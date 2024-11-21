Komedi, Aksiyon, Dram ve Dahası! Yağmurlu Havalarda İzlemelik Film Arayanlara Birbirinden Harika Öneriler

IMDb: 7.5

Çinli bir aile büyükannelerinin yaşamak için çok az bir zamanı kaldığını öğrenir ve ölmeden önce bir araya gelmek için bir düğün planlayarak bu durum gizli tutmaya karar verir.

Yönetmen: Lulu Wang

Oyuncular: Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo