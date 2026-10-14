İstanbul'da Su Birikintisine Basan 14 Yaşındaki Çocuk Elektrik Akımın Kapılarak Hayatını Kaybetti
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İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, Fatih'te trajik bir ölüme yol açtı. Balat Mahallesi'nde yürürken yoldaki su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I., kaçak elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı vaziyette hastaneye kaldırılan M.I., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Fatih Balat Mahallesi'nde meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I.'nin su birikintisindeki elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği doğrulanırken, olayda ihmali bulunanların tespiti için geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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