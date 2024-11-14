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Gözünüzü Bir Dakika Olsun Ayırmadan Tek Oturuşta İzleyeceğiniz Birbirinden Harika Mini Diziler

Gözünüzü Bir Dakika Olsun Ayırmadan Tek Oturuşta İzleyeceğiniz Birbirinden Harika Mini Diziler

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
14.11.2024 - 14:31

Merhabalar. Mini diziler, daha kısa sürede anlatılan ve sınırlı sayıda bölümle tamamlanan yapımlardır. Hikaye tek sezonda biter, devam sezonu çok nadirdir. Bu yüzden olay örgüsü çok yoğundur ve fazla detaylara girilmez. Bunun yanı sıra karakterler derinlemesine anlatılır. Bu içerikte son zamanların en iyi mini dizilerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Midnight Mass (2021)

1. Midnight Mass (2021)

IMDb: 7.7

İzole edilmiş bir ada topluluğu, karizmatik ve gizemli bir genç rahibin gelişinden sonra mucizevi olaylar ve korkutucu alametler yaşar.

Yaratıcı: Mike Flanagan

Oyuncular: Kate Siegel, Zach Gilford, Kristin Lehman

2. Agatha All Along (2024)

2. Agatha All Along (2024)

IMDb: 7.3

Büyülenmiş olan Agatha Harkness, bir gencin yardımı sayesinde özgürlüğüne kavuşur. Onun yalvarışından etkilenen Agatha, güçlerini geri kazanmak ve gencin motivasyonlarını keşfetmek için Cadıların Yolu denemelerine başlar.

Oyuncular: Kathryn Hahn, Joe Locke, Sasheer Zamata

3. Black Bird (2022)

3. Black Bird (2022)

IMDb: 8.1

Jimmy Keene, asgari güvenlikli bir hapishanede 10 yıla mahkûm edilir ancak FBI ile şüpheli bir seri katille arkadaş olmak için bir anlaşma yapar. Keene, on sekiz kadının cesedini bulmak için Larry Hall'dan bir itiraf almak zorundadır.

Yaratıcı: Dennis Lehane

Oyuncular: Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear

4. Sharp Objects (2018)

4. Sharp Objects (2018)

IMDb: 8

Akıl hastalığını yendikten sonra suç muhabiri Camille Preaker, iki küçük kızın cinayetini çözmek için memleketine geri döner. Ancak kendi şeytanlarıyla da yüzleşmek ve onlarla başa çıkmak zorunda kalır.

Yaratıcı: Marti Noxon

Oyuncular: Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina

5. The Penguin (2024)

5. The Penguin (2024)

IMDb: 8.8

The Batman (2022) olaylarının ardından Oz Cobb, namıdiğer Penguin, Gotham'daki suç dünyasının dizginlerini ele geçirmek için bir hamle yapar.

Yaratıcı: Lauren LeFranc

Oyuncular: Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz

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6. Clickbait (2021)

6. Clickbait (2021)

IMDb: 7.2

Aile babası Nick Brewer, uğursuz bir çevrimiçi olayla kaçırıldığında ona en yakın olanlar bunun arkasında kimin olduğunu ve nedenini ortaya çıkarmak için yarışırlar.

Yaratıcılar: Tony Ayres, Christian White

Oyuncular: Zoe Kazan, Betty Gabriel, Phoenix Raei

7. Disclaimer (2024)

7. Disclaimer (2024)

IMDb: 7.5

Dizi, uzun zamandır saygı duyulan kurumların ihlallerini ortaya çıkarmak üzerine çalışan bir televizyon belgesel gazetecisi olan Catherine Ravenscroft'u takip ediyor.

Yaratıcı: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen

8. Wolf Hall (2015)

8. Wolf Hall (2015)

IMDb: 8.1

Kardinal Wolsey'nin düşüşünden sonra sekreteri Thomas Cromwell, kendini Kral VIII. Henry'nin sarayındaki ihanet ve entrikaların ortasında bulur ve kısa süre sonra Kral'ın yakın danışmanı olur, bu da tehlikelerle dolu bir roldür.

Oyuncular: Mark Rylance, Damian Lewis, Claire Foy

9. Behind Her Eyes (2021)

9. Behind Her Eyes (2021)

IMDb: 7.2

Dizi, bir psikiyatristin ofisinde yarı zamanlı çalışan bekar bir anne olan Louise'i konu alıyor. Patronuyla bir ilişkiye başlar ve patronunun karısıyla beklenmedik bir arkadaşlık kurar.

Yaratıcı: Steve Lightfoot

Oyuncular: Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman

10. Godless (2017)

10. Godless (2017)

IMDb: 8.2

1880'lerde Amerikan Batısı'nda, kanun kaçağı çete lideri Frank Griffin eski protege Roy Goode'u avlar. Frank'in kovalaması onu, bir maden felaketinden sonra neredeyse tamamen kadınların yaşadığı bir kasaba olan La Belle, New Mexico'ya götürür.

Oyuncular: Jack O'Connell, Michelle Dockery, Scoot McNairy

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