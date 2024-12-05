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Babygirl'den Emilia Pérez'e Time Dergisi 2024 Yılının En İyi Filmlerini Seçti!

Babygirl'den Emilia Pérez'e Time Dergisi 2024 Yılının En İyi Filmlerini Seçti!

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
05.12.2024 - 14:38

Merhabalar. Yılın son ayına geldiğimizde dünya çapındaki popüler kültür yayınları, o yılın en iyi filmlerini listeliyorlar. Bu içerikte de Time dergisinin listesiyle sizlerin karşısındayız. Time, yapay zekanın sinema dünyasına çok büyük etkisi olduğu şu dönemde hâlâ insanların rol aldığı birbirinden iyi filmleri sıraladı. Gelin bu 10 filme hep birlikte bakalım.

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1. Babygirl

1. Babygirl

IMDb: 6

Film, güçlü bir CEO'nun, kendisinden çok daha genç stajyeriyle bir ilişkiye başladığında kariyerini ve ailesini tehlikeye atmasını konu alıyor.

Yönetmen: Halina Reijn

Oyuncular: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas

2. All We Imagine as Light

2. All We Imagine as Light

IMDb: 7.4

Mumbai'de yaşayan Hemşire Prabha, kendisine yabancılaşmış kocasından beklenmedik bir hediye aldığında tüm düzeni bozulur. Genç oda arkadaşı Anu ise erkek arkadaşıyla yakınlaşmak için şehirde bir yer bulmaya çalışır ama çabası boşunadır.

Yönetmen: Payal Kapadia

Oyuncular: Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam

3. The Seed of the Sacred Fig

3. The Seed of the Sacred Fig

IMDb: 7.6

Soruşturmacı yargıç Iman, Tahran'daki siyasi huzursuzluk ortasında paranoyaya kapılır. Silahı kaybolduğunda karısından ve kızlarından şüphelenir ve toplumsal kurallar çöktüğü sırada aile içinde sert önlemler alır.

Yönetmen: Mohammad Rasoulof

Oyuncular: Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi

4. Anora

4. Anora

IMDb: 8.2

Brooklyn'li genç bir seks işçisi olan Anora, bir oligarkın oğluyla tanışır ve aniden evlenir. Evlilik haberi Rusya'ya ulaştığında, oligarkın ailesi evliliği iptal ettirmek için elinden gelen her şeyi yapar.

Yönetmen: Sean Baker

Oyuncular: Mikey Madison, Paul Weissman, Lindsey Normington

5. A Complete Unknown

5. A Complete Unknown

Biyografi türündeki film, 1965'te Newport Folk Festivali'nde genç Bob Dylan'ın 20. yüzyılın müzik tarihini derinden sarsmasını konu alıyor.

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Monica Barbaro

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6. Hard Truths

6. Hard Truths

IMDb: 7.4

Komedi ve dramanın iç içe geçtiği bu film, modern dünyadaki insanın güçlü ve zayıf yanlarını trajikomik bir şekilde ele alıyor.

Yönetmen: Mike Leigh

Oyuncular: Marianne Jean-Baptiste, Jo Martin, Samantha Spiro

7. Green Border

7. Green Border

IMDb: 6.4

Film, Suriye'den gelen bir mülteci ailesi, Afganistan'dan gelen bir İngilizce öğretmeni ve bir sınır muhafızının Belarus'taki insani kriz sırasında Polonya-Belarus sınırında buluşmasını konu alıyor.

Yönetmen: Agnieszka Holland

Oyuncular: Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Behi Djanati Atai

8. Emilia Pérez

8. Emilia Pérez

IMDb: 6.9

Emilia Pérez, Meksika'da her biri kendi mutluluğunun peşinde koşan dört olağanüstü kadını konu alıyor. Kartel lideri Emilia, avukat olan Rita'yı sahte ölümünü gerçekleştirmesine yardım etmesi için görevlendiriyor.

Yönetmen: Jacques Audiard

Oyuncular: Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez

9. Flow

9. Flow

IMDb: 7.9

Kedi yalnız bir hayvandır. Ancak evi büyük bir sel tarafından zarar gördüğünde çeşitli türlerin yaşadığı bir teknede sığınak bulur ve farklılıklarına rağmen onlarla birlikte çalışmak zorunda kalır.

Yönetmen: Gints Zilbalodis

10. DogMan

10. DogMan

IMDb: 6.8

Gerilim ve suç türündeki film, hayatındaki yaraları saran bir çocuğun köpeklerinin sevgisi sayesinde kurtuluşu bulmasını konu alıyor.

Yönetmen: Luc Besson

Oyuncular: Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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