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Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Fantastik Filmleri

Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Fantastik Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
07.11.2024 - 10:52

Fantastik filmler, izleyiciyi alışılmışın dışına çıkarır. Onları bambaşka dünyalara götürür. Bunu yaparken de izleyicilerin gerçeklikle bağını koparmaz, sadece hayal gücüne geniş yer verir. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en çok izlenen fantastik filmlerini sizler için derledik. Bakalım beğenecek misiniz? İyi seyirler dileriz.

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1. Beetlejuice (1988)

1. Beetlejuice (1988)

IMDb: 7.5

Ölen bir çiftin ruhları, evlerine taşınan dayanılmaz bir aile tarafından taciz edilir ve onları kovmak için kötü niyetli bir ruh tutarlar.

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Alec Baldwin, Geena Davis, Michael Keaton

2. The Nightmare Before Christmas (1993)

2. The Nightmare Before Christmas (1993)

IMDb: 7.9

Cadılar Bayramı Kasabası'nın kralı Jack Skellington, Noel Kasabası'nı keşfeder, ancak Noel'i evine getirme girişimleri karışıklığa neden olur.

Yönetmen: Henry Selick

Oyuncular: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara

3. Corpse Bride (2005)

3. Corpse Bride (2005)

IMDb: 7.4

Utangaç bir damat, ölmüş genç bir kadının farkında olmadan yanındayken evlilik yeminlerini yaparken, kadın onun kendisiyle evlendiğini varsayarak mezardan kalkar.

Yönetmenler: Tim Burton, Mike Johnson

Oyuncular: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson

4. The Life of Chuck (2024)

4. The Life of Chuck (2024)

IMDb: 7.7

Yaşamı onaylayan ve tür değiştiren bir hikayeyi konu alan film, Stephen King'in Charles Krantz adlı sıradan bir adamın hayatındaki üç bölümü anlatan novelasından uyarlanıyor.

Yönetmen: Mike Flanagan

Oyuncular: Lauren LaVera, Molly C. Quinn, David Dastmalchian

5. Pan's Labyrinth (2006)

5. Pan's Labyrinth (2006)

IMDb: 8.2

1944'ün Falangist İspanya'sında, sadist bir ordu subayının kitap kurdu genç üvey kızı ürkütücü ama büyüleyici bir fantezi dünyasına kaçar.

Yönetmen: Guillermo del Toro

Oyuncular: Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López

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6. About Time (2013)

6. About Time (2013)

IMDb: 7.8

Tim 21 yaşındayken zamanda yolculuk yapabileceğini ve kendi hayatında olmuş olanları değiştirebileceğini keşfeder. Dünyasını bir kız arkadaş edinerek daha iyi bir yer haline getirme kararının düşündüğü kadar kolay olmadığı ortaya çıkar.

Yönetmen: Richard Curtis

Oyuncular: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

7. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)

7. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)

IMDb: 7.2

Bir grup maceracı hırsız, kayıp bir kalıntıyı geri almak için destansı bir göreve çıkarlar, ancak yanlış insanlarla karşılaştıklarında işler tehlikeli bir şekilde ters gider.

Yönetmenler: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

Oyuncular: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page

8. Matilda (1996)

8. Matilda (1996)

IMDb: 7

Keskin bir zekaya ve psişik güçlere sahip bir kız, duygusuz ailesiyle hesaplaşmak ve nazik okul öğretmenini sadist bir müdirenin zalim pençesinden kurtarmak için her ikisini de kullanır.

Yönetmen: Danny DeVito

Oyuncular: Danny DeVito, Rhea Perlman, Mara Wilson

9. Constantine (2005)

9. Constantine (2005)

IMDb: 7

Dedektif Angela, ikiz kız kardeşinin gizemli ölümünü araştırmasına yardım etmesi için bir iblis avcısı olan Constantine'e yaklaşır. Daha derine indikçe, iblislerin insan dünyasına girmeye çalıştığını fark eder.

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou

10. Meet Joe Black (1998)

10. Meet Joe Black (1998)

IMDb: 7.2

Bir kazada ölen genç bir adamın kılığına giren Ölüm, bir medya patronundan kendisine Dünya'daki yaşamı öğretmesi için rehberlik etmesini ister ve bu süreçte patronun kızına aşık olur.

Yönetmen: Martin Brest

Oyuncular: Ron Osborn, Jeff Reno, Kevin Wade

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