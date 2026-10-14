Şiddetli Yağış Sahayı Göle Çevirdi, Maç Ertelendi

Karşılaşmanın hakemi Berkay Erdemir, ağırlaşan zemin nedeniyle 57. dakikada oyunu keserek her iki takımın teknik heyetiyle bir araya geldi.

Sahanın muhtelif noktalarında topun sekip sekmediğini kontrol eden hakem üçlüsü, ilk olarak soyunma odasına giderek maça 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hakemler ve takım kaptanları zeminde yeniden incelemelerde bulundu. Yapılan son kontrollerin ardından futbol oynamaya elverişsiz hale gelen zemin sebebiyle müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.