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Tek Oturuşta Bitirmelik Mini Dizi Arayanlara Önerebileceğimiz Son Zamanların Birbirinden Harika Dizileri

Tek Oturuşta Bitirmelik Mini Dizi Arayanlara Önerebileceğimiz Son Zamanların Birbirinden Harika Dizileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
06.11.2024 - 18:29

Merhabalar. Tek oturuşta izlemelik mini dizi arıyorsanız bu liste tam da size göre! Aksiyondan tutun da romantizme kadar son zamanların en çok izlenen dizilerini sizler için bir araya getirdik. Üstelik hepsinin IMDb puanı da oldukça yüksek. İyi seyirler dileriz.

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1. The Penguin (2024)

1. The Penguin (2024)

IMDb: 8.8

The Batman (2022) olaylarının ardından geçen dizi Oz Cobb, namıdiğer Penguin'in Gotham'daki suç dünyasının dizginlerini ele geçirmek için bir hamle yapmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Lauren LeFranc

Oyuncular: Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz

2. The Haunting of Hill House (2018)

2. The Haunting of Hill House (2018)

IMDb: 8.5

Geçmiş ve şimdiki zaman arasında geçiş yapan parçalanmış bir aile, eski evlerinin ürkütücü anılarıyla ve onları oradan uzaklaştıran korkunç olaylarla yüzleşir.

Yaratıcı: Mike Flanagan

Oyuncular: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas

3. Disclaimer (2024 - )

3. Disclaimer (2024 - )

IMDb: 7.3

Dizi, uzun zamandır saygı duyulan kurumların ihlallerini ortaya çıkarmak üzerine kurulu bir televizyon belgesel gazetecisi olan Catherine Ravenscroft'u takip ediyor.

Yaratıcı: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen

4. WandaVision (2021)

4. WandaVision (2021)

IMDb: 7.9

Klasik sitcom tarzını MCU ile harmanlayan dizide, Wanda Maximoff ve Vision her şeyin göründüğü gibi olmadığından şüphelenmeye başlıyor.

Yaratıcı: Jac Schaeffer

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn

5. Murder Mindfully (2024)

5. Murder Mindfully (2024)

IMDb: 7.4

Bir avukat iş-yaşam dengesini yeniden sağlamak için bir farkındalık kampına katılır ancak beklenmedik bir şekilde katil ve mafyanın beyni olur.

Oyuncular: Emily Cox, Tom Schilling, Amer El-Erwadi

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6. The Fall of the House of Usher (2023)

6. The Fall of the House of Usher (2023)

IMDb: 7.9

Roderick ve Madeline Usher kardeşler, bir ilaç şirketini zenginlik, ayrıcalık ve güç imparatorluğuna dönüştürürler. Ancak Usher hanedanının varisleri ölmeye başlayınca sırlar ortaya çıkar.

Yaratıcı: Mike Flanagan

Oyuncular: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Mary McDonnell

7. Agatha All Along (2024)

7. Agatha All Along (2024)

IMDb: 7.3

Büyülenmiş olan Agatha Harkness, bir gencin yardımı sayesinde özgürlüğüne kavuşur. Onun yalvarışından etkilenen Agatha, güçlerini geri kazanmak ve gencin motivasyonlarını keşfetmek için Cadıların Yolu denemelerine başlar.

Yaratıcı: Jac Schaeffer

Oyuncular: Kathryn Hahn, Joe Locke, Sasheer Zamata

8. Midnight Mass (2021)

8. Midnight Mass (2021)

IMDb: 7.7

İzole edilmiş bir ada topluluğu, karizmatik ve gizemli bir genç rahibin gelişinden sonra mucizevi olaylar ve korkutucu alametler yaşar.

Yaratıcı: Mike Flanagan

Oyuncular: Kate Siegel, Zach Gilford, Kristin Lehman

9. The Last Night at Tremore Beach (2024)

9. The Last Night at Tremore Beach (2024)

IMDb: 6.8

Besteci Peter Harper, boşanmanın verdiği sarsıntıyla ilham bulmak umuduyla izole bir İrlanda sahil evine çekilir. Tremore Beach'teki tenha kulübe, kader gecesi şiddetli bir fırtına gelip planlarını altüst edene kadar mükemmel görünür.

Yaratıcılar: Oriol Paulo, Jordi Vallejo

Oyuncular: Javier Rey, Ana Polvorosa, Carla Quílez

10. Normal People (2020)

10. Normal People (2020)

IMDb: 8.4

Dizi, farklı geçmişlere sahip olan ama İrlanda'nın aynı küçük kasabasında yaşayan Marianne ve Connell'in birbirlerinin romantik hayatlarına girip çıkmalarını konu alıyor.

Oyuncular: Paul Mescal, Daisy Edgar-Jones, Desmond Eastwood

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