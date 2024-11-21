Komedi, Aksiyon, Dram ve Dahası! Yağmurlu Havalarda İzlemelik Film Arayanlara Birbirinden Harika Öneriler
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Komedi, Aksiyon, Dram ve Dahası! Yağmurlu Havalarda İzlemelik Film Arayanlara Birbirinden Harika Öneriler
Merhabalar. Havalar yağmurluyken yapılacak en güzel aktivitelerden biri film izlemektir. Karanlığın içindeyken yorganın altına girip başka hikayeleri izlemek oldukça keyif vericidir. Bu içerikte hazır havalar da yağmurluyken komediden aksiyona ve dramdan korkuya kadar izleyebileceğiniz en iyi filmlerden bazılarını derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Julie & Julia (2009)
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2. The Banshees of Inisherin (2022)
3. The Perks of Being a Wallflower (2012)
4. Arrival (2016)
5. Guillermo del Toro's Pinocchio (2022)
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6. The Secret Garden (1993)
7. Past Lives (2023)
8. Sleepless in Seattle (1993)
9. The Farewell (2019)
10. Sherlock Holmes (2009)
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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