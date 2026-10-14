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Şiddetli Yağış Sahayı Göle Çevirdi, Maç Ertelendi

Şiddetli Yağış Sahayı Göle Çevirdi, Maç Ertelendi

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
14.10.2026 - 23:10
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma, şiddetli yağış nedeniyle sahanın göle dönmesi sonucu 57. dakikada durdurularak ileri bir tarihe ertelendi.

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Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede yoğun yağmur yağışı, maçın ikinci yarısında oyunu durma noktasına getirdi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede yoğun yağmur yağışı, maçın ikinci yarısında oyunu durma noktasına getirdi.

Karşılaşmanın hakemi Berkay Erdemir, ağırlaşan zemin nedeniyle 57. dakikada oyunu keserek her iki takımın teknik heyetiyle bir araya geldi.

Sahanın muhtelif noktalarında topun sekip sekmediğini kontrol eden hakem üçlüsü, ilk olarak soyunma odasına giderek maça 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hakemler ve takım kaptanları zeminde yeniden incelemelerde bulundu. Yapılan son kontrollerin ardından futbol oynamaya elverişsiz hale gelen zemin sebebiyle müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Müsabakadan Önemli Dakikalar

Müsabakadan Önemli Dakikalar

  • 25. Dakikada Gol Geldi (0-1): Sağ kanatta topla buluşan Muhammed Mert, pasını ceza sahası penaltı noktası civarındaki Furkan Emin’e çıkardı. Furkan Emin'in tek pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zeki Dursun, şık bir dönüşle rakibinden sıyrıldı ve yakın direğe yaptığı sert vuruşla Boluspor'u 1-0 öne geçirdi.

  • 46. Dakikada Kırmızı Kart: İkinci yarının başında Bolusporlu Furkan Emin Kaçmaz, taç çizgisine yakın bir noktada Tunahan Taşçı'ya yaptığı sert müdahale sonrası hakem Berkay Erdemir tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

  • 57. Dakikada Maç Durdu: Sağanak yağışın etkisini artırmasıyla birlikte hakem oyunu durdurdu ve yapılan zemin kontrollerinin ardından erteleme kararı çıktı.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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