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IMDb'ye Göre Seyir Zevki Çok Çok Yüksek Birbirinden Harika Güney Kore Filmleri

IMDb'ye Göre Seyir Zevki Çok Çok Yüksek Birbirinden Harika Güney Kore Filmleri

film Güney Kore
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
13.11.2024 - 17:35

Merhabalar. Güney Kore filmleri, son yıllarda dünya genelinde çok popüler. Benzersiz hikaye anlatımı, güçlü karakterler ve etkileyici sinematografik tekniklerle herkesin ilgisini çekiyorlar. Gelenekseli ve moderniteyi harmanlayarak izleyicinin önüne harika bir hikaye çıkarıyorlar. Üstelik bu filmlerde toplumsal eleştiri de sık sık yapılıyor. Bu içerikte son zamanların en popüler Güney Kore filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Witch: Part 1 - The Subversion (2018)

1. The Witch: Part 1 - The Subversion (2018)

IMDb: 7.1

Hafızasını kaybetmiş bir lise öğrencisi başına gelenleri ortaya çıkarmaya çalışır. Hepsi onu daha derin belalara sürükler ve sonunda hayal bile edemeyeceği bir karanlığı ortaya çıkarır.

Yönetmen: Park Hoon-jung

Oyuncular: Kim Da-mi, Jo Min-soo, Choi Woo-sik

2. Minari (2020)

2. Minari (2020)

IMDb: 7.4

Koreli bir Amerikalı aile, kendi Amerikan rüyasını aramak için Arkansas'taki bir çiftliğe taşınır. Garip ve engebeli Ozarks'taki yeni hayatın zorlukları arasında, ailenin yadsınamaz dayanıklılığını ve bir yuvayı gerçekten neyin oluşturduğunu keşfederler.

Yönetmen: Lee Isaac Chung

Oyuncular: Steven Yeun, Han Ye-ri, Alan Kim

3. Silenced (2011)

3. Silenced (2011)

IMDb: 8

Gerçek olaylara dayanan bu film, işitme engelliler okulunda genç sağır öğrencilerin uzun bir süre boyunca fakülte üyeleri tarafından cinsel saldırıya uğramasını konu alıyor.

Yönetmen: Hwang Dong-hyuk

Oyuncular: Gong Yoo, Jung Yu-mi, Kim Hyeon-soo

4. The Host (2006)

4. The Host (2006)

IMDb: 7.1

Seul'ün Han Nehri'nden bir canavar çıkar ve insanlara saldırmaya başlar. Bir kurbanın sevgi dolu ailesi onu pençelerinden kurtarmak için elinden geleni yapar.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Song Kang-ho, Byun Hee-Bong, Park Hae-il

5. You Will Die in 6 Hours (2024)

5. You Will Die in 6 Hours (2024)

IMDb: 7.5

Jun Woo, Jeong Yun'u yaklaşan cinayeti konusunda uyarır. Şüpheci bir şekilde araştırır ve Jun Woo'nun seri cinayetlerle bağlantısını ortaya çıkarır. Kehanet edilen ölümünden önce onu koruyup korumadığını veya aldatıp aldatmadığını öğrenmek için yarışır.

Yönetmen: Yun-seok Lee

Oyuncular: Jaehyun Jeong, Park Ju-hyun, Kwak Si-yang

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6. The Chaser (2008)

6. The Chaser (2008)

IMDb: 7.8

Küçük bir fahişe çetesini yöneten itibarsızlaşmış eski bir polis memuru, kadınlarından biri kaybolunca kendini zamana karşı yarışırken bulur.

Yönetmen: Na Hong-jin

Oyuncular: Kim Yoon-seok, Ha Jung-woo, Seo Yeong-hie

7. 12.12: The Day (2023)

7. 12.12: The Day (2023)

IMDb: 7.6

1979'da Başkan Park'ın suikastının ardından, bu Güney Kore dönemi aksiyon dramasında çeşitli askeri gruplar şiddetli bir darbe sırasında kontrolü ele geçirmek için mücadele ediyor.

Yönetmen: Kim Sung-su

Oyuncular: Hwang Jung-min, Jung Woo-sung, Lee Sung-min

8. Lady Vengeance (2005)

8. Lady Vengeance (2005)

IMDb: 7.5

On üç yıl boyunca haksız yere hapse atıldıktan ve çocuğu elinden alındıktan sonra, bir kadın giderek daha acımasız yollarla intikam almaya çalışır.

Yönetmen: Park Chan-wook

Oyuncular: Nam-mi Kang, Jeong-nam Choi, Hye-Sook Go

9. Hope (2013)

9. Hope (2013)

IMDb: 8.2

Bu, içinde derin yaralar açan ve duygusal olarak etkileyen korkunç bir tecavüzle karşı karşıya kalan 8 yaşındaki bir kızın hikayesidir. Olaydan sonra etrafındakilerin iyi desteğiyle tüm engelleri aşmaya çalışıyor.

Yönetmen: Lee Joon-ik

Oyuncular: Lee Re, Sul Kyung-gu, Uhm Ji-won

10. Love in the Big City (2024)

10. Love in the Big City (2024)

IMDb: 7.8

Arkadaştan daha fazlası olarak yanlış anlaşılan oda arkadaşları Jae-hee ve Heung-soo, Seul'ün büyük şehrinde modern romantizmin karmaşıklıklarıyla baş etmeye çalışıyor.

Yönetmen: E.oni

Oyuncular: Kim Go-eun, Steve Sanghyun Noh, Salim Benoit

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