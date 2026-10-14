İstanbul Valiliği 'Sarı Uyarı' Verdi: Sağanağın Biteceği Saat Belli Oldu

İstanbul Valiliği, X hesabından megakent için yeni uyarı paylaştı. Paylaşıma göre yer yer kuvvetli seyreden yağışlar perşembe günü de etkisini sürdürecek. Uyarıda iki yaka için ayrı saatler verildi: Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağışın sabah 06.00'ya, Anadolu Yakası'nda ise öğlen 12.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

İş ve okul trafiğinin yoğunlaştığı saatlerde İstanbul'da ulaşımda aksamalar yaşanabileceği de uyarıda yer alıyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre yağış miktarının metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında olması, bazı noktalarda ise 51 ile 75 kilograma kadar çıkması öngörülüyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği bildirildi.