Senin Günlük Karbon Ayak İzini Hesaplıyoruz!

Günlük hayatın daha hızlı ve rahat olsun derken enerji tüketimi, ulaşım ve alışveriş konularında biraz ipin ucunu kaçırmış olabilirsin. Ama bu sonuç senden her şeyi bir anda değiştirmeni istemiyor; küçük bir yerden başlaman bile yeterli. Kısa mesafelerde yürümek, kullanmadığın cihazları kapatmak ya da gereksiz alışverişleri azaltmak güzel bir başlangıç olabilir. Üstelik konu yalnızca bireysel tüketimle de sınırlı değil. Türkiye’de elektriğin yüzde 34’ünün kömürden, kömürden üretilen elektriğin de yaklaşık üçte ikisinin ithal kömürden sağlandığını düşünürsek temiz enerjiye geçişin neden bu kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Rüzgâr ve güneşin toplam payının 2025’te yüzde 22’ye ulaşması ise bu dönüşümün mümkün olduğunu gösteriyor. Sen de hem günlük alışkanlıkların hem de enerji kaynaklarının önemi konusunda biraz daha bilinçlenerek karbon ayak izini kolayca hafifletebilirsin.