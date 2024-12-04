Komediden Aksiyona Yılbaşını Evde Geçireceklere Özel Birbirinden Kaliteli Film Önerileri
Komediden Aksiyona Yılbaşını Evde Geçireceklere Özel Birbirinden Kaliteli Film Önerileri
Merhabalar. 2024 yılı da bitti ve yeni yıla sayılı günler kaldı. Haliyle herkes yılbaşı planlarını yapmaya çoktan başladı. 2025'e girerken dışarı çıkıp eğlenmek yerine evde film izleyip vakit geçirmek isteyenlerdenseniz bu liste tam da size göre! Bu içerikte komediden tutun da aksiyona kadar pek çok farklı türde yılbaşı temalı filmleri sizler için derledik.
Şimdiden hepinize iyi seneler ve iyi seyirler dileriz.
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1. Love Actually (2003)
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2. Home Alone (1990)
3. Red One (2024)
4. The Holiday (2006)
5. The Polar Express (2004)
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6. Home for the Holidays (1995)
7. Last Christmas (2019)
8. Klaus (2019)
9. The Christmas Chronicles (2018)
10. The Addams Family (1991)
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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