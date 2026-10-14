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İstanbul Valiliği 'Sarı Uyarı' Verdi: Sağanağın Biteceği Saat Belli Oldu

İstanbul Valiliği 'Sarı Uyarı' Verdi: Sağanağın Biteceği Saat Belli Oldu

İstanbul hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 17:26
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İstanbul Valiliği, kentte günlerdir süren yağışlar için yarına dair yeni bir uyarı yayımladı. AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden de kritik uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanan açıklamada 15 Ekim Perşembe günü için 'Sarı Uyarı' verildi. Valilik, kuvvetli yağışın iki yakada hangi saate kadar süreceği tek tek paylaşıldı.

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İstanbul'a bir uyarı da Valilik'ten geldi. Yağışın etkili olacağı saatleri açıkladı.

İstanbul'a bir uyarı da Valilik'ten geldi. Yağışın etkili olacağı saatleri açıkladı.

İstanbul Valiliği, X hesabından megakent için yeni uyarı paylaştı. Paylaşıma göre yer yer kuvvetli seyreden yağışlar perşembe günü de etkisini sürdürecek. Uyarıda iki yaka için ayrı saatler verildi: Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağışın sabah 06.00'ya, Anadolu Yakası'nda ise öğlen 12.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

İş ve okul trafiğinin yoğunlaştığı saatlerde İstanbul'da ulaşımda aksamalar yaşanabileceği de uyarıda yer alıyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre yağış miktarının metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında olması, bazı noktalarda ise 51 ile 75 kilograma kadar çıkması öngörülüyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği bildirildi.

İstanbul Valiliği 'sarı uyarı' verdi. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana dikkat!

İstanbul Valiliği 'sarı uyarı' verdi. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana dikkat!

Açıklamada şiddetli ve kuvvetli yağışların beraberinde getirebileceği risklere de dikkat çekildi. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte esecek kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, valiliğin sıraladığı olumsuzluklar arasında yer aldı. Vatandaşlardan bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica edildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

Yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın (15.10.2026) 'Sarı Uyarı' şeklinde;

İstanbul Avrupa Yakası’nda sabah saatlerine (06:00), Anadolu Yakası’nda öğlen saatlerine (12:00) kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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