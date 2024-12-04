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Komediden Aksiyona Yılbaşını Evde Geçireceklere Özel Birbirinden Kaliteli Film Önerileri

Komediden Aksiyona Yılbaşını Evde Geçireceklere Özel Birbirinden Kaliteli Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
04.12.2024 - 12:35

Merhabalar. 2024 yılı da bitti ve yeni yıla sayılı günler kaldı. Haliyle herkes yılbaşı planlarını yapmaya çoktan başladı. 2025'e girerken dışarı çıkıp eğlenmek yerine evde film izleyip vakit geçirmek isteyenlerdenseniz bu liste tam da size göre! Bu içerikte komediden tutun da aksiyona kadar pek çok farklı türde yılbaşı temalı filmleri sizler için derledik. 

Şimdiden hepinize iyi seneler ve iyi seyirler dileriz.

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1. Love Actually (2003)

1. Love Actually (2003)

IMDb: 7.6

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen film, Noel'den önceki çılgın bir ayda birbiriyle bağlantılı 8 çiftin aşk hayatlarını ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Richard Curtis

Oyuncular: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson

2. Home Alone (1990)

2. Home Alone (1990)

IMDb: 7.7

Film, sekiz yaşındaki bir baş belası çocuğun, yanlışlıkla evde yalnız bırakıldığı zaman Noel arifesinde evini bir çift hırsıza karşı savunmak zorunda kalmasını konu alıyor.

Yönetmen: Chris Columbus

Oyuncular: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern

3. Red One (2024)

3. Red One (2024)

IMDb: 6.9

Film, Noel Baba kaçırıldıktan sonra, Kuzey Kutbu'nun Güvenlik Şefi'nin aksiyon dolu bir görevde dünyanın en kötü şöhretli ödül avcısıyla işbirliği yapmak zorunda kalmasını konu alıyor.

Yönetmen: Jake Kasdan

Oyuncular: Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu

4. The Holiday (2006)

4. The Holiday (2006)

IMDb: 7

Amanda Los Angeles'ta yaşayan bir film fragmanı editörüdür. Iris ise Surrey'de yaşayan bir gazetecidir. İkisi Noel'de ev değiştirmeye karar verir ve sorunlu aşk hayatlarını unutmaya çalışır. Ta ki aşk onları bulana kadar.

Yönetmen: Nancy Meyers

Oyuncular: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law

5. The Polar Express (2004)

5. The Polar Express (2004)

IMDb: 6.6

Noel Arifesinde genç bir çocuk Kutup Ekspresi ile Kuzey Kutbu'na büyülü bir maceraya atılır. Burada dostluk, cesaret ve Noel ruhu hakkında bilgi edinir.

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Tom Hanks, Chris Coppola, Michael Jeter

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6. Home for the Holidays (1995)

6. Home for the Holidays (1995)

IMDb: 6.6

Film, işini kaybeden, yakında eski patronu olacak kişiyle öpüşen ve kızının Şükran Günü'nü erkek arkadaşıyla geçirmeyi planladığını öğrenen Claudia Larson'ın tatili ailesiyle geçirmek zorunda kalmasını konu alıyor.

Yönetmen: Jodie Foster

Oyuncular: Holly Hunter, Anne Bancroft, Robert Downey Jr.

7. Last Christmas (2019)

7. Last Christmas (2019)

IMDb: 6.5

Kate, sürekli kötü kararlar alan genç bir kadındır. Yıl boyunca açık olan bir Noel mağazasında elf olarak çalışmak, şarkıcı olmak isteyen biri için iyi değildir. Ancak bir gün orada Tom'la tanışır. Hayatı bambaşka bir yöne doğru kıvrılır.

Yönetmen: Paul Feig

Oyuncular: Madison Ingoldsby, Emma Thompson, Boris Isakovic

8. Klaus (2019)

8. Klaus (2019)

IMDb: 8.2

Basit bir nezaket hareketi, dondurucu soğukta bir yerde bile her zaman başka bir kıvılcım yaratır. Smeerensburg'un yeni postacısı Jesper, oyuncakçı Klaus ile arkadaş olduğunda hediyeleri asırlardır süregelen bir kan davasını eritir.

Yönetmenler: Sergio Pablos, Carlos Martínez López

Oyuncular: Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones

9. The Christmas Chronicles (2018)

9. The Christmas Chronicles (2018)

IMDb: 7

Film, Noel Baba'yı kameraya almayı planlayan kız ve erkek kardeş Kate ve Teddy Pierce'ın hikayesinin, çoğu çocuğun sadece hayal edebileceği beklenmedik bir yolculuğa dönüşmesini konu alıyor.

Yönetmen: Clay Kaytis

Oyuncular: Kurt Russell, Darby Camp, Judah Lewis

10. The Addams Family (1991)

10. The Addams Family (1991)

IMDb: 6.9

Film, dolandırıcıların uzun zamandır kayıp olan amcaları olduğunu iddia eden bir adamı kullanarak eksantrik bir aileyi dolandırmayı planlamasını konu alıyor.

Yönetmen: Barry Sonnenfeld

Oyuncular: Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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