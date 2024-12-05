Babygirl'den Emilia Pérez'e Time Dergisi 2024 Yılının En İyi Filmlerini Seçti!
Babygirl'den Emilia Pérez'e Time Dergisi 2024 Yılının En İyi Filmlerini Seçti!
Merhabalar. Yılın son ayına geldiğimizde dünya çapındaki popüler kültür yayınları, o yılın en iyi filmlerini listeliyorlar. Bu içerikte de Time dergisinin listesiyle sizlerin karşısındayız. Time, yapay zekanın sinema dünyasına çok büyük etkisi olduğu şu dönemde hâlâ insanların rol aldığı birbirinden iyi filmleri sıraladı. Gelin bu 10 filme hep birlikte bakalım.
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1. Babygirl
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2. All We Imagine as Light
3. The Seed of the Sacred Fig
4. Anora
5. A Complete Unknown
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6. Hard Truths
7. Green Border
8. Emilia Pérez
9. Flow
10. DogMan
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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