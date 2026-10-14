Şiddetli Yağış Sahayı Göle Çevirdi, Maç Ertelendi
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma, şiddetli yağış nedeniyle sahanın göle dönmesi sonucu 57. dakikada durdurularak ileri bir tarihe ertelendi.
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Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede yoğun yağmur yağışı, maçın ikinci yarısında oyunu durma noktasına getirdi.
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