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Komedi, Aksiyon, Dram ve Dahası! Yağmurlu Havalarda İzlemelik Film Arayanlara Birbirinden Harika Öneriler

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Komedi, Aksiyon, Dram ve Dahası! Yağmurlu Havalarda İzlemelik Film Arayanlara Birbirinden Harika Öneriler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
21.11.2024 - 18:31

Merhabalar. Havalar yağmurluyken yapılacak en güzel aktivitelerden biri film izlemektir. Karanlığın içindeyken yorganın altına girip başka hikayeleri izlemek oldukça keyif vericidir. Bu içerikte hazır havalar da yağmurluyken komediden aksiyona ve dramdan korkuya kadar izleyebileceğiniz en iyi filmlerden bazılarını derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Julie & Julia (2009)

1. Julie & Julia (2009)

IMDb: 7

Genç bir blog yazarı olan Julie Powell, Julia Child'ın yemek pişirme tekniklerini taklit etmeye kararlıdır. Zamanları farklı olsa da iki kadın hayatlarını birbirine bağlayan ortak bir yemek tutkusunu paylaşırlar.

Yönetmen: Nora Ephron

Oyuncular: Amy Adams, Meryl Streep, Chris Messina

2. The Banshees of Inisherin (2022)

2. The Banshees of Inisherin (2022)

IMDb: 7.7

Ömür boyu arkadaş olan iki adam, biri aniden ilişkilerini bitirdiğinde ve ikisi için de endişe verici sonuçlar doğurduğunda kendilerini çıkmazda bulur.

Yönetmen: Martin McDonagh

Oyuncular: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon

3. The Perks of Being a Wallflower (2012)

3. The Perks of Being a Wallflower (2012)

IMDb: 7.9

15 yaşında içe dönük bir çocuk olan Charlie, liseye başlar ve yeni hayatı konusunda gergindir. Üst sınıf öğrencileriyle arkadaş olduğunda arkadaşının intiharıyla ve çalkantılı geçmişiyle başa çıkmayı öğrenir.

Yönetmen: Stephen Chbosky

Oyuncular: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller

4. Arrival (2016)

4. Arrival (2016)

IMDb: 7.9

Dilbilimci Louise Banks, devasa uzay gemileri dünyanın dört bir yanına indiğinde bir araştırmacı ekibine liderlik ediyordur. Milletler küresel bir savaşın eşiğindeyken Banks ve ekibi dünya dışı ziyaretçilerle iletişim kurmanın bir yolunu bulmalıdır.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

5. Guillermo del Toro's Pinocchio (2022)

5. Guillermo del Toro's Pinocchio (2022)

IMDb: 7.6

Bir babanın dileği sihirli bir şekilde İtalya'da tahta bir çocuğu canlandırır ve ona çocuğa bakma şansı verir.

Yönetmenler: Guillermo del Toro, Mark Gustafson

Oyuncular: Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann

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6. The Secret Garden (1993)

6. The Secret Garden (1993)

IMDb: 7.3

Yakın zamanda yetim kalmış genç bir kız, tüm hayatı boyunca Hindistan'da yaşadıktan sonra İngiltere'ye gönderilir. Oraya vardığında görünüşte izole edilmiş yeni çevresini ve sırlarını keşfetmeye başlar.

Yönetmen: Agnieszka Holland

Oyuncular: Kate Maberly, Maggie Smith, Heydon Prowse

7. Past Lives (2023)

7. Past Lives (2023)

IMDb: 7.8

Çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hae Sung arasında derin bir bağ vardır fakat Nora'nın ailesi Güney Kore'den göç ettikten sonra birbirlerinden ayrılırlar. Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelince aşk ve kader kavramlarıyla yüzleşirler.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

8. Sleepless in Seattle (1993)

8. Sleepless in Seattle (1993)

IMDb: 6.8

Bu romantik ve epik komedi filminde yakın zamanda dul kalmış bir adamın oğlu, babasına bir partner bulmak için bir radyo talk-show'unu arar.

Yönetmen: Nora Ephron

Oyuncular: Tom Hanks, Meg Ryan, Ross Malinger

9. The Farewell (2019)

9. The Farewell (2019)

IMDb: 7.5

Çinli bir aile büyükannelerinin yaşamak için çok az bir zamanı kaldığını öğrenir ve ölmeden önce bir araya gelmek için bir düğün planlayarak bu durum gizli tutmaya karar verir.

Yönetmen: Lulu Wang

Oyuncular: Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo

10. Sherlock Holmes (2009)

10. Sherlock Holmes (2009)

IMDb: 7.6

Dedektif Sherlock Holmes ve sadık ortağı Watson, komplosu tüm İngiltere için bir tehdit olan bir düşmanla zeka ve fiziksel güç savaşına girer.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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