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Bulgaristan'dan Getirip Çanakkale'de Ekti: İlk Hasatta Fransa Pazarına Açıldı

Bulgaristan'dan Getirip Çanakkale'de Ekti: İlk Hasatta Fransa Pazarına Açıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 23:57
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İstanbul'da elektronik mühendisi olarak görev yapan Bedia Çakıroğlu Sarı, doğup büyüdüğü topraklara dönerek ilham verici bir başarı hikayesine imza attı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Demirtepe köyünde ailesinin tarım geleneklerinden ilham alan Sarı, su kaynaklarının kısıtlı olduğu 80 dönümlük araziye Bulgaristan'dan getirdiği 'Lavandula angustifolia' türü lavanta fidelerini dikerek katma değerli üretime geçti.

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Geleneksel buğday ve ayçiçeği üretimine alternatif olarak bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun lavantayı seçen girişimci, ürünü hammadde olarak satmak yerine işleyerek markalaşmayı tercih etti.

Geleneksel buğday ve ayçiçeği üretimine alternatif olarak bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun lavantayı seçen girişimci, ürünü hammadde olarak satmak yerine işleyerek markalaşmayı tercih etti.

Oluşturduğu marka çatısı altında lavanta yağından yastık, kese ve sprey gibi bitmiş ürünler imal eden Sarı, üretim ve hasat süreçlerinde köydeki 7 kadınla birlikte çalışıyor. Amacının sadece kendi markasını büyütmek olmadığını vurgulayan Sarı, 'Bölgeye bir katkımız olsun, elde edilen katma değer bu topraklarda kalsın istiyoruz' diyerek yerel kalkınmanın önemine dikkat çekiyor.

Butik ve kontrollü üretimi benimsediklerini belirten Sarı, hava koşullarına ve bakıma bağlı olarak dönüm başına ortalama 6-7 kilogram lavanta yağı elde ettiklerini ifade etti.

Butik ve kontrollü üretimi benimsediklerini belirten Sarı, hava koşullarına ve bakıma bağlı olarak dönüm başına ortalama 6-7 kilogram lavanta yağı elde ettiklerini ifade etti.

Kalite standartlarını korumak amacıyla her yıl düzenli ürün ve yağ analizleri yaptırdıklarını aktaran girişimci, ilk hasattan elde edilen 50 kilogramlık lavanta yağını bir aracı vasıtasıyla kozmetik dünyasının kalbi sayılan Fransa’ya ihraç etmeyi başardı.

Aynı zamanda triatlon sporcusu olan Bedia Çakıroğlu Sarı, spor sonrasında yaşanan ihtiyaçlardan yola çıkarak ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda triatlon sporcusu olan Bedia Çakıroğlu Sarı, spor sonrasında yaşanan ihtiyaçlardan yola çıkarak ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

Kimya şirketleriyle iş birliği içinde roll-on formunda yeni bir ürünün numunesini hazırladıklarını belirten Sarı, test süreçlerinin ardından seri üretime geçeceklerini açıkladı.

Üretim süreçlerinde hiçbir şekilde ilaç ve kimyasal gübre kullanmadıklarını belirten Sarı, önümüzdeki dönemde organik sertifikasyon süreçlerini başlatacağını müjdeledi. Kadın girişimcilere hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeleri tavsiyesinde bulunan Sarı, tarım ile kozmetik/kimya sektörleri arasındaki iş birliklerinin Türkiye'de daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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