Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Fantastik Filmleri
Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Fantastik Filmleri
Fantastik filmler, izleyiciyi alışılmışın dışına çıkarır. Onları bambaşka dünyalara götürür. Bunu yaparken de izleyicilerin gerçeklikle bağını koparmaz, sadece hayal gücüne geniş yer verir. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en çok izlenen fantastik filmlerini sizler için derledik. Bakalım beğenecek misiniz? İyi seyirler dileriz.
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1. Beetlejuice (1988)
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2. The Nightmare Before Christmas (1993)
3. Corpse Bride (2005)
4. The Life of Chuck (2024)
5. Pan's Labyrinth (2006)
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6. About Time (2013)
7. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)
8. Matilda (1996)
9. Constantine (2005)
10. Meet Joe Black (1998)
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