İstanbul Valiliği 'Sarı Uyarı' Verdi: Sağanağın Biteceği Saat Belli Oldu
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İstanbul Valiliği, kentte günlerdir süren yağışlar için yarına dair yeni bir uyarı yayımladı. AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden de kritik uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanan açıklamada 15 Ekim Perşembe günü için 'Sarı Uyarı' verildi. Valilik, kuvvetli yağışın iki yakada hangi saate kadar süreceği tek tek paylaşıldı.
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İstanbul'a bir uyarı da Valilik'ten geldi. Yağışın etkili olacağı saatleri açıkladı.
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İstanbul Valiliği 'sarı uyarı' verdi. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana dikkat!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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