye ulaşması ise bu dönüşümün mümkün olduğunu gösteriyor. Sen de hem günlük alışkanlıkların hem de enerji kaynaklarının önemi konusunda biraz daha bilinçlenerek karbon ayak izini kolayca hafifletebilirsin.

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