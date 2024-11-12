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Karmaşık Hikayelere Hazır mısınız? 'Dark' Dizisini Bayılarak İzleyenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

Karmaşık Hikayelere Hazır mısınız? 'Dark' Dizisini Bayılarak İzleyenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
12.11.2024 - 15:12

'Dark' dizisi, özellikle hikaye anlatımı ve atmosferiyle öne çıkan, karmaşık ve düşündürücü bir yapımdır. Hikaye, zamanda yolculuk temasını merkeze alır. Aynı karakterlerin farklı yaşlarındaki halleriyle tanışırız ve olayların birbirine bağlı olması nedeniyle bir tür döngü oluşur. Bu içerikte 'Dark' severlerin izlemekten keyif alacağı, ona benzer dizileri bir araya getirdik. İyi seyirler dileriz.

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1. Fringe (2008–2013)

1. Fringe (2008–2013)

IMDb: 8.4

Bir FBI ajanı, açıklanamayan olayların fırtınasını mantıklı hale getirmek için kurumlaşmış bir bilim adamı ve oğluyla birlikte çalışmaya zorlanır.

Yaratıcılar: J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci

Oyuncular: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble

2. The OA (2016–2019)

2. The OA (2016–2019)

IMDb: 7.8

Yedi yıl önce kaybolan kör Prairie, artık yirmili yaşlarında ve görme yetisi geri kazanılmış olarak evine döner. Birçok kişi onun bir mucize olduğuna inanırken diğerleri onun tehlikeli olabileceğinden endişe eder.

Yaratıcılar: Zal Batmanglij, Brit Marling

Oyuncular: Brit Marling, Jason Isaacs, Scott Wilson

3. 12 Monkeys (2015–2018)

3. 12 Monkeys (2015–2018)

IMDb: 7.7

Dizi, kıyamet sonrası gelecekten gelen ve insan ırkını neredeyse yok edecek ölümcül bir salgının kaynağını bulup ortadan kaldırmak için bir görevde olan bir zaman yolcusunun yolculuğunu takip ediyor.

Yaratıcılar: Travis Fickett, Terry Matalas

Oyuncular: Aaron Stanford, Amanda Schull, Noah Bean

4. 1899 (2022)

4. 1899 (2022)

IMDb: 7.3

Eski kıtadan yeni kıtaya seyahat eden çok uluslu göçmenler, açık denizde sürüklenen ikinci bir gemide kabus gibi bir bilmeceyle karşılaşırlar.

Yaratıcılar: Baran bo Odar, Jantje Friese

Oyuncular: Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann

5. Travelers (2016–2018)

5. Travelers (2016–2018)

IMDb: 8

Yüzlerce yıl sonra hayatta kalan insanlar, insanlığın yolunu değiştirmeye çalışırken bilinci zaman içinde geriye, 21. yüzyıl insanlarına nasıl göndereceklerini keşfederler.

Yaratıcı: Brad Wright

Oyuncular: Eric McCormack, MacKenzie Porter, Nesta Cooper

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6. Castle Rock (2018–2019)

6. Castle Rock (2018–2019)

IMDb: 7.5

Stephen King çoklu evreninde geçen psikolojik korku dizisi, mitolojik ölçek ve samimi karakter hikaye anlatımını bir araya getirerek, Maine ormanlarının birkaç mil karesinde oynanan karanlık ve ışığın destansı bir destanını konu alıyor.

Yaratıcılar: Sam Shaw, Dustin Thomason

Oyuncular: Bill Skarsgård, André Holland, Lizzy Caplan

7. Flashforward (2009–2010)

7. Flashforward (2009–2010)

IMDb: 7.6

FBI'daki özel bir görev gücü, Dünya'daki her insanın aynı anda bayılıp geleceğine dair kısa bir vizyonla uyanmasını araştırır.

Yaratıcılar: Brannon Braga, David S. Goyer

Oyuncular: Courtney B. Vance, Joseph Fiennes, Jack Davenport

8. Beforeigners (2019– )

8. Beforeigners (2019– )

IMDb: 7.7

HBO Nordic'in Norveç'ten ilk orijinal dizisi Beforeigners, Oslo'da gizemli bir şekilde beliren iki kişiyle ilgilidir. Geçmişten günümüze sığınan ilk kişilerdir. Yedi yıl sonra ise topluluğa dönüşürler.

Yaratıcılar: Anne Bjørnstad, Eilif Skodvin

Oyuncular: Krista Kosonen, Nicolai Cleve Broch, Stig R. Amdam

9. Millennium (1996–1999)

9. Millennium (1996–1999)

IMDb: 8

Bir katilin zihninin içine bakabilme yeteneğine sahip eski bir FBI profilcisi, seri katilleri, komploları, okültizmi ve milenyumun sonuna kafayı takmış olanları araştıran gizemli Millennium Group için çalışmaya başlar.

Yaratıcı: Chris Carter

Oyuncular: Lance Henriksen, Megan Gallagher, Terry O'Quinn

10. Sense8 (2015–2018)

10. Sense8 (2015–2018)

IMDb: 8.2

Dünyanın dört bir yanındaki bir grup insan aniden zihinsel olarak birbirine bağlanır. Onları dünyanın düzeni için bir tehdit olarak görenler tarafından avlanırken hayatta kalmanın bir yolunu bulmak zorundadırlar.

Yaratıcılar: J. Michael Straczynski, Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Bae Doona, Jamie Clayton, Tina Desai

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