Bulgaristan'dan Getirip Çanakkale'de Ekti: İlk Hasatta Fransa Pazarına Açıldı
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İstanbul'da elektronik mühendisi olarak görev yapan Bedia Çakıroğlu Sarı, doğup büyüdüğü topraklara dönerek ilham verici bir başarı hikayesine imza attı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Demirtepe köyünde ailesinin tarım geleneklerinden ilham alan Sarı, su kaynaklarının kısıtlı olduğu 80 dönümlük araziye Bulgaristan'dan getirdiği 'Lavandula angustifolia' türü lavanta fidelerini dikerek katma değerli üretime geçti.
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Geleneksel buğday ve ayçiçeği üretimine alternatif olarak bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun lavantayı seçen girişimci, ürünü hammadde olarak satmak yerine işleyerek markalaşmayı tercih etti.
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Butik ve kontrollü üretimi benimsediklerini belirten Sarı, hava koşullarına ve bakıma bağlı olarak dönüm başına ortalama 6-7 kilogram lavanta yağı elde ettiklerini ifade etti.
Aynı zamanda triatlon sporcusu olan Bedia Çakıroğlu Sarı, spor sonrasında yaşanan ihtiyaçlardan yola çıkarak ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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