Eğlenceyi Dibine Kadar Yaşayacağınız Son Zamanların En Çok İzlenen Birbirinden Harika Animasyon Filmleri
Eğlenceyi Dibine Kadar Yaşayacağınız Son Zamanların En Çok İzlenen Birbirinden Harika Animasyon Filmleri
Animasyon filmleri her yaştan izleyiciyi kendine çeken bir türdür. Bu filmlerde karakterler oldukça abartılı ve renklidir. Fizik kurallarını epey bir zorlayan fantastik olaylar yaşanır. Hikayede karakterlerin duygusal değişimi sık sık konu alınır. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen birbirinden harika animasyon filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. The Wild Robot (2024)
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2. Hotel Transylvania (2012)
3. Moana (2016)
4. The Remarkable Life of Ibelin (2024)
5. The Book of Life (2014)
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6. WALL·E (2008)
7. Howl's Moving Castle (2004)
8. Shrek (2001)
9. Kiki's Delivery Service (1989)
10. Transformers One (2024)
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