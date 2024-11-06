Tek Oturuşta Bitirmelik Mini Dizi Arayanlara Önerebileceğimiz Son Zamanların Birbirinden Harika Dizileri

Merhabalar. Tek oturuşta izlemelik mini dizi arıyorsanız bu liste tam da size göre! Aksiyondan tutun da romantizme kadar son zamanların en çok izlenen dizilerini sizler için bir araya getirdik. Üstelik hepsinin IMDb puanı da oldukça yüksek. İyi seyirler dileriz.