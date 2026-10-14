İstanbul'da Su Birikintisine Basan 14 Yaşındaki Çocuk Elektrik Akımın Kapılarak Hayatını Kaybetti

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, Fatih'te trajik bir ölüme yol açtı. Balat Mahallesi'nde yürürken yoldaki su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I., kaçak elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı vaziyette hastaneye kaldırılan M.I., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.