Karmaşık Hikayelere Hazır mısınız? 'Dark' Dizisini Bayılarak İzleyenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

IMDb: 8.2

Dünyanın dört bir yanındaki bir grup insan aniden zihinsel olarak birbirine bağlanır. Onları dünyanın düzeni için bir tehdit olarak görenler tarafından avlanırken hayatta kalmanın bir yolunu bulmak zorundadırlar.

Yaratıcılar: J. Michael Straczynski, Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Bae Doona, Jamie Clayton, Tina Desai