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Soğuk Kış Aylarında Yatağın İçine Girip İzleyebileceğiniz Birbirinden Olağanüstü Filmler

Soğuk Kış Aylarında Yatağın İçine Girip İzleyebileceğiniz Birbirinden Olağanüstü Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
28.11.2024 - 17:01 Son Güncelleme: 29.11.2024 - 08:43

Merhabalar. Bir kış mevsimi daha geldi çattı. Haliyle herkes evlere kapandı. Kış soğuğu içimize içimize işlemeye başladı. Tabii kış demişken yılbaşı filmleri de tekrar ilgi görmeye başladı. Bu içerikte romantizmden tutun da aksiyona kadar kış aylarında izleyebileceğiniz bazı filmleri sizler için derledik. Ve hepsi bol bol kış manzaralı...

Soğuktan üşütmemenizi diler, iyi seyirler dileriz.

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1. Love Actually (2003)

1. Love Actually (2003)

IMDb: 7.6

Londra'da yılbaşından önce geçen film, birbirinden farklı sekiz çiftin birbirleriyle gevşek bir şekilde bağlı olan aşk hikayelerini konu alıyor.

Yönetmen: Richard Curtis

Oyuncular: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson

2. The Holiday (2006)

2. The Holiday (2006)

IMDb: 7

Amanda Los Angeles'ta yaşayan bir editördür, Iris ise Surrey'den bir gazeteci. İkisi de yılbaşı zamanı ev değiştirmeye karar verir. Tam kendi aşklarını unutmaya çalışırken birbirleriyle karşı karşıya gelirler.

Yönetmen: Nancy Meyers

Oyuncular: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law

3. The Polar Express (2004)

3. The Polar Express (2004)

IMDb: 6.6

Noel Arifesinde genç bir çocuk Kutup Ekspresi ile Kuzey Kutbu'na büyülü bir maceraya atılır. Burada dostluk, cesaret ve Noel ruhu hakkında bilgi edinir.

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Tom Hanks, Chris Coppola, Michael Jeter

4. Edward Scissorhands (1990)

4. Edward Scissorhands (1990)

IMDb: 7.9

Elleri makas şeklinde üretilen yapay bir adamın hayatı, banliyöde yaşayan bir aile tarafından evlat edinildiğinde altüst olur.

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest

5. Klaus (2019)

5. Klaus (2019)

IMDb: 8.2

Smeerensburg'un yeni postacısı Jesper, oyuncakçı Klaus ile arkadaş olduğunda hediyeleri asırlardır süregelen bir kan davasını ortadan kaldırır.

Yönetmenler: Sergio Pablos, Carlos Martínez López

Oyuncular: Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones

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6. The Family Stone (2005)

6. The Family Stone (2005)

IMDb: 6.3

Liberal bir iş kadını, erkek arkadaşının ailesinin yıllık Noel kutlamasına katılır. Burada kendisi sudan çıkmış balık gibi hisseder.

Yönetmen: Thomas Bezucha

Oyuncular: Dermot Mulroney, Sarah Jessica Parker, Claire Danes

7. The Hateful Eight (2015)

7. The Hateful Eight (2015)

IMDb: 7.8

Wyoming kışının ortasında bir ödül avcısı ile onun tutsağı, bir grup kötü karakterin yaşadığı bir kulübede barınak bulurlar.

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh

8. Wind River (2017)

8. Wind River (2017)

IMDb: 7.7

Kendisi yüzünden başına gelen bir trajediyle boğuşan bir yaban hayatı görevlisi, genç bir kadının cinayetini çözmek için bir FBI ajanıyla iş birliği yapar ve geçmiş pişmanlıklarından kurtulmayı umar.

Yönetmen: Taylor Sheridan

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Graham Greene

9. The Grand Budapest Hotel (2014)

9. The Grand Budapest Hotel (2014)

IMDb: 8.1

Bir yazar, bir üst sınıf otelin sahibiyle karşılaşır ve yaşlı adam ona otelin görkemli yıllarında olağanüstü bir kapıcının altında lobi görevlisi olarak çalıştığı ilk yıllarını anlatır.

Yönetmen: Wes Anderson

Oyuncular: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric

10. Snowpiercer (2013)

10. Snowpiercer (2013)

IMDb: 7.1

Başarısız bir iklim değişikliği deneyi tüm yaşamı öldürür. Snowpiercer treninde hayatta kalanlar yeni bir sınıf sistemi oluşturur.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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