Karmaşık Hikayelere Hazır mısınız? 'Dark' Dizisini Bayılarak İzleyenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
Karmaşık Hikayelere Hazır mısınız? 'Dark' Dizisini Bayılarak İzleyenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
'Dark' dizisi, özellikle hikaye anlatımı ve atmosferiyle öne çıkan, karmaşık ve düşündürücü bir yapımdır. Hikaye, zamanda yolculuk temasını merkeze alır. Aynı karakterlerin farklı yaşlarındaki halleriyle tanışırız ve olayların birbirine bağlı olması nedeniyle bir tür döngü oluşur. Bu içerikte 'Dark' severlerin izlemekten keyif alacağı, ona benzer dizileri bir araya getirdik. İyi seyirler dileriz.
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1. Fringe (2008–2013)
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2. The OA (2016–2019)
3. 12 Monkeys (2015–2018)
4. 1899 (2022)
5. Travelers (2016–2018)
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6. Castle Rock (2018–2019)
7. Flashforward (2009–2010)
8. Beforeigners (2019– )
9. Millennium (1996–1999)
10. Sense8 (2015–2018)
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