Tek Oturuşta Bitirmelik Mini Dizi Arayanlara Önerebileceğimiz Son Zamanların Birbirinden Harika Dizileri
Tek Oturuşta Bitirmelik Mini Dizi Arayanlara Önerebileceğimiz Son Zamanların Birbirinden Harika Dizileri
Merhabalar. Tek oturuşta izlemelik mini dizi arıyorsanız bu liste tam da size göre! Aksiyondan tutun da romantizme kadar son zamanların en çok izlenen dizilerini sizler için bir araya getirdik. Üstelik hepsinin IMDb puanı da oldukça yüksek. İyi seyirler dileriz.
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1. The Penguin (2024)
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2. The Haunting of Hill House (2018)
3. Disclaimer (2024 - )
4. WandaVision (2021)
5. Murder Mindfully (2024)
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6. The Fall of the House of Usher (2023)
7. Agatha All Along (2024)
8. Midnight Mass (2021)
9. The Last Night at Tremore Beach (2024)
10. Normal People (2020)
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