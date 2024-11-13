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Bunları Sakın Kaçırmayın! Netflix'te Soluksuz İzleyeceğiniz Birbirinden Harika Dizi Önerileri

Bunları Sakın Kaçırmayın! Netflix'te Soluksuz İzleyeceğiniz Birbirinden Harika Dizi Önerileri

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
13.11.2024 - 19:41

Merhabalar. Komediden tutun da gerilim ve aksiyona kadar pek çok dizi Netflix kütüphanesinde yer alıyor. Bu diziler dizikoliklerin izleme listesinden eksik olmuyor. Bu içerikte Netflix'te izleyebileceğiniz birbirinden harika bazı dizileri bir araya getirdik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Law According to Lidia Poët (2023)

1. The Law According to Lidia Poët (2023)

IMDb: 7.5

19. yüzyılın sonlarında Torino'da Lidia Poët, hakkı olan şeyi elde etmek için her şeye ve herkese karşı mücadele eder: resmi avukatlar siciline kaydolmak gibi. Hiçbir şey onun İtalya'nın ilk kadın avukatı olma hayalini engelleyemez.

Yaratıcılar: Guido Iuculano, Davide Orsini

Oyuncular: Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino

2. Arcane (2021–2024)

2. Arcane (2021–2024)

IMDb: 9

Ütopik Piltover'da ve ezilen Zaun yeraltında geçen hikaye, iki ikonik League of Legends şampiyonunun kökenlerini ve onları parçalayacak gücü takip ediyor.

Oyuncular: Kevin Alejandro, Hailee Steinfeld, Terri Douglas

3. The Last Night at Tremore Beach (2024)

3. The Last Night at Tremore Beach (2024)

IMDb: 6.9

Besteci Peter Harper, boşanmanın verdiği sarsıntıyla ilham bulmak umuduyla izole bir İrlanda sahil evine çekilir. Tremore Beach'teki tenha kulübe, şiddetli bir fırtına gelip planlarını altüst edene kadar mükemmel görünür.

Yaratıcılar: Oriol Paulo, Jordi Vallejo

Oyuncular: Javier Rey, Ana Polvorosa, Carla Quílez

4. The Diplomat (2023)

4. The Diplomat (2023)

IMDb: 8

Uluslararası bir krizin ortasında olan kariyer diplomatı Kate Wyler, kendisine uygun olmayan yüksek profilli bir işe girer ve bu durum evliliği ve siyasi geleceği için tektonik sonuçlar doğurur.

Yaratıcı: Debora Cahn

Oyuncular: Keri Russell, Rufus Sewell, David Gyasi

5. Nobody Wants This (2024)

5. Nobody Wants This (2024)

IMDb: 7.9

Agnostik bir seks podcast yayıncısı ve yeni bekar bir haham aşık olur; ilişkilerinin çılgınca farklı hayatlarına ve karışan ailelerine rağmen hayatta kalıp kalamayacağını keşfederler.

Yaratıcı: Erin Foster

Oyuncular: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe

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6. Ozark (2017–2022)

6. Ozark (2017–2022)

IMDb: 8.5

Bir mali danışman ailesini Chicago'dan Missouri Ozarks'a sürükler ve burada bir uyuşturucu baronunu yatıştırmak için para aklaması gerekir.

Yaratıcılar: Bill Dubuque, Mark Williams

Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz

7. Lupin (2021)

7. Lupin (2021)

IMDb: 7.5

Arsène Lupin'in maceralarından esinlenen centilmen hırsız Assane Diop, zengin bir ailenin yaptığı haksızlığın intikamını almak için yola çıkar.

Yaratıcı: George Kay

Oyuncular: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Soufiane Guerrab

8. Geek Girl (2024)

8. Geek Girl (2024)

IMDb: 6.7

Tuhaf, nörodiverjan genç kız Harriet Manners, bir model olarak görüldüğünde hayatı altüst olur ve lise ile moda arasında denge kurarken kendini keşfetme yolculuğuna çıkar.

Oyuncular: Emily Carey, Emmanuel Imani, Liam Woodrum

9. Ginny & Georgia (2021)

9. Ginny & Georgia (2021)

IMDb: 7.5

Sıkıntı içindeki on beş yaşındaki Ginny Miller, otuz yaşındaki annesi, karşı konulamaz ve dinamik Georgia Miller'dan daha olgun hissediyordur.

Yaratıcı: Sarah Lampert

Oyuncular: Brianne Howey, Antonia Gentry, Felix Mallard

10. Kaos (2024)

10. Kaos (2024)

IMDb: 7.4

Kara komedi türündeki bu dizi, Yunan mitolojisini modern bir çağdaş anlatımla yeniden tasvir ediyor.

Yaratıcı: Charlie Covell

Oyuncular: Jeff Goldblum, Janet McTeer, Stephen Dillane

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