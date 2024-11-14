Gözünüzü Bir Dakika Olsun Ayırmadan Tek Oturuşta İzleyeceğiniz Birbirinden Harika Mini Diziler

IMDb: 8.1

Jimmy Keene, asgari güvenlikli bir hapishanede 10 yıla mahkûm edilir ancak FBI ile şüpheli bir seri katille arkadaş olmak için bir anlaşma yapar. Keene, on sekiz kadının cesedini bulmak için Larry Hall'dan bir itiraf almak zorundadır.

Yaratıcı: Dennis Lehane

Oyuncular: Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear