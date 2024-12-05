Babygirl'den Emilia Pérez'e Time Dergisi 2024 Yılının En İyi Filmlerini Seçti!

Merhabalar. Yılın son ayına geldiğimizde dünya çapındaki popüler kültür yayınları, o yılın en iyi filmlerini listeliyorlar. Bu içerikte de Time dergisinin listesiyle sizlerin karşısındayız. Time, yapay zekanın sinema dünyasına çok büyük etkisi olduğu şu dönemde hâlâ insanların rol aldığı birbirinden iyi filmleri sıraladı. Gelin bu 10 filme hep birlikte bakalım.