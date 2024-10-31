Hepsi 2024! Cadılar Bayramı'nda İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Korku Filmi Önerileri
Hepsi 2024! Cadılar Bayramı'nda İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Korku Filmi Önerileri
Merhabalar. Cadılar Bayramı'nda bazı insanlar partilere katılırken bazıları da bu günü korku filmleri izleyerek geçirir. Eğer siz de bu özel gecede film izleyenlerdenseniz bu liste tam da size göre! Bu içerikte 2024 yılında vizyona giren ve en çok sevilen korku filmlerini sizler için derledik.
Hepinize iyi seyirler dileriz.
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1. Oddity
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2. The Substance
3. The Devil's Bath
4. A Quiet Place: Day One
5. Smile 2
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6. Longlegs
7. I Saw the TV Glow
8. Speak No Evil
9. Abigail
10. The First Omen
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