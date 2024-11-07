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Eğlenceyi Dibine Kadar Yaşayacağınız Son Zamanların En Çok İzlenen Birbirinden Harika Animasyon Filmleri

Eğlenceyi Dibine Kadar Yaşayacağınız Son Zamanların En Çok İzlenen Birbirinden Harika Animasyon Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
07.11.2024 - 14:19

Animasyon filmleri her yaştan izleyiciyi kendine çeken bir türdür. Bu filmlerde karakterler oldukça abartılı ve renklidir. Fizik kurallarını epey bir zorlayan fantastik olaylar yaşanır. Hikayede karakterlerin duygusal değişimi sık sık konu alınır. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen birbirinden harika animasyon filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Wild Robot (2024)

1. The Wild Robot (2024)

IMDb: 8.3

Roz adında zeki bir robot bir gemi kazasından sonra ıssız bir adada mahsur kalır. Zorlu ortamda hayatta kalmak için Roz, adanın hayvanlarıyla bağ kurar ve yetim bir kaz yavrusuna bakar.

Yönetmen: Chris Sanders

Oyuncular: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor

2. Hotel Transylvania (2012)

2. Hotel Transylvania (2012)

IMDb: 7

İnsan dünyasından uzakta lüks bir tatil köyü işleten Drakula, bir oğlan tatil köyünü keşfedip kontun genç kızına aşık olunca aşırı korumacı bir moda girer.

Yönetmen: Genndy Tartakovsky

Oyuncular: Adam Sandler, Kevin James, Andy Samberg

3. Moana (2016)

3. Moana (2016)

IMDb: 7.6

Antik Polinezya'da, yarı tanrı Maui'nin yarattığı korkunç bir lanet Moana'nın adasına ulaşır. Moana, işleri yoluna koymak için Maui'yi arama çağrısına yanıt verir.

Yönetmenler: Ron Clements, John Musker, Don Hall

Oyuncular: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House

4. The Remarkable Life of Ibelin (2024)

4. The Remarkable Life of Ibelin (2024)

IMDb: 8.4

Norveçli bir oyuncu olan Mats Steen, 25 yaşında dejeneratif bir kas hastalığından ölür. Ebeveynleri, dünyanın dört bir yanındaki çevrimiçi arkadaşlarından mesajlar almaya başladıklarında, yalnız ve izole bir hayat olduğunu düşündükleri şeyin yasını tutarlar.

Yönetmen: Benjamin Ree

Oyuncular: Jessica Carroll, Zoe Croft, Kelsey Ellison

5. The Book of Life (2014)

5. The Book of Life (2014)

IMDb: 7.2

Ailesinin beklentilerini karşılamak ve kalbini takip etmek arasında kalmış genç bir adam olan Manolo, en büyük korkularıyla yüzleşmesi gereken üç fantastik dünyayı kapsayan bir maceraya atılır.

Yönetmen: Jorge R. Gutiérrez

Oyuncular: Diego Luna, Zoe Saldana, Channing Tatum

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6. WALL·E (2008)

6. WALL·E (2008)

IMDb: 8.4

Atıklarla kaplı bir Dünya'yı temizlemekten sorumlu bir robot, başka bir robotla tanışır ve ona aşık olur. Birlikte insanlığın kaderini değiştirecek bir yolculuğa çıkarlar.

Yönetmen: Andrew Stanton

Oyuncular: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

7. Howl's Moving Castle (2004)

7. Howl's Moving Castle (2004)

IMDb: 8.2

Kendine güvenmeyen genç bir kadın, kinci bir cadı tarafından yaşlı bir bedenle lanetlenir. Büyüyü bozmak için tek şansı, bacaklı, yürüyen şatosundaki kendine düşkün ama güvensiz genç bir büyücü ve arkadaşlarıdır.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Chieko Baishô, Takuya Kimura, Tatsuya Gashûin

8. Shrek (2001)

8. Shrek (2001)

IMDb: 7.9

Kötü bir lord, masal yaratıklarını huysuz bir devin bataklığına sürgün eder. Dev, topraklarını geri almak için bir göreve çıkmalı ve lord için bir prensesi kurtarmalıdır.

Yönetmenler: Andrew Adamson, Vicky Jenson

Oyuncular: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz

9. Kiki's Delivery Service (1989)

9. Kiki's Delivery Service (1989)

IMDb: 7.8

Kiki, siyah kedisi Jiji ile birlikte bir sahil kasabasına yerleşir ve uçan bir teslimat hizmeti başlatır. Burada, bağımsızlık ve sorumlulukla büyülü karşılaşması, ömür boyu sürecek dostluklar kurması ve dünyadaki yerini bulması başlar.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Kirsten Dunst, Minami Takayama, Rei Sakuma

10. Transformers One (2024)

10. Transformers One (2024)

IMDb: 7.7

Film, yeminli düşmanlar olarak bilinen, Optimus Prime ve Megatron'un, bir zamanlar Cybertron'un kaderini sonsuza dek değiştiren kardeşler olmasının hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Josh Cooley

Oyuncular: Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson

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