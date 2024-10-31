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Hepsi 2024! Cadılar Bayramı'nda İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Korku Filmi Önerileri

Hepsi 2024! Cadılar Bayramı'nda İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Korku Filmi Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
31.10.2024 - 16:01

Merhabalar. Cadılar Bayramı'nda bazı insanlar partilere katılırken bazıları da bu günü korku filmleri izleyerek geçirir. Eğer siz de bu özel gecede film izleyenlerdenseniz bu liste tam da size göre! Bu içerikte 2024 yılında vizyona giren ve en çok sevilen korku filmlerini sizler için derledik.

Hepinize iyi seyirler dileriz.

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1. Oddity

1. Oddity

IMDb: 6.7

Film, bir medyumun suç mahallinde kız kardeşinin cinayetinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Damian Mc Carthy

Oyuncular: Carolyn Bracken, Johnny French, Steve Wall

2. The Substance

2. The Substance

IMDb: 7.6

Yaşlanan bir ünlü, karaborsa bir uyuşturucu alır: Bu, geçici olarak kendisinin daha genç ve daha iyi bir versiyonunu yaratan hücre çoğaltıcı bir maddedir.

Yönetmen: Coralie Fargeat

Oyuncular: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

3. The Devil's Bath

3. The Devil's Bath

IMDb: 6.6

18. yüzyılda Avusturya'da köyler ormanlarla çevrilidir. Bir bebeği öldürmek bir kadını ölüme mahkûm eder. Agnes sevgilisiyle evliliğe hazırlanır. Ama aklı ve kalbi ağırlaşır.

Yönetmenler: Severin Fiala, Veronika Franz

Oyuncular: Anja Plaschg, Maria Hofstätter, David Scheid

4. A Quiet Place: Day One

4. A Quiet Place: Day One

IMDb: 6.3

Sam adında genç bir kadın, aşırı hassas duyma yetisine sahip uzaylı yaratıkların istilasının ilk aşamalarında kendini New York şehrinde sıkışmış halde bulur.

Yönetmen: Michael Sarnoski

Oyuncular: Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff

5. Smile 2

5. Smile 2

IMDb: 7.2

Dünya turnesine çıkmak üzere olan pop yıldızı Skye Riley, giderek daha da korkutucu ve açıklanamayan olaylar yaşamaya başlar. Artan dehşetler ve şöhretin getirdiği baskılar altında ezilen Skye, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Parker Finn

Oyuncular: Naomi Scott, Rosemarie DeWitt, Lukas Gage

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6. Longlegs

6. Longlegs

IMDb: 6.7

Bir seri katilin peşinde olan bir FBI ajanı, onun korkunç cinayet çılgınlığını sona erdirmek için çözmesi gereken bir dizi gizli ipucu ortaya çıkarır.

Yönetmen: Osgood Perkins

Oyuncular: Maika Monroe, Nicolas Cage, Blair Underwood

7. I Saw the TV Glow

7. I Saw the TV Glow

Bir genç, kenar mahallede hayatta kalmaya çalışırken bir sınıf arkadaşı onu gizemli bir gece yarısı televizyon şovuyla tanıştırır

Yönetmen: Jane Schoenbrun

Oyuncular: Justice Smith, Brigette Lundy-Paine, Ian Foreman

8. Speak No Evil

8. Speak No Evil

IMDb: 6.9

Bir aile, kırsalda ıssız bir evde tüm hafta sonunu geçirmeye davet edilir. Ancak hafta sonu ilerledikçe onları davet eden ailenin içinde karanlık bir tarafın yattığını fark ederler.

Yönetmen: James Watkins

Oyuncular: James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy

9. Abigail

9. Abigail

IMDb: 6.6

Bir grup suçlu, yeraltı dünyasının güçlü bir figürünün balerin kızını kaçırdıktan sonra izole bir malikaneye sığınır. Ancak yanlarına aldıkları kız hiç de normal değildir.

Yönetmenler: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir

10. The First Omen

10. The First Omen

IMDb: 6.5

Genç bir Amerikalı kadın, kiliseye hizmet etmek için Roma'ya gönderilir. Ancak inancını sorgulamasına neden olan bir karanlıkla karşılaşır ve korkunç bir komployu ortaya çıkarır.

Yönetmen: Arkasha Stevenson

Oyuncular: Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Sonia Braga

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