IMDb'ye Göre Seyir Zevki Çok Çok Yüksek Birbirinden Harika Güney Kore Filmleri
IMDb'ye Göre Seyir Zevki Çok Çok Yüksek Birbirinden Harika Güney Kore Filmleri
Merhabalar. Güney Kore filmleri, son yıllarda dünya genelinde çok popüler. Benzersiz hikaye anlatımı, güçlü karakterler ve etkileyici sinematografik tekniklerle herkesin ilgisini çekiyorlar. Gelenekseli ve moderniteyi harmanlayarak izleyicinin önüne harika bir hikaye çıkarıyorlar. Üstelik bu filmlerde toplumsal eleştiri de sık sık yapılıyor. Bu içerikte son zamanların en popüler Güney Kore filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. The Witch: Part 1 - The Subversion (2018)
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2. Minari (2020)
3. Silenced (2011)
4. The Host (2006)
5. You Will Die in 6 Hours (2024)
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6. The Chaser (2008)
7. 12.12: The Day (2023)
8. Lady Vengeance (2005)
9. Hope (2013)
10. Love in the Big City (2024)
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